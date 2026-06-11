Výchovné do budoucna výhodné jen pro někoho
Až do konce roku 2026 zůstává bonus 500 Kč na každé vychované dítě nezměněn. Důchodci ho dostávají automaticky.
Od roku 2027 se ovšem místo výchovného zavádí tzv. „rodinný vyměřovací základ“:
- Péče o děti do 3 let (i o nemocné/artičně postižené) se „ocení“ fiktivním příjmem ve výši průměrné mzdy, který se počítá do důchodu.
- Podmínkou zůstávají 10 let péče do 18 let (nebo 5+ let, pokud jde o děti starší 8 let; zvláštní pravidla platí i při úmrtí dítěte).
2. Kolik dostanete – a jak se to kombinuje?
- První dvě děti: doposud platí pevný bonus 500 Kč za jedno vychované dítě, od roku 2027 se bude nejdřív zkoumat, zda by „fiktivní mzda“ mohla být výhodnější. Pokud ne, dorovná se na 500 Kč.
- Třetí a další dítě: vždy dostanete 500 Kč.
- Zaručeno je tedy minimum 500 Kč na dítě – a u dvou prvních dvou se s růstem průměrné mzdy může částka i zvyšovat.
⚠️ SKRYTÁ PAST Č. 1: Problém dětí narozených do r. 1983!
Tento nový, krásně znějící systém má v sobě fatální technickou chybu, která dopadne na ženy zhruba ročníků 1963–1964 (případně i starších s odloženým důchodem), jejichž děti se narodily v roce 1983 a dříve (tedy do roku 1986 dosáhly 3 let věku). Stát totiž nový fiktivní základ i ochranné dorovnání navázal výhradně na tzv. „rozhodné období“, které v ČR začíná až rokem 1986.
Výsledek? Pro matky starších dětí se roky péče o děti v systému rovnají nule. Systém tak nespustí nové ocenění, ale kvůli chybě ani ochrannou pojistku. Tyto matky nedostanou za první dvě děti vůbec nic – ani fiktivní základ, ani výchovné.
⚠️ SKRYTÁ PAST Č. 2: Absorpce (Pohlcení výchovného do minimálního důchodu)
Druhým obrovským podrazem na lidi je tzv. absorpce, která se týká nejchudších důchodců a v plné síle se projevuje už nyní. Stát sice zavedl nový minimální důchod (ve výši 20 % průměrné mzdy, což je pro rok 2026 celkem 9 800 Kč), ale přiznané výchovné do této částky pohltil (absorboval) do procentní výměry.
V praxi to znamená, že matka dvou dětí s nízkým důchodem dostane na korunu stejné minimum jako bezdětná žena (nebo můž), která nikdy nepracovala. Výchovné se v její peněžence reálně neobjeví ani jako koruna navíc nad rámec minima.
⚠️ SKRYTÁ PAST Č. 3: Od 1.1.2027 se výchovné přestane valorizovat
- Do roku 2026 se částka 500 Kč valorizuje spolu s procentní složkou důchodu.
- Od roku 2027 se výchovné odděluje: valorizace se nejdřív vypočítá bez výchovného, které se poté opět připočte. To znamená, že s vývojem průměrné mzdy už bonus poroste jen pro nové důchody, ale u všech stávajících příjemců „zamrzne“ a dále se již zhodnocovat nebude.
- U lidí (převážně žen) s minimálním důchodem, nastává ovšem situace zdaleka nejabsurdnější, protože jim tím pádem poroste důchod dokonce pomaleji, než důchodcům, kteří žádné děti nevychovali. Pro tyto ženy by tak bylo výhodnější se svého výchovného zříct a přestat ho pobírat.
Světlana Glaserová
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