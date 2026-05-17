Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VI.

Heuréka! Teprve o tři dny později mi v sobotu dojde, že výraz za zavináčem v e-mailové adrese advokátky by nemusel být zaklínadlo (něco jako „dexempomultošunkoplex“) ale název její kanceláře.

(Obrázek byl vytvořen ChatGPT podle pokynů autorky článku)

Proč jsem to neodhalila už minulý týden při zadání jejího jména do vyhledávače, zjistím hned jak rozkliknu stránky. No ovšem! V kaceláři figuruje ještě pod dívčím příjmením, kdežto na stránkách ČAK už je vdaná.

Spolu s ní vidím na těch stránkách ještě jednu kolegyni a jednoho kolegu. No hurá! To by mohl být ten kolega o kterém mluvila! Sednu tedy a píšu na jeho e-mail.

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás v souvislosti s řízením vedeným u Krajského soudu v Pardubicích pod sp. zn. 50 Ad 2/2026, v němž mi byla usnesením soudu ustanovena zástupkyní Mgr. Kateřina H.

Na základě zjištěných informací se domnívám, že po dobu její současné nepřítomnosti zajišťujete zastupování či chod kanceláře, a proto si dovoluji obrátit se přímo na Vás.

Z telefonického hovoru se soudní úřednicí Krajského soudu v Pardubicích vyšlo najevo, že soudce kategoricky odmítá substituční zastupování pražským advokátem, a trvá na zástupci se sídlem v Pardubicích.

Vzhledem k tomu, že ve věci běží procesní lhůty a jde o řízení s ústavněprávním přesahem, chtěla bych Vás tímto požádat, zda byste byl ochoten převzít moje zastupování namísto Mgr. K.H., případně soudu navrhnout odpovídající procesní řešení.

V případě Vašeho zájmu Vám obratem zašlu kompletní podklady k věci.

Děkuji Vám za odpověď a Váš čas.

S pozdravem

Na odpověď si ale nejspíš budu muset počkat až do pondělí. Ach joo! Další promarněný týden!

Autor: Světlana Glaserová | neděle 17.5.2026 9:14 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.

„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“

15.5.2026 v 11:43 | Karma: 3,64 | Přečteno: 87x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.

Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Soudem určená pardubická advokátka balí sakypaky do porodnice a pražského advokáta mi soud nechce povolit.

15.5.2026 v 10:18 | Karma: 3,26 | Přečteno: 91x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.

Má ale běžný smrtelník vůbec nějakou možnosti dostat se k Ústavnímu soudu, kam mají vstup volný pouze poslanci, či senátoři?

15.5.2026 v 9:09 | Karma: 3,15 | Přečteno: 83x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.

„Uznávám, že valorizace důchodů bude v některých případech od roku 2027 výhodnější pro bezdětné občany s minimálním důchodem, než pro matky, které pobírají výchovné“

14.5.2026 v 15:13 | Karma: 4,03 | Přečteno: 119x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola I.

„Výchovné ocení naše babičky, maminky, které nás vychovaly a obětovaly se. Prosadili jsme ho proto, že mají nižší vyměřovací základ na důchodech. Zásluhovost není jenom o tom, kolik člověk vydělával, ale také o výchově dětí.“

14.5.2026 v 12:59 | Karma: 6,58 | Přečteno: 185x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...
17. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje....

Expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku zahájí sezonu 6. června

ilustrační snímek
17. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Prohlídková sezona expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku začne 6. června. Protože počet...

Při nehodě na D6 auto skončilo na střeše. Zasahují záchranáři, dálnice je zavřená

Vrtulník záchranné služby musel do akce.
17. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku havaroval osobní automobil, převrátil se na střechu. Dálnice...

Hradecký kraj posiluje terénní péči pro stárnoucí populaci, poptávka roste

ilustrační snímek
17. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby pro seniory. Loni péči využilo přes...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Světlana Glaserová

  • Počet článků 6
  • Celková karma 4,05
  • Průměrná čtenost 99x
Narodila jsem se v Praze v roce 1956, vystudovala SUPŠ, a vychovala 4 děti. Píši, ilustruji a překládám knihy. Mým koníčkem je ale v poslední době taky právo a tak občas napravuji škody, a štupuju díry, které napáchali v zákonech naši legislativci (napříč politickým spektrem).
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.