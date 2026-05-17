Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VI.
Proč jsem to neodhalila už minulý týden při zadání jejího jména do vyhledávače, zjistím hned jak rozkliknu stránky. No ovšem! V kaceláři figuruje ještě pod dívčím příjmením, kdežto na stránkách ČAK už je vdaná.
Spolu s ní vidím na těch stránkách ještě jednu kolegyni a jednoho kolegu. No hurá! To by mohl být ten kolega o kterém mluvila! Sednu tedy a píšu na jeho e-mail.
Vážený pane doktore,
obracím se na Vás v souvislosti s řízením vedeným u Krajského soudu v Pardubicích pod sp. zn. 50 Ad 2/2026, v němž mi byla usnesením soudu ustanovena zástupkyní Mgr. Kateřina H.
Na základě zjištěných informací se domnívám, že po dobu její současné nepřítomnosti zajišťujete zastupování či chod kanceláře, a proto si dovoluji obrátit se přímo na Vás.
Z telefonického hovoru se soudní úřednicí Krajského soudu v Pardubicích vyšlo najevo, že soudce kategoricky odmítá substituční zastupování pražským advokátem, a trvá na zástupci se sídlem v Pardubicích.
Vzhledem k tomu, že ve věci běží procesní lhůty a jde o řízení s ústavněprávním přesahem, chtěla bych Vás tímto požádat, zda byste byl ochoten převzít moje zastupování namísto Mgr. K.H., případně soudu navrhnout odpovídající procesní řešení.
V případě Vašeho zájmu Vám obratem zašlu kompletní podklady k věci.
Děkuji Vám za odpověď a Váš čas.
S pozdravem
Na odpověď si ale nejspíš budu muset počkat až do pondělí. Ach joo! Další promarněný týden!
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.
„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.
Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Soudem určená pardubická advokátka balí sakypaky do porodnice a pražského advokáta mi soud nechce povolit.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.
Má ale běžný smrtelník vůbec nějakou možnosti dostat se k Ústavnímu soudu, kam mají vstup volný pouze poslanci, či senátoři?
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.
„Uznávám, že valorizace důchodů bude v některých případech od roku 2027 výhodnější pro bezdětné občany s minimálním důchodem, než pro matky, které pobírají výchovné“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola I.
„Výchovné ocení naše babičky, maminky, které nás vychovaly a obětovaly se. Prosadili jsme ho proto, že mají nižší vyměřovací základ na důchodech. Zásluhovost není jenom o tom, kolik člověk vydělával, ale také o výchově dětí.“
