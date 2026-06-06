Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VII.
Ukázalo se však taky, že můj optimistický předpoklad, který jsem vyslovila na konci minulého článku, byl poněkud předčasný. Pan advokát, od něhož jsem očekávala nějakou zprávu, se už neozval. Ozvala se mi pouze paní advokátka, kterou mezitím propustili z porodnice, a to e-mailem poněkud... řekněme strohým:
Vážená paní Glaserová,
z podnětu několika Vašich e-mailů a datové zprávy jsem podala návrh na
zrušení ustanovení mé osoby a ustanovení nového zástupce. Jakmile budu mít rozhodnutí soudu, budu Vás informovat.
Soud však nepracuje ze dne na den, žádám Vás proto o trpělivost.
S pozdravem
Mgr...
Tak dobře, očekávala bych sice, že se mi paní advokátka spíš omluví, za to že mi způsobila takové zdržení tím, že v databázi ČAK neměla uvedenu překážku ve výkonu práce, ale snad už mi konečně aspoň pan soudce někoho ustanoví. Nezbývá tedy než čekat a čekat a čekat.
A právě to je na soudních řízeních asi nejvíce ubíjející: ne složitost práva, ale čas, kdy se zdánlivě nic neděje a člověk jen čeká na notifikaci z datové schránky.
1.6. jsem to už ale nevydržela a na stránkách ČAK si vyhledala advokáty, kteří splňují všechny podmínky, aby mi mohli být ustanoveni - tedy místo působnosti Pardubice, specializaci na ústavní právo i poznámku, že jsou ochotni přebírat případy ex offo. Zjišťuji, že včetně advokátky, která se teď věnuje péči o své miminko, je jich šest. Rozesílám tedy zbylým pěti hromadný email, v němž stručně nastíním o co se v mém případu jedná a zároveň se dotazuji, zda by byli ochotni se věci v zájmu urychlení řízení ujmout. Jeden z nich mi v podstatě obratem odpoví, že se omlouvá, ale nemá čas. O něco později pak obdržím další e-mail tohoto znění:
„Vážená paní Glaserová,
děkuji za zprávu. Problém zní zajímavě. Asi bych se toho mohl ujmout, pokud mě soud ustanoví. Mám jen dvě podmínky:
- Pokud Vám někdo z oslovených kolegů napsal dříve, má přednost.
- Nemohu jen zaštítit svým jménem cizí podání (patrně zpracované AI). Mohl bych třeba ledasco využít, ale napsat bych to musel sám.
V případě, že jsou obě podmínky naplněny současně, můžete mé jméno sdělit soudu a ten mě ustanoví.
Zdraví JUDr....“
Odpovím panu doktorovi, že je první, kdo projevil zájem se mým případem zabývat a taky, že žaloba už leží u soudu, takže zbývá ji odborně doplnit, aby soud mohl spis odeslat žalované ČSSZ. V příloze mu pošlu text žaloby.
Poměrně obsáhlá odpověď pana doktora, která končí slovy:
„...Rád beru zajímavé věci, ale nerad prohrávám. Bojím se, že nyní neuspějeme. A Vy jistě nechcete advokáta, který je defétista.
Nabízím Vám, že bych věc přijal v příštím roce. Letos tu cestu nevidím a je fér to říct dopředu.
Mrzí mě, že nemohu podat lepší zprávu.
Zdraví JUDr....“
je pro mne studenou sprchou. Odpovím mu tedy, že ačkoli s některými jeho argumenty nesouhlasím, tak beru jeho názor na vědomí a jeho rozhodnutí mne nezastupovat, respektuji. Na to mi pan doktor, kterého můj případ zřejmě přece jen zaujal, odepíše opět poměrně obsáhlým e-mailem ve kterém mimo jiné píše:
„...Argumentace sp. zn. I. ÚS 1440/14 je nepřípadná, nešlo tam o návrh na zrušení zákona a neposuzoval se dosud neúčinný zákon, ale jen hrozící újma v konkrétní věci. To nám nepomůže. A já se bojím, že si spíš uškodíme. To, že věc prohrajeme takto dopředu, přeci jen oslabí i pozdější pokus učiněný po 1. 1.2027
Já osobně bych nyní vzal žalobu zpět. Po lednu bych si opět podal námitky u ČSSZ, které zamítnou. A pozor, zde je teoretická možnost jít s případem hned k Ústavnímu soudu, a přeskočit krajský soud i NSS. Je to totiž věc, která zásadně přesahuje Vaše osobní zájmy, neboť se dotýká spousty osob. A v takovém případě může Ústavní soud výjimečně přeskočit všechny instance...“
Že začal pan doktor o mém případu mluvit, jako o našem je sice pěkné, ale že rozcupoval můj I.ÚS 1440/14, který mi tak krásně na tu předčasnost sedl, mě mrzí. Očekávala jsem potlesk, a ono to přitom vůbec nemusí být ono. Žalobu zpět ovšem vzít určitě nehodlám. Co tedy s tím?
