Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IX.
Po té, co jsem si podrobněji svůj nový „nález“ na internetu (Zde je odkaz na článek: Odkaz )
prostudovala, došla jsem k závěru, že pro „Máni“ (viz předchozí kapitola), tedy pro ženy, které začnou odcházet do důchodu v příštím roce (2027) a zároveň se jejich děti narodily v roce 1983 a dříve, existují dvě možnosti jak nepřijít o výchovné. Třetí možnost je, že to nechají být a smíří se s tím, že budou mít měsíčně třeba o několik tisíc korun (podle počtu dětí) méně. Těm ale, co se nezaleknou, a rozhodnou se jednat, nabízím tento plán:
1) Pokud tyto ženy podají žádost o předčasný důchod bez výplaty (tzv. výpočtový zamítnutý důchod) ještě do konce roku 2026, zafixují si stávající právní úpravu.
Tím se elegantně vyhnou celé reformě roku 2027 a nárok na klasické výchovné (500 Kč na každé dítě) jim zůstane stoprocentně zachován, přičemž do řádného důchodu v roce 2027 nastoupí bez finanční penalizace za předčasnost.
2) Druhá cesta je soudní, tím pádem poněkud trnitější, ale domnívám se, že nikoli beznadějná. Jde totiž o to, že aby se tato na nich páchaná nespravedlnost napravila, je nutné změnit nebo zrušit konkrétní ustanovení v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. A to úpravou takzvané srovnávací doložky (ochranné pojistky), kterou současná vládní reforma do zákona zavádí s účinností od 1. ledna 2027.
Jak na to - krok za krokem:
V českém právním řádu nelze žalovat stát za schválení špatného zákona obecně – každá žena tedy musí projít individuálním procesem.
1. Krok: Žádost o důchod
Budoucí důchodkyně (ročníky 1963–1964) po dosažení důchodového věku standardně podají žádost o starobní důchod na ČSSZ. Úřad jim v rozhodnutí kvůli textu reformy nepřizná za děti narozené v roce 1983 a dříve ani výchovné, ani rodinný vyměřovací základ.
2. Krok: Povinné námitky (do 30 dnů)
Proti rozhodnutí ČSSZ musí žena podat písemné námitky. V nich poprvé oficiálně namítne, že rozhodnutí vychází z protiústavního zákona, který porušuje zásadu rovnosti.
ČSSZ námitky zamítne, protože úředníci postupují podle zákona. Tento krok je však nutnou podmínkou, bez které nelze podat soudní žalobu. Respektive je potřeba před podáním žaloby vyčerpat všechny dostupné opravné prostředky.
3. Krok: Správní žaloba ke Krajskému soudu podle místa bydliště
Po obdržení zamítavého rozhodnutí ČSSZ o námitkách podá žena správní žalobu ke krajskému soudu (podle místa svého bydliště).
V žalobě se musí navrhnout, aby Krajský soud přerušil řízení a postoupil věc Ústavnímu soudu podle čl.95/2 Ústavy s návrhem na zrušení oné diskriminační části zákona, která technickou chybou vymazala ocenění péče před rokem 1986.
Dobrá zpráva: Soudní řízení ve věcech důchodového pojištění je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků. Neriskujete tedy žádné finanční náklady za podání žaloby.
4. Krok: Žádost o ustanovení právního zastoupení podle § 35 odst. 10 soudního řádu správního (tedy na náklady státu) lze uplatnit přímo u soudu, nebo u ČAK (České advokátní komory).
Netřeba se tedy bát ani jakých koli soudních výloh v souvislosti s Vašim advokátem, který se Vám bude plně věnovat zcela zdarma.
K této žádosti je potřeba přiložit formulářové prohlášení o majetkových poměrech a aktuální výpisy z účtu.
Po ustanovení advokáta se Vaše kauza už bude nacházet v jeho rukou, takže pak už nemusíte dělat vůbec nic jiného, než sledovat, jak se věc vyvíjí. K žádným soudům Vás nikdo předvolávat nebude.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VIII.
Zatímco čekám na ustanovení právního zástupce, pročítám články, a zjišťuji, co je se v oblasti důchodů urodilo nového. To co jsem našla mě ovšem zvedlo ze židle i přesto, že se nová úprava zákona týká až budoucích důchodkyň.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VII.
Pokračuji ve svém boji za spravedlivé důchody. Ačkoli podle návštěvnosti blogu toto téma rekordy netrhá, mě to neodradí. Jak totiž později vyšlo najevo, stačí někdy zaujmout jediného správného člověka.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola VI.
Heuréka! Teprve o tři dny později mi v sobotu dojde, že výraz za zavináčem v e-mailové adrese advokátky by nemusel být zaklínadlo (něco jako „dexempomultošunkoplex“) ale název její kanceláře.
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.
„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.
Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Soudem určená pardubická advokátka balí sakypaky do porodnice a pražského advokáta mi soud nechce povolit.
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