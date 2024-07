„Jestli mě opustíš, zabiju se.“

„To ti možná něco moc hezkýho uteklo“ řekla matka při pohledu na fotografii, kterou jí M. poslal krátce po tom, co spolu na seznamce navázali komunikaci.

Je pravda, že na ní vypadal sexy - vysoký, pohledný, oblečený do kraťasů a volného tílka, takže mohly vyniknout jeho svalnaté paže zapřené o vytuněné horské kolo. Setkali se všehovšudy dvakrát, poprvé ji vzal do čajovny a k její velké úlevě byl nervózní, takže snad ani nezaregistroval, jak vyděšená byla ona.

Večery po vyučování na střední škole trávila většinou za počítačem a virtuálně si povídala v chatovacích místnostech s neznámými lidmi. Až se jednoho dne odhodlala z chatovací stránky odejít a otevřela si stránku seznamky. Bylo jí osmnáct, a po velmi izolovaném dětství a dospívání neměla s opačným pohlavím téměř žádné zkušenosti.

A ten večer se rozhodla, že to zkusí změnit.

Pročítala si inzeráty a nijak ji neoslovovaly, dokud nenarazila na ten od uživatele se jménem sargoon. Byl úplně jiný než ty ostatní – psalo se v něm, že rád v noci pozoruje hvězdy a hledá někoho, kdo by je pozoroval s ním a podobné věci. Přišlo jí to neskutečně romantické. Po několikadenním váhání se rozhoupala a napsala mu.

V poslední době se jí konečně podařilo zhubnout, zvykla si na režim, kdy jedla jen snídani a ve zbytku dne už jen samotné ovoce a zeleninu, nebo držela hladovky. Jejím rekordem bylo pět dní bez jídla o nedávných letních prázdninách. Trávila zrovna několik dní u babičky, když je ten pátý den přijela na kole navštívit máma. Jela se s ní pak navečer pár kilometrů projet, i když byla velmi zesláblá a točila se jí hlava. „Jsi šikovná, ale to už stačí. Teď je potřeba začít zase po trochách jíst“ pochválila ji a ona na sebe byla pyšná. Konečně taky udělala něco správně.

M. byl o sedm let starší než ona a jedna z prvních informací, kterou jí řekl, byla, že se sám vyléčil z deprese. Udělalo to na ni dojem, ač o depresi prakticky nic nevěděla. Na druhém rande, když se procházeli po centru, se jí zeptal, jestli s ním chce chodit. Zaskočilo ji to, protože ho vůbec neznala. Svedla ze sebe vykoktat jen, že by byla ráda, kdyby napřed byli jen kamarádi, aby se poznali. M. se naštval a odsekl jí, že kamarádku nehledá, že těch má dost. Rande tímto skončilo a spolu s ním ustala i smsková komunikace.

Byla z toho nešťastná, věděla, že to strašně pokazila, ale marně si lámala hlavu, jak to napravit. Zkoušela mu psát a vysvětlovat svoje důvody, ale pokud jí odpověděl, tak jen strohá slova, že nechápe, proč mu vůbec psala, když neměla zájem o vztah. Pár dní nato ukázala matce jeho fotku a zhodnocení, že „jí něco uteklo“ jen prohloubilo její zoufalství. Ale v jedné světlé „denní“ chvíli jí máma řekla i něco, co ji aspoň trochu povzbudilo: „pokud se na tebe kvůli tomuhle vykašlal, tak za to nestojí.“

Pár týdnů nato na M. narazila v jedné čajovně, kde byla se spolužačkou. Seděl za stolem s nějakou dívkou a líbali se. Díval se té dívce zblízka do očí a ji vůbec neregistroval, nebo registrovat nechtěl. Proplakala několik nocí a byla si jistá, že propásla životní příležitost, kdy ji konečně někdo chtěl a ona ho ve své idiocii odmítla.

