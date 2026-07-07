Pavel se bude fotit, zatímco Babiš bude prát špinavé prádlo jeho kamaráda
Nebo aby pomohl Babišovi s obhajobou. Měla jsem zato, že úřad prezidenta je služba lidu. Překvapilo mne, jaké pracovníky si vybral na cestu. Čekala jsem poradce v otázce zahraničí, ozbrojování či financí. Tam má Pavel mezery a tam to bude důležité. Vybral si mluvčího a fotografa. Až jsem se lekla, jestli prezidentský úřad nespadá pod modelingovou agenturu. Už chybí jen kadeřník a ochutnávač. Fotky to budou hezký.
Myslím si, Babišovi je úplně jedno kam si prezident lítá. Ale tady jde o něco jiného. Babiš bude muset vynaložit všechnu diplomacii, kterou v sobě má, aby za Česko orodoval. Jenže tam jede někdo, kdo mu to bude hodně kazit. Vlastně už zkazil, ještě než tam vůbec přijel.
Byla to věta: „Odpudivá lidská bytost“. Trump není hloupý a na každého má rešerše. A nezapomíná. Nevím jestli je dobré dráždit hada bosou nohou. Vůbec to Babišovi nezávidím. Je to jako kdybych měla dva spolužáky. Jeden by rozbil okno a druhý nadával na ředitele. Já bych šla k řediteli vyjednávat nápravu za okno a ten druhý nadávající kamarád by se přifařil, že půjde se mnou, protože se chce s ředitelem vyfotit. Asi bych moc u ředitele nepochodila.
Ta dehonestující věta: „Odpudivá lidská bytost“, byla ponižující. Když něco podobně urážlivého měl Turek napsáno na síti v mladické nerozvážnosti, byl odepsán. I přesto, že orlík už dávno uletěl. Když řekne Pavel ve zralém věku, po zkušenostech v zahraničí, kdy už zná sílu diplomacie, něco nenávistného, tak se nic moc neděje. Možná se uděje na summitu.
Politika není jen o zákonech, soudcích a ústavě, ale je to o diplomacii a o vyjednávání. Není to jenom o dokonalém úsměvném vystupování, ale je to hlavně o práci. A té Pavel moc nerozumí. Jednou mi kdosi poradil, když jsem šla do vyšší společnosti: Moc nemluv, jenom mírně kývej a usmívej se. Možná to někdo poradil i Pavlovi.
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