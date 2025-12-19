Mladická nerozvážnost Petra Pavla a Filipa Turka
„Byl jsem mladý, byla to hloupost, poradil mi to otec, netušil jsem o co jde…“ Možná by mi na výmluvy obou nestačila jedna stránka. Ale je to minulost. Synonymum pro slovo „mladická“ je nevyzrálá. A to teď jde. O přítomnost, kdy oba dozráli a spoustu věcí si uvědomili.
Prezident Petr Pavel udělal v mládí chybu, když se dal ke komunistům. Přesto teď perfektně reprezentuje naši zemi.
Filip Turek napovídal spoustu nehezkých věcí, přesto jeho práce v Evropském parlamentu je nyní na vysoké úrovni. Jeho názory prošly vývojem. Kdyby svoji práci v EU nevykonával dobře, určitě by si toho v Evropě všimli. Všimli si až naší prezentace minulosti.
Poprvé jsem si pana Turka všimla, když jsem při žehlení poslouchala nějakou politickou debatu. Jeho názory mě ihned zaujaly. Mluvil kriticky o Green dealu. Mluvil mi z duše. Jeho názory byly přímé a ostré. Když se pod ním objevilo „Motoristé sobě“, řekla jsem si, že je to blbej název, že s tímhle neprorazí.
Prorazil. Dostal se do Parlamentu ČR, I přesto, že jsem ho nevolila. To se nedaří několik let těžkým kapacitám a matadorům s politickou zkušeností. To už něco znamená.
Hodně politiků má kostlivce ve skříni. Někteří politici mají tu smůlu, že někdo jim toho kostlivce vytáhne ze skříně na veřejnost.
Turek je silná káva. Je to silná osobnost a zaslouží si druhou šanci.
Petr Pavel a jeho minulost není bez viny. Ať nehází kamenem.
Tamara Roubíčková
Proč se o duševním zdraví nesmí mluvit?
Osobně mě střelec nezajímá. Zajímá mě duševní zdraví lidí, kteří dokáží zastřelit tátu s dítětem a za necelý týden zastřelit dalšího tátu. Tentokrát svého a pak sebe. Touto kauzou se táhne jako červená niť vztah otec - dítě.
Tamara Roubíčková
Parkování podle barvy
Asi nejsme normální, ale u nás na parkovišti parkujeme auta podle barev. Nejsme domluveni jde, nám to samo. Nikdo nemá stálé místo. A nejsme jediní. Zde jsou důkazy. Občas nám to někdo trošku zkazí...
Tamara Roubíčková
Proč jdu stále stejnou cestou a baví mě to?
Jeden čas jsem pravidelně jednou týdně chodila na procházky vždy stejnou cestou z Ládví okolo Vltavy a zpět. Mnoho lidí se mě podivně ptalo, proč stále chodím tu samou trasu. Vždy jsem něco zamumlala.
Tamara Roubíčková
Rozděl a panuj
Každá ideologie, potažmo válka, má ve své minulosti nějaké rozdělení společnosti. Sever proti Jihu, bílí proti černým, Židé proti Árijcům, apod. A je úplně jedno z jakého důvodu. Ale vždycky to byla povznášející teorie: Lepší lidé
Tamara Roubíčková
O odcházení
Vzpomínám si, jak jsme jako malí děti blbli s tátou, prali se, házeli po sobě polštáře. Bitva gradovala, když otec najednou zařval: "A dost!" Absolutně jsme nechápali. Proč? Odpověď byla jasná. V nejlepším se má přestat.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata
Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře...
Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí
Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo...
Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce
Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...
Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli
Olomouc zažila ve čtvrtek ulice plné policistů. Hrálo se fotbalové utkání Evropské konferenční ligy...
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
- Počet článků 36
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1287x