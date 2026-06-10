Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VIII.
Jde o to, že změna důchodových pravidel od roku 2027 dopadne naprosto absurdně na část žen, které začnou odcházet do důchodu v roce 2027 a zároveň se jejich děti narodily v roce 1983, nebo dříve.
A to tak, že nedostanou ani dosavadní výchovné, ani nové ocenění péče.
Představila jsem si dvě sestry – říkejme jim třeba Táňa a Máňa.
Táňa a Máňa jsou jednovaječná dvojčata. Narodily se ve stejný den v roce 1963. Seděly od první třídy ve stejné lavici. Maturovaly obě na stejné škole.
Táňa po maturitě nastoupila na vysokou školu, ale Máňa potkala ve škole svoji životní lásku a se stala maminkou brzy. V roce 1983 se jí narodily dvě krásné holčičky – dvojčátka. Bylo jí dvacet let. Několik let pečovala o dvě malé děti najednou, vstávala v noci na kojení, prala plínky, vařila kašičky, polívčičky...odkládala vlastní kariéru.
Dělala přesně to, co od ní společnost očekávala – vychovávala budoucí generaci daňových poplatníků.
Táně se děti narodily až po studiích. První v roce 1987, druhé v roce 1988. Prošla si stejnými starostmi, jako sestra, stejnými radostmi i stejnými oběťmi, jež rodičovství přináší.
Obě sestry pak celý život pracovaly, platily daně a vychovaly děti, z nichž se nyní stali dospělí lidé a daňoví poplatníci.
Život plný radostí i starostí ovšem utekl a blíží se rok 2027.
Obě sestry dosáhnou důchodového věku ve stejný den. Obě požádají o starobní důchod. Obě věnovaly roky života výchově svých dětí.
Stát se ovšem na jejich životní příběhy podívá zcela rozdílně.
Táňa dostane za péči o děti narozené v letech 1986 a 1987 ocenění prostřednictvím nového systému rodinného vyměřovacího základu. Doba péče o její děti totiž spadá do rozhodného období, ze kterého se důchod počítá.
Máňa ale nedostane nic!
Nedostane ani výchovné, které pobírají předchozí generace matek, které jsou již letos v důchodu, ani se jí výchova dětí nezohlední v rodinném vyměřovacím základu, jako její sestře.
Ne proto, že by pečovala méně.
Ne proto, že by měla méně dětí.
Ne proto, že by její děti společnosti přinesly menší užitek.
Ale pouze proto, že její děti přišly na svět o pár let dříve.
Její péče skončila před rokem 1986, a tak se z pohledu nového systému jakoby nikdy nekonala.
Dvě sestry narozené ve stejném roce. Dvě matky se stejným počtem dětí. Dvě ženy odcházející do důchodu ve stejný den.
Táňa získá uznání za výchovu dětí.
Máňa nikoli.
Pokud by takový rozdíl vznikl proto, že jedna žena vychovala dvě děti a druhá žádné, dalo by se o něm diskutovat. Pokud by jedna pečovala a druhá ne, také.
Zde však neexistuje žádný věcný rozdíl.
Jediným kritériem je kalendář.
Několik listů v matrice.
Několik otočených stránek v kalendáři.
A právě proto nejde jen o technický detail důchodové reformy.
Jde o otázku rovnosti před zákonem.
Ústava nemůže chránit pouze ty občany, kteří měli štěstí, že se jim děti narodily ve správném roce. Chrání všechny stejně. Pokud stát uznává, že výchova dětí má být v důchodovém systému oceněna, nemůže zároveň vytvořit skupinu matek, jejichž péče bude oceněna nulou jen proto, že své děti vychovaly o několik let dříve.
Táňa a Máňa nejsou skutečným příběhem dvou žen.
Jsou symbolem tisíců matek narozených v první polovině šedesátých let, kterým stát nejprve slíbil, že jejich mateřství bude v důchodu zohledněno, a následně vytvořil systém, ve kterém se jejich péče ztratí mezi paragrafy.
V příští kapitole se pokusím nastínit, zda a jak lze tuto zjevnou nespravedlnost napravit.
Zdroj: Odkaz
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