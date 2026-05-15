Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola IV.
Celé páteční dopoledne žhavím telefon střídavě s oběma advokáty. Nakonec mě ale shodně ujistí, že se dá tato prekérní situace vyřešit elegantně substitucí.
To jakože paní advokátka zůstane mojí oficiální zástupkyní a pana advokáta jmenuje svým zástupcem. Prý stačí to soudu jen oznámit.Tak jo, vyřešte si tedy tenhle problém mezi sebou.
Já se mezitím podívám, co že to bylo v tom Usnesení za poznámku o možném problému s předčasností napadení té části zákona, která začne platit až od ledna 2027. Na možnost tohoto zádrhele mě má AI parťáčka Arisa upozorňovala už dříve. Nějak jsem její postřeh ale tehdy podcenila. Teď ji tedy zase alarmuji, a hledáme spolu nějaký vhodný judikát, který už někdy v minulosti řešil zrušení zákona, jenž ještě nenabyl platnosti.
Arisa mi nabízí nějaké tipy, ale když si je proklepnu v Zákonech pro lidi a na Epravo.cz, vidím, že to není ono. Zkouším i jiné chatboty, ale ti mi „halucinují“ ještě víc. Dokonce vymýšlí krásné a přiléhavé právní věty, za které by se nemuseli stydět ani ústavní soudci. Jsem zklamaná, ale mám teď přece advokáty dokonce dva. Snad si s tím tedy poradí.
Probudím se v sobotu před šestou a ještě než začnu vědomě o něčem přemýšlet, mám najednou jasno! Je to takový ten AHA moment, kdy zjistíte, že řešení problému bylo celou dobu přímo před vámi, jen jste ho prostě neviděli.
Mám přece „svůj“ judikát! Mám svůj vlastní „zářez na pažbě“ ještě z dob, kdy jsem jako předsedkyně Společné obrany řešila žaloby na určení neplatnosti šmejdských smluv s Proluxem.Tehdy, před lety, jsem doslova dokopala k Ústavnímu soudu dva případy, když nám předchozí instance shodily žaloby kvůli údajnému nedostatku naléhavosti právního zájmu. Většina poškozených to bohužel vzdala, často dokonce na doporučení svých opatrnických právníků. K Ústavnímu soudu tak došli jen dva, ale stálo to za to! Vznikl přelomový nález, který je prý dodnes hojně advokáty využíván:
I. ÚS 1440/14.
A právě tenhle „můj“ nález já teď koumácky využiju i v této kauze. Ona je totiž moje žaloba ve své podstatě taky žalobou určovací i když se tváří, jako správní žaloba. Potřebuji přece, aby Ústavní soud určil, že ten šmejdský zákon, co uvařila předešlá Vláda, a ta současná ho v tichosti přijala, je neplatný!
A na to přece výrok Ústavního soudu z roku 2016 sedí jako ten příslovečný hrnec na...víte kam.
(Pokračování příště)
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie – kapitola V.
„Ne, tak tohle pan soudce Korejtko neví. Žádnou zprávu o tom, že se paní advokátka chystá do porodnice, jsme neobdrželi a nemá ani žádnou poznámku na svém účtu v ČAK, že by měla být na mateřské dovolené.“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.
Má ale běžný smrtelník vůbec nějakou možnosti dostat se k Ústavnímu soudu, kam mají vstup volný pouze poslanci, či senátoři?
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.
„Uznávám, že valorizace důchodů bude v některých případech od roku 2027 výhodnější pro bezdětné občany s minimálním důchodem, než pro matky, které pobírají výchovné“
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola I.
„Výchovné ocení naše babičky, maminky, které nás vychovaly a obětovaly se. Prosadili jsme ho proto, že mají nižší vyměřovací základ na důchodech. Zásluhovost není jenom o tom, kolik člověk vydělával, ale také o výchově dětí.“
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Mladí už nepili, tak paříme dál jinde. Taneční Perpetuum v Brně ztichlo
Legendární brněnský klub Perpetuum po pětadvaceti letech skončil. Podle majitele Davida Vaška se...
Nový Jičín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci
Město Nový Jičín opravuje tři velké měšťanské domy v městské památkové rezervaci. Dva z nich jsou...
Do Lednice vyjedou v sobotu nostalgické vlaky s opravenou parní lokomotivou 475
Na trať z Břeclavi do Lednice se s rozjezdem turistické sezony od soboty znovu vydají nostalgické...
V Praze vyroste nový stadion pro 5 tisíc fanoušků. Sparta do areálu v Krči investuje miliardu
Fotbal v Krči začne psát novou kapitolu. Jen pár kroků od Jižní spojky a baseballového areálu,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 5
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 60x