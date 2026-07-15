Nehoda Filipa Turka - odhalení běžných nešvarů.
Bohužel pár nešvarů, které autonehoda ukázala v plné nahotě, je nutné připomenout, pro objektivní zhodnocení situace, ačkoli je výraz „objektivní“ při posuzování politika (nebo jeho karikatury) obecně pojem naprosto relativní.
Každý čtenář nechť si dle svých osobních zkušeností sám zhodnotí pravdivost a četnost předmětných nešvarů:
1) Objíždění kolon prasáckým způsobem – Ať každý pražák/ mimopražský sdělí jestli někdy zažil situaci, kdy motorista k objetí kolony využije pruh, který je řádně označen vodorovnou dopravní značkou - pruh pro autobusy, mhd, nebo IZS, kterých je v Praze požehnaně.
Svoji osobní zkušenost by mohli přidat řidiči linkových/ dálkových autobusů (jako cestující ze sedačky 4 – 1. patro Flixbus mohu potvrdit z první ruky), nebo rovnou řidiči IZS a pro potvrzení/ vyvrácení nešvaru č.1 by mohli dodat záznamy z palubních kamer vozidel, která obsluhují, čímž se dostáváme k nešvaru číslo 2.
2) Pravidelné zveřejňování klíčových důkazů v průběhu vyšetřování. Je to takový „“chléb a hry“ pro širokou veřejnost. Otázka pro příznivce právního státu je, jestli je předmětná metodika legitimní a z pohledů zákonů ČR, nebo jen nařízení GDPR legální? A proč se omezovat zveřejňováním důkazů pouze na prasácké objíždění kolon? V české dopravě jsou každý den páchány stovky přestupků. Poďme kolektivně všechny natáčet a zveřejňovat. Minimálně se tím ušetří nemalé finanční náklady na platy státních zaměstnanců, protože o vině již bude „veřejně“ rozhodnuto. A nejde jen o přestupky páchané v dopravě. Existují pejskaři, kteří neuklízejí po svých miláčcích, lidé odhazující odpadky mimo odpadkové koše, lidé, kteří v noci ruší noční klid atd......každý čtenář, nechť si dosadí jakoukoli aktivitu, které byl svědkem a která je z pohledu zákona přestupkem, na mobil ji natočí a zveřejní. Široká veřejnost na podobná videa dychtivě čeká, aby se mohla morálně pohoršit a vynést erudovaný verdikt.
3) Dopravní experti se možná začnou vyjadřovat opatrně, že jistý podíl viny ponese i řidič převrácené sanitky. Já pouze sdělím otázku, kterou jste možná někdy slyšeli v autoškole: „Ke křižovatce s v jednu chvíli z každé strany blíží čtyři vozidla (Policie, Sanitka, Hasiči, vozidlo člena vlády), kdo projede křižovatkou jako první?
V předmětné autonehodě nestojí otázka na tom, kdo projede křižovatkou jako první, ale jestli by všichni čtyři řidiči bezpečně projeli křižovatkou za situace, že by se zachovali jako řidič převrácené sanitky?
Zapnutý maják se sirénou není bianko šek, na způsob jízdy a pořád musí být dodržena jistá obezřetnost při průjezdu nepřehlednou rizikovou križovatkou. Ani v této situaci nelze rutinně spoléhat, že běžní motoristé dávají přednost jmenovitě jednomu řidiči IZS. Když si v situaci, která nastala, úplně odmyslím Filipa Turka a místo něj bych si představil druhého řidiče IZS, u kterého by už diskuze o prasáckém objetí kolony byla bezpředmětná, jak by srovnatelná situace za srovnatelných podmínek dopadla?
Jak už jsem sdělil na začátku, nechť každý čtenář sám posoudí pravdivost předmětných nešvarů a všem přeju klidné kilometry ve vozidle.
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Jsem zastánce metody "cukru" pro lidi,kteří se zaslouží a "biče" pro lidi,kteří si koledují.