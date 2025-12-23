Pohádka jako lék na duši
Pohádky nás uklidňují, dávají nám pocit, že všechno nakonec dobře dopadne. Děti se cítí spokojeně a v bezpečí, když jim rodič čte pohádku. Mohou pak klidně usnout.
Ty samé principy, které platí pro pohádky vyprávěné či čtené, platí i pro pohádky filmové. Dobře natočená pohádka dokáže naše pocity ještě zintenzivnit, a proto je od doby, kdy se poprvé objevily na stříbrném plátně a televizních obrazovkách, milujeme. Jsou chvíle a období v roce, kdy po nich toužíme víc než kdy jindy.
Dlouhé zimní večery jsou optimální čas pro pohádky. Jeden z nejdelších zimních večerů, kdy se chceme potěšit krásnou pohádkou, je štědrý večer. Má to svou symboliku. Jsme v očekávání něčeho krásného, co potěší naši duši a srdce, a pak hlavně v posledních letech, přijde zklamání.
Jsme zemí, kde vzniklo mnoho krásných filmových pohádek na základě pohádek vyprávěných po staletí lidovými vypravěči a umně sepsaných spisovateli, jako byla paní Božena Němcová. František Jaromír Erben, Jan Drda a mnoho dalších, kteří měli pro pohádky a jejich krásu a kouzlo mimořádný cit a dokázali je učinit pro čtenáře a posluchače ještě přitažlivějšími.
Je zajímavé, že ty nejkrásnější české filmové pohádky vznikly v době socialismu, kdy duše národa musela nejvíc trpět útlakem tehdejšího zřízení. Je vidět, že ideály zdárně přežívaly i v této těžké době a alespoň touhle formou se dostávaly na povrch a povznášely duši národa.
Je to zvláštní, ale ty staré (socialistické) filmové pohádky byly na mnohem vyšší úrovni než ty současné – samozřejmě až na čestné výjimky. Možná mi to tak připadá, že v té době jsem byl dítětem, ale nebude to jen tím. Měl jsem možnost pozorovat na vlastních dětech i dětech současných, že ty staré pohádky se nějak líbí víc. Čím to asi bude?
V době těsně po sametové revoluci jsem si myslel, že budou vznikat ještě lepší pohádky, filmy, televizní a zábavné pořady než kdy dřív. Mýlil jsem se. Něco se pokazilo. Naše duše se neuzdravila – právě naopak.
Skrze pohádku už nepromlouvá duše národa ale jen jejího autora a režiséra. V těchto případech, mám pocit, by nebylo od věci, kdyby jejich duše raději mlčela. Tak se rozmohl nový fenomén, kdy televize soutěží o nejhorší vánoční pohádku. Vždy, když nějaká vítězí, už se připravuje nějaká další, která ji předčí v tom špatném slova smyslu. Pokud je pohádka vyjádření řeči duše, tak jsme na tom s naší duší velmi špatně. Utěšuji se, že jde jen o duši autora, režiséra a toho, co to platí, ale úplně si tím jistý nejsem. Kdo ví, komu či čemu svou duši zaprodali.
Dělat pohádku už není o tom, že autor nechá promluvit svou duši a kolektivní duši, a pak tým nadšených lidí jeho vizi zrealizuje. Je to jen o tom, že někdo důležitý sedící na penězích dohodí někomu kšeft. „Hele Franto udělej pohádku, ať máme, co vysílat na štědrý večer!“ Tak dobře Franta vezme peníze. Hodí do hrnce pár pohádkových postav, pak třeba tři princezny, jednoho prince, opráší pár starých pohádkových příběhů, přihodí tam něco moderního – třeba trochu uvědomělé ekologie či genderismu. Pár nešťastníků za třicet stříbrných to bez velkého nadšení i zaujetí zahraje. Vždyť je to jen práce jako každá jiná a kdo chce práci by neměl remcat, že se mu něco nelíbí. Tak se zrodí nová „pohádka“.
V principu nejsem proti moderním pohádkám. Občas se někomu povedou, a to i v Hollywoodu. Na pozadí i moderní pohádky jsou však vždy přítomny staré motivy, témata a archetypy. Pokud pohádka není v souladu s řečí naší duše, pak nemůže fungovat a spíše naší duši ubližuje. Pak je to jen o tom, že někdo svou duši zaprodal a chtěl by zaprodat za pár stříbrných i tu naši. Je to, stejně jako v pohádkách, obchod s ďáblem. Chraňme proto svou duši!
Lidé i národy s nemocnou duší, nejsou nebezpeční jen sami sobě a svému zdraví, ale i svému širokému okolí. Chraňme proto svou duši a chtějme pohádky, které nás naplní radostí, a to nejen na štědrý den!
Jak řekla Stella Zázvorková: Pohádky mají léčivou moc.
Doufejme, že tento rok se štědrovečerní pohádka snad vydaří víc než ty v předchozích letech. Šťastné a veselé Vánoce a Pohádky!
Rostislav Szeruda
