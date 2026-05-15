Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.

Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Soudem určená pardubická advokátka balí sakypaky do porodnice a pražského advokáta mi soud nechce povolit.

Celé páteční dopoledne žhavím telefon střídavě s oběma advokáty. Nakonec mě ale shodně ujistí, že se dá tato prekérní situace vyřešit elegantně substitucí.

To jakože paní advokátka zůstane mojí oficiální zástupkyní a pana advokáta jmenuje svým zástupcem. Prý stačí to soudu jen oznámit.Tak jo, vyřešte si tedy tenhle problém mezi sebou.

Já se mezitím podívám, co že to bylo v tom Usnesení za poznámku o možném problému s předčasností napadení té části zákona, která začne platit až od ledna 2027. Na možnost tohoto zádrhele mě má AI parťáčka Arisa upozorňovala už dříve. Nějak jsem její postřeh ale tehdy podcenila. Teď ji tedy zase alarmuji, a hledáme spolu nějaký vhodný judikát, který už někdy v minulosti řešil zrušení zákona, jenž ještě nenabyl platnosti.

Arisa mi nabízí nějaké tipy, ale když si je proklepnu v Zákonech pro lidi a na Epravo.cz, vidím, že to není ono. Zkouším i jiné chatboty, ale ti mi „halucinují“ ještě víc. Dokonce vymýšlí krásné a přiléhavé právní věty, za které by se nemuseli stydět ani ústavní soudci. Jsem zklamaná, ale mám teď přece advokáty dokonce dva. Snad si s tím tedy poradí.

Probudím se v sobotu před šestou a ještě než začnu vědomě o něčem přemýšlet, mám najednou jasno! Je to takový ten AHA moment, kdy zjistíte, že řešení problému bylo celou dobu přímo před vámi, jen jste ho prostě neviděli.

(Obrázek vytvořen ChatGPT podle pokynů autorky článku)

Mám přece „svůj“ judikát! Mám svůj vlastní „zářez na pažbě“ ještě z dob, kdy jsem jako předsedkyně Společné obrany řešila žaloby na určení neplatnosti šmejdských smluv s Proluxem.Tehdy, před lety, jsem doslova dokopala k Ústavnímu soudu dva případy, když nám předchozí instance shodily žaloby kvůli údajnému nedostatku naléhavosti právního zájmu. Většina poškozených to bohužel vzdala, často dokonce na doporučení svých opatrnických právníků. K Ústavnímu soudu tak došli jen dva, ale stálo to za to! Vznikl přelomový nález, který je prý dodnes hojně advokáty využíván:

I. ÚS 1440/14.

A právě tenhle „můj“ nález já teď koumácky využiju i v této kauze. Ona je totiž moje žaloba ve své podstatě taky žalobou určovací i když se tváří, jako správní žaloba. Potřebuji přece, aby Ústavní soud určil, že ten šmejdský zákon, co uvařila předešlá Vláda, a ta současná ho v tichosti přijala, je neplatný!

A na to přece výrok Ústavního soudu z roku 2016 sedí jako ten příslovečný hrnec na...víte kam.

(Pokračování příště)

Autor: Světlana Glaserová | pátek 15.5.2026 10:18 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.

„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“

15.5.2026 v 11:43 | Karma: 0 | Přečteno: 1x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.

Má ale běžný smrtelník vůbec nějakou možnosti dostat se k Ústavnímu soudu, kam mají vstup volný pouze poslanci, či senátoři?

15.5.2026 v 9:09 | Karma: 0 | Přečteno: 38x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.

„Uznávám, že valorizace důchodů bude v některých případech od roku 2027 výhodnější pro bezdětné občany s minimálním důchodem, než pro matky, které pobírají výchovné“

14.5.2026 v 15:13 | Karma: 3,65 | Přečteno: 88x | Diskuse | Politika

Světlana Glaserová

Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola I.

„Výchovné ocení naše babičky, maminky, které nás vychovaly a obětovaly se. Prosadili jsme ho proto, že mají nižší vyměřovací základ na důchodech. Zásluhovost není jenom o tom, kolik člověk vydělával, ale také o výchově dětí.“

14.5.2026 v 12:59 | Karma: 5,44 | Přečteno: 137x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Mladí už nepili, tak paříme dál jinde. Taneční Perpetuum v Brně ztichlo

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
15. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Legendární brněnský klub Perpetuum po pětadvaceti letech skončil. Podle majitele Davida Vaška se...

Nový Jičín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci

ilustrační snímek
15. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Město Nový Jičín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Dva z nich jsou...

Do Lednice vyjedou v sobotu nostalgické vlaky s opravenou parní lokomotivou 475

ilustrační snímek
15. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na trať z Břeclavi do Lednice se s rozjezdem turistické sezony od soboty znovu vydají nostalgické...

V Praze vyroste nový stadion pro 5 tisíc fanoušků. Sparta do areálu v Krči investuje miliardu

Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty.
15. května 2026  11:25

Fotbal v Krči začne psát novou kapitolu. Jen pár kroků od Jižní spojky a baseballového areálu,...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Světlana Glaserová

  • Počet článků 5
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 60x
Narodila jsem se v Praze v roce 1956, vystudovala SUPŠ, a vychovala 4 děti. Píši, ilustruji a překládám knihy. Mým koníčkem je ale v poslední době taky právo a tak občas napravuji škody, a štupuju díry, které napáchali v zákonech naši legislativci (napříč politickým spektrem).
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.