Čas od času mu zkusila napsat, ale neodpovídal, až se jednoho dne začal pozvolna zase ozývat. Skákala radostí jak jojo. Dali si další rande – tématicky ve hvězdárně a od té doby se jejich smsky staly osobnější. O pár dní později spolu začali oficiálně chodit. Měla před sebou přijímačky na několik vysokých škol - hlásila se na archeologii – na univerzitu do města, kde M. bydlel, pak do Olomouce a do Plzně. Při jedné procházce ji M. zatáhl do kostela, kde se chtěl pomodlit za to, aby se dostala na školu tam, kde je on a ne do těch vzdálených měst. „To se nesmí stát, rozumíš?“

Když s ním zasedla do kostelní lavice a on sepjal ruce, přeběhl jí mráz po zádech. Ale ubezpečovala samu sebe, že je to jen projev jeho lásky k ní. Nechtěl bez ní být a to bylo přeci skvělé. Nikdy nikoho takového neměla.

Na školu v „jejich“ městě ji nevzali a když jela s dědou na přijímačky do Plzně nočním vlakem, psal jí M. velmi dlouhé zprávy, ve kterých ji zapřísahal, že tohle přece jemu – a hlavně jim oběma – nemůže udělat. Vždyť on ji miluje a chce být s ní a ne aby od něj byla několik dní v týdnu pryč a k tomu bůhví s kým! A pokud ona miluje jeho, jak mu tvrdí, nemůže chtít ty za- – – – ý zkoušky udělat. Snažila se ho uklidňovat, ale nezabíralo to. Celou noc nezamhouřila oka, ale přijímačky i tak zvládla a dostala se do bakalářského studijního programu na Západočeské univerzitě. A i přes nářky a výhrůžky M. tam nastoupila.

Začalo peklo.

I přes to, že v Plzni bývala obvykle jen tři dny v týdnu (přestože se jednalo o prezenční studium), a zbytek času trávila s M., nestačilo to. Neustále jí volal, plakal do telefonu, jak strašně se mu stýská a proč mu takhle ubližuje. Nikdy nekončící telefonáty dlouho do noci stále o tom stejném. Nepřál si, aby kamkoli chodila se spolužáky. Byl velmi podezíravý. I tak občas někam zašla, protože poprvé ve svém životě na vysoké našla partu lidí, kteří byli fajn a lichotil jí i zájem spolužáků, kteří jí dávali najevo, že ji shledávají atraktivní. Ale příjemné pocity zapadaly pod nánosem strachu a výčitek, že něco takového vůbec dělá a cítí, když doma na ni čeká její oddaný přítel.

Horší než telefonáty ale byly výčitky tváří v tvář. A to velmi natěsno. M. jí zíral s obličejem těsně u toho jejího do očí a říkal jí, jaká je bezcitná mrcha, že mu tohle dělá. Že ho takto zraňuje svým neustálým odjížděním. Noc co noc. Začala ztrácet schopnost normálně usnout, i když zrovna nebyli spolu a jako vydržela pět dní bez jídla, teď byla schopná pět dní za sebou vůbec nespat. Na přednáškách omdlévala vysílením. Byl svátek, když se jí alespoň občas povedlo trochu se vyspat.

Jednou už to nevydržela a v autobuse cestou do školy napsala bojácně matce, že jí M. svým chováním ubližuje. „To musíš chápat, je starší a chce tě mít jen pro sebe“ odepsala jí.

Aby měla alespoň z něčeho energii, vrátila se ke svému starému zvyku ze základky – velké konzumaci sladkého. Zase přibrala a M. kvůli tomu vyjadřoval své znechucení. Říkal jí, že je rozkydlá, nechutná a další věci. Některá slova M. zůstanou uvězněna jen v její v hlavě, protože je nikdy nebude schopná vyslovit. Podobné poznámky jí byly důvěrně známé od rodičů a spolužáků ze základní školy, ale když vám něco takového už jako dospělé ženě říká muž, je to jiný level. A má to jiné dopady.