No a, co kdybych...Co kdybych tu část zákona, která nabude účinnosti až v roce 2027 ze své žaloby prostě a jednoduše zcela vypustila? Co já vlastně v té druhé části napadám? Napadám oddělení výchovného od procentní a zásluhové části důchodu a jeho následnou nevalorizaci. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak mi přece o plošnou nevalorizaci tak, jak ji hájil JUDr.Křeček, vůbec nejde. No jasně! Jak je to možné, že mě to nenapadlo dřív? Vždyť já tu část zákona nad jejímž projednáváním visí Damoklův meč předčasnosti, vůbec žalovat nepotřebuji.
Ke štěstí mi přece stačí, aby Ústavní soud zrušil jen tu část zákona o absorpci, která je účinná už teď, a problém tím sám od sebe dominovým efektem padne.
Nelením tedy a píšu soudu další doplnění žaloby, kterým měním petit. Zároveň o této změně informuji i pana doktora. Nijak ho už nelanařím a jen mu poděkuji, že mě vlastně tím, že shodil můj hlavní trumf proti předčasnosti, pomohl si uvědomit, že napadat zákon v legisvakanci (tedy dřív než nabyl platnosti) je naprosto zbytečné. Na to mi pan doktor obratem odpoví e-mailem, který již vůbec nezní defétisticky, ba právě naopak, a končí slovy:
„...Nicméně vzhledem k tomu, že mi tu začala svítit nějaká naděje (jak jsem ji popsal v posledních mailech), tak nabízím, že pokud jste stále nenašla advokáta, můžete soudu navrhnout mé jméno.
Zdraví...“
Takže se mi opravdu podařilo přesvědčit tohoto pana advokáta, který je ze všech oslovených advokátů bezpochyby největší kapacitou v oblasti ústavního práva, že má kauza naději má, a že má smysl o ni bojovat?
Tak to je pecka! Honem tedy tuto radostnou zprávu oznámím panu soudci a požádám ho, zda by mi mohl být tento konkrétní pan doktor ustanoven. Zároveň oznámím i panu doktorovi, že jsem žádost o jeho ustanovení soudu datovkou odeslala. Na což mi odpoví zprávou, která až neuvěřitelně kontrastuje s jeho první reakcí:
„Souhlasím, budeme bojovat. Jakmile dostanu do datové schránky usnesení, ozvu se Vám. Patrně půjdu nahlédnout do spisu a domluvíme se na dalším postupu.
Těším se na spolupráci!
F.R.“
Tak tomu se říká looping! Opět, už po kolikáté v životě, docházím k závěru, že všechno špatné (v tomhle případě negativní postoj pana doktora na začátku) může být k něčemu dobré (došlo mi, že žalovat problematickou část zákona je k ničemu). A zase začíná to otravné čekání...čekání.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VI.
Heuréka! Teprve o tři dny později mi v sobotu dojde, že výraz za zavináčem v e-mailové adrese advokátky by nemusel být zaklínadlo (něco jako „dexempomultošunkoplex“) ale název její kanceláře.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.
„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.
Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Soudem určená pardubická advokátka balí sakypaky do porodnice a pražského advokáta mi soud nechce povolit.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.
Má ale běžný smrtelník vůbec nějakou možnosti dostat se k Ústavnímu soudu, kam mají vstup volný pouze poslanci, či senátoři?
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.
„Uznávám, že valorizace důchodů bude v některých případech od roku 2027 výhodnější pro bezdětné občany s minimálním důchodem, než pro matky, které pobírají výchovné“
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