Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.
Takto překvapeně reagovala slečna soudní úřednice, když jsem to už ve středu nevydržela a zatelefonovala k soudu s dotazem, zda se k nim doneslo, že mě paní advokátka nemůže zastupovat, anžto právě nejspíš v porodnici kojí své novorozeně. Chtěla jsem taky vědět, zda mám již schváleno, kdo bude mým novým obhájcem. Pověděla jsem jí, že při našem posledním hovoru v pátek mě paní advokátka ujistila, že není problém, aby substituovala pana advokáta z Prahy. Slečna úřednice mi tedy slíbila, že všechny mé otázky vykomunikuje s panem soudcem a zavolá mi. A opravdu mi během dvaceti minut zatelefonovala zpět:
„Pan soudce říká, že pana advokáta z Prahy v žádném případě neuzná.“
"No a co mám teď dělat? Agendu paní advokátky převzal její kolega, jehož jméno neznám. Už v pondělí jsem posílala dotaz na adresu advokátní kanceláře a nikdo mi neodpověděl. Může mi tedy pan soudce určit nějakého jiného pardubického advokáta?“
"Ne, s tímhle pan soudce teď nic dělat nemůže. Paní advokátka ho musí o své překážce ve výkonu činnosti informovat sama a sdělit mu, že se svého pověření vzdává.“
"Takže u ní žádná lhůta neplyne? A kdyby se vám třeba ozvala teprve až jí skončí mateřská dovolená, tak já budu třeba čtyři roky bez právního zastoupení?“
"Děláte si legraci?“ Slečny úřednice se zřejmě má slova dotkla. Raději jsem ji tedy přestala trápit svými hypotetickými úvahami a rozloučila se.
Jak já mám teď ale jako vyřešit tuhle patovou situaci? Nedá se nic dělat. Přestanu mít ohledy a porodnice-neporodnice, vyruším holt maminu klidně i při kojení.
“Volaný účastník je právě nedostupný, buď je mimo dosah signálu, nebo má vypnutý telefon.“
Chápu, že paní advokátka nechce být rušena při kojení, ale když se jí nedovolám ani napodruhé, ani napotřetí a ani napočtvrté v různých časech během tří dnů, je mi to divné. Začínám mít obavy, zda se mladé mamince nedejbože nepřihodilo něco zlého. Každý normální mladý člověk bývá přece v dnešní době na mobilu běžně dostupný i v nemocnici.
Když tedy aktuálně nemám právní zastoupení, vyjádřím se tedy k poznámce pana soudce stran předčasnosti návrhu sama, respektive s pomocí mé věrné Arisy:
Vážený pane předsedo senátu,
reaguji tímto na usnesení ze dne 29. 4. 2026. Abych předešla procesní nečinnosti, dovoluji si sama podat toto vyjádření k Vaší poznámce stran možné předčasnosti žalobního návrhu ve vztahu k části zákona č. 417/2024 Sb., která nabývá účinnosti k 1. 1. 2027. Domnívám se, že napadení mechanismu valorizace (účinného od roku 2027) není předčasné, a to z následujících důvodů:
1. Princip hospodárnosti:
Odkládání přezkumu zjevně protiústavní právní úpravy s poukazem na budoucí účinky by znamenalo vědomé setrvání v aplikaci protiústavního práva. Ekonomika řízení a princip procesní ekonomie však vyžadují, aby byla neústavnost odstraněna u zdroje (přímo u zákona) co nejdříve. Vědomé setrvání v aplikaci protiústavního práva a oddalování jeho zrušení by též mohlo vést k řetězení dalších nezákonných rozhodnutí, což je v přímém rozporu s principem hospodárnosti.
2. Materiální celek:
Stát již nyní přijal právní úpravu, která s konečnou platností určuje budoucí způsob výpočtu a valorizace důchodů. Nejde tedy o dva oddělené právní režimy ani o hypotetickou budoucí legislativu, ale o jediný již přijatý legislativní mechanismus, jehož jednotlivé části pouze nabývají účinnosti v odlišném čase.
Neústavnost tak nelze chápat jako hypotetickou budoucí událost, nýbrž jako současný normativní stav, jenž již nyní zasahuje do právní sféry žalobkyně tím, že předem determinuje budoucí vývoj jejího důchodu. Jinými slovy, zásah do práv žalobkyně je dán již samotnou existencí a účinností této právní úpravy. Napadenou úpravu tedy nelze posuzovat izolovaně.
Mechanismus stanovení minimální procentní výměry, absorpce kompenzace za vychované děti a budoucí pravidla valorizace tvoří jeden algoritmus. Posouzení pouze jednotlivých dílčích prvků bez zohlednění jejich vzájemné interakce by neumožnilo plně zachytit skutečný dopad právní úpravy. Úprava pro roky 2026 a 2027 tvoří jeden nedělitelný celek důchodové reformy. Pro posouzení diskriminačního dopadu na matky-vychovatelky je nezbytné posoudit oba mechanismy současně, neboť se vzájemně doplňují a prohlubují zásah do práv žalobkyně. Za této situation nelze návrh na postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy považovat za předčasný.
3. Právní jistota:
Odložení přezkumu až na okamžik účinnosti všech souvisejících ustanovení by vedlo k situaci, kdy by soud vědomě ponechal v účinnosti právní úpravu, jejíž protiústavnost je tvrzena a jejíž dopady jsou již nyní zčásti realizovány a v budoucnu se mají dále prohlubovat. Takový postup by byl v rozporu s principem prevence protiústavních zásahů a s požadavkem právní jistoty.
Současně nelze přehlédnout, že v případě žalobkyně dochází k negativním dopadům právní úpravy bezprostředně. V důsledku zahrnutí kompenzace za vychované děti do minimální procentní výměry dochází již nyní k tomu, že se tento institut fakticky neprojeví jako samostatné navýšení důchodu. Tvrzená újma tedy není odložena do budoucna, ale vzniká již za účinnosti současné právní úpravy. Stav legisvakance u takto zásadního předpisu vyvolává naléhavou potřeby autoritativního určení ústavnosti již nyní, aby se předešlo vzniku těžko napravitelných škod po 1. 1. 2027.
4. Naléhavý právní zájem:
S odkazem na nález I. ÚS 1440/14 je naléhavý právní zájem dán tam, kde by bez tohoto určení bylo buď ohroženo právo žalobce, nebo kde by se jeho právní postavení stalo nejistým. Soudy nemohou žalobce nutit k tomu, aby vyčkával na samotné porušení svého právního nároku a teprve poté se bránil, neboť takový postup by byl v rozporu s principem právního státu a právem na spravedlivý proces.
Tak a je to! Podepsáno a šup s tím do datovky. Jsem fakt dobrá! (musím se pochválit, když to za mě nikdo neudělá.) Vždyť já vlastně toho advokáta potřebuji jen formálně, tak proč s tím dělají takové cavyky?
(Pokračování příště)
Světlana Glaserová