Přestože spolu byli už třetím rokem, nebyla schopná s M. spát. Sama neuměla pojmenovat proč a cítila kvůli tomu výčitky. Ale všemu fyzickému samozřejmě neunikla. Pokaždé jí přitom bušilo srdce tak silně, že myslela, že jí vyletí z hrudi.

Zdárně dokončila bakalářské studium a věděla, že na pokračování v magisterském programu za těchto podmínek už nemá sílu. Přesvědčila samu sebe, že archeologie není obor, kterému by se chtěla věnovat a když to řekla M., s nefalšovaným nadšením ji objal. Konečně bude moct být jenom s ním.

Od nového roku si našla svou první práci a s M. spolu začali bydlet.

Její rodiče si M. velmi oblíbili. Celá její rodina si byla jistá, že nebude trvat dlouho a bude se slavit veselka. A taky určitě přijdou na svět vnoučci. Ale to ona unaveným hlasem odmítala. Přestože nebyla schopná chápat, v čem to žije, byla si jistá, že svázat se s tímto mužem formálně, nebo nedejbože přivést do takového vztahu dítě, určitě nehodlá.

M. si zvyknul volat její matce, když s ní byl v něčem nespokojený a ona jednou ze sluchátka slyšela, jak mu matka říká, že „jsme ji prostě moc rozmazlili a budeš si ji muset vychovat.“ Několikrát jí i brečel do telefonu, jak je z ní zoufalý a matka chytla jeden ze svých amoků a v jejích 25 letech ji vyťala u vstupních dveří jejich domu dvě pořádné facky. Venku zrovna stál její mladší bratr s kamarádem.

Oba dělali, že to nevidí.

M. pořídil na hypotéku starší menší byt, který začali společně rekonstruovat. Nepřestával na ni tlačit, aby se s ním konečně vyspala a tak se k tomu konečně přiměla. Po sedmi letech vztahu. Mnohem později se svěřila, že tím sexem potřebovala přesvědčit hlavně samu sebe, že jejich vztah je v pořádku.

Při jejím poprvé tam ale bylo jen její tělo, které darovala M. k použití. Ona tam nebyla, dívala se na celý proces jakoby z veliké dálky.

Několikrát se pokusila z jejich vztahu odejít, ale nešlo to. Pokaždé od M. přišly ty stejné sliby, jak se změní, případně vydírání, že jestli ho opravdu opustí, zabije se. Navíc – nestála jen proti němu, ale i proti své rodině. Ti byli zásadně proti tomu, aby se s M. rozešla.

A v samu sebe nevěřila vůbec.

Jenže pak v létě nastoupila do nové práce, kde jí osud někoho přihrál do cesty:

Odkaz

Díky tomu se konečně od M. dokázala osvobodit, protože na to najednou nebyla úplně sama. Ještě několik dlouhých měsíců po rozchodu ji matka s babičkou tyranizovaly otázkami typu: „Jak se ti bude žít, když se chudák chlapec z lásky k tobě zabije?“ Žila v nekonečné úzkosti z toho, že se tak opravdu stane, dokud nenašla na seznamce jeho aktualizovaný inzerát spolu se spoustou reakcí na inzeráty jiných dívek. Ukázala je rodině a tím jim konečně zavřela pusu.

.......................................................................

Ale to nejtěžší, co měla a potřebovala ve svém životě absolvovat, stálo zatím před ní. Sestoupit do pekla svých vzpomínek, přijmout je, vynést všechnu tu temnotu na světlo a čelit jí. Potkat se s démony, kteří jí celý život drásali duši a neumožňovali být tím člověkem, kterým skutečně byla a žít život, jaký žít chtěla.

Pustila se do toho.

A v průběhu celého toho procesu se stalo něco důležitého.

Konečně našla svůj hlas a uvěřila ve svou sílu a schopnosti.