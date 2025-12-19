Mladická nerozvážnost Petra Pavla a Filipa Turka

Oba dva dostihla minulost. Ten, který dostal další šanci, ji nechce dát tomu druhému. A ani jeden z nich se k ní nepostavil čelem.

„Byl jsem mladý, byla to hloupost, poradil mi to otec, netušil jsem o co jde…“ Možná by mi na výmluvy obou nestačila jedna stránka. Ale je to minulost. Synonymum pro slovo „mladická“ je nevyzrálá. A to teď jde. O přítomnost, kdy oba dozráli a spoustu věcí si uvědomili.

Prezident Petr Pavel udělal v mládí chybu, když se dal ke komunistům. Přesto teď perfektně reprezentuje naši zemi.

Filip Turek napovídal spoustu nehezkých věcí, přesto jeho práce v Evropském parlamentu je nyní na vysoké úrovni. Jeho názory prošly vývojem. Kdyby svoji práci v EU nevykonával dobře, určitě by si toho v Evropě všimli. Všimli si až naší prezentace minulosti.

Poprvé jsem si pana Turka všimla, když jsem při žehlení poslouchala nějakou politickou debatu. Jeho názory mě ihned zaujaly. Mluvil kriticky o Green dealu. Mluvil mi z duše. Jeho názory byly přímé a ostré. Když se pod ním objevilo „Motoristé sobě“, řekla jsem si, že je to blbej název, že s tímhle neprorazí.

Prorazil. Dostal se do Parlamentu ČR, I přesto, že jsem ho nevolila. To se nedaří několik let těžkým kapacitám a matadorům s politickou zkušeností. To už něco znamená.

Hodně politiků má kostlivce ve skříni. Někteří politici mají tu smůlu, že někdo jim toho kostlivce vytáhne ze skříně na veřejnost.

Turek je silná káva. Je to silná osobnost a zaslouží si druhou šanci.

Petr Pavel a jeho minulost není bez viny. Ať nehází kamenem.

Autor: Tamara Roubíčková | pátek 19.12.2025 7:00

