Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pavel se bude fotit, zatímco Babiš bude prát špinavé prádlo jeho kamaráda

Víte kdo já jsem? Já jsem prezident, náčelník a král. To je jediný důvod, který jsem slyšela od Pavla, proč má jet na summit. Kdybych slyšela, že tam chce jet, aby něco vybojoval pro Českou republiku, třeba lepší postavení.

Nebo aby pomohl Babišovi s obhajobou. Měla jsem zato, že úřad prezidenta je služba lidu. Překvapilo mne, jaké pracovníky si vybral na cestu. Čekala jsem poradce v otázce zahraničí, ozbrojování či financí. Tam má Pavel mezery a tam to bude důležité. Vybral si mluvčího a fotografa. Až jsem se lekla, jestli prezidentský úřad nespadá pod modelingovou agenturu. Už chybí jen kadeřník a ochutnávač. Fotky to budou hezký.

Myslím si, Babišovi je úplně jedno kam si prezident lítá. Ale tady jde o něco jiného. Babiš bude muset vynaložit všechnu diplomacii, kterou v sobě má, aby za Česko orodoval. Jenže tam jede někdo, kdo mu to bude hodně kazit. Vlastně už zkazil, ještě než tam vůbec přijel.

Byla to věta: „Odpudivá lidská bytost“. Trump není hloupý a na každého má rešerše. A nezapomíná. Nevím jestli je dobré dráždit hada bosou nohou. Vůbec to Babišovi nezávidím. Je to jako kdybych měla dva spolužáky. Jeden by rozbil okno a druhý nadával na ředitele. Já bych šla k řediteli vyjednávat nápravu za okno a ten druhý nadávající kamarád by se přifařil, že půjde se mnou, protože se chce s ředitelem vyfotit. Asi bych moc u ředitele nepochodila.

Ta dehonestující věta: „Odpudivá lidská bytost“, byla ponižující. Když něco podobně urážlivého měl Turek napsáno na síti v mladické nerozvážnosti, byl odepsán. I přesto, že orlík už dávno uletěl. Když řekne Pavel ve zralém věku, po zkušenostech v zahraničí, kdy už zná sílu diplomacie, něco nenávistného, tak se nic moc neděje. Možná se uděje na summitu.

Politika není jen o zákonech, soudcích a ústavě, ale je to o diplomacii a o vyjednávání. Není to jenom o dokonalém úsměvném vystupování, ale je to hlavně o práci. A té Pavel moc nerozumí. Jednou mi kdosi poradil, když jsem šla do vyšší společnosti: Moc nemluv, jenom mírně kývej a usmívej se. Možná to někdo poradil i Pavlovi.

Autor: Tamara Roubíčková | úterý 7.7.2026 8:00 | karma článku: 20,39 | přečteno: 237x

Další články autora

Tamara Roubíčková

Mladická nerozvážnost Petra Pavla a Filipa Turka

Oba dva dostihla minulost. Ten, který dostal další šanci, ji nechce dát tomu druhému. A ani jeden z nich se k ní nepostavil čelem.

19.12.2025 v 7:00 | Karma: 28,02 | Přečteno: 487x | Diskuse | Politika

Tamara Roubíčková

Proč se o duševním zdraví nesmí mluvit?

Osobně mě střelec nezajímá. Zajímá mě duševní zdraví lidí, kteří dokáží zastřelit tátu s dítětem a za necelý týden zastřelit dalšího tátu. Tentokrát svého a pak sebe. Touto kauzou se táhne jako červená niť vztah otec - dítě.

16.1.2024 v 10:43 | Karma: 19,37 | Přečteno: 507x | Diskuse | Společnost

Tamara Roubíčková

Parkování podle barvy

Asi nejsme normální, ale u nás na parkovišti parkujeme auta podle barev. Nejsme domluveni jde, nám to samo. Nikdo nemá stálé místo. A nejsme jediní. Zde jsou důkazy. Občas nám to někdo trošku zkazí...

1.9.2023 v 9:39 | Karma: 21,04 | Přečteno: 661x | Diskuse | Fotoblogy

Tamara Roubíčková

Proč jdu stále stejnou cestou a baví mě to?

Jeden čas jsem pravidelně jednou týdně chodila na procházky vždy stejnou cestou z Ládví okolo Vltavy a zpět. Mnoho lidí se mě podivně ptalo, proč stále chodím tu samou trasu. Vždy jsem něco zamumlala.

28.8.2023 v 9:26 | Karma: 11,47 | Přečteno: 220x | Diskuse | Fotoblogy

Tamara Roubíčková

Rozděl a panuj

Každá ideologie, potažmo válka, má ve své minulosti nějaké rozdělení společnosti. Sever proti Jihu, bílí proti černým, Židé proti Árijcům, apod. A je úplně jedno z jakého důvodu. Ale vždycky to byla povznášející teorie: Lepší lidé

19.11.2021 v 9:47 | Karma: 23,45 | Přečteno: 424x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.
29. června 2026  11:25,  aktualizováno  18:13

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6
29. června 2026  14:50

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...

Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov

Pohled od dnešní stanice metra Kačerov směrem k depu
30. června 2026  5:42

Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Byty pro špičkové vědce i peníze do bezpečnosti. Univerzita horečně investuje

Západočeská univerzita otevřela na Borských polích v Plzni Regionální inovační...
7. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala za poslední čtyři roky i s dotacemi víc než miliardu...

Teplá voda stále neteče, termín se posouvá. Lidé z Prahy 4 kritizují odstávku

Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody....
7. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Obyvatelé Prahy 4 jsou stále bez teplé vody. Nedobrovolná odstávka kvůli netěsnosti potrubí trvá od...

Na Festivalu planet se objevil obří Jupiter. Je největším modelem v historii akce

Festival planet na brněnské Kraví hoře letos nabízí novinku v podobě...
7. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Na brněnské Kraví hoře se od pondělí koná Festival planet, letošní novinkou je dvanáctimetrový...

Advokát žádá ministra spravedlnosti o revizi 127 let staré vraždy v Polné

ilustrační snímek
7. července 2026  7:54,  aktualizováno  7:54

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127...

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Tamara Roubíčková

  • Počet článků 37
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1273x
Ta, která se ptá, proč věci jsou tak jak jsou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.