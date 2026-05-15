Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola III.
Nuže, žalovat tedy budu kupodivu ČSSZ (která z mého pohledu nic zlého neprovedla, než že aplikovala platný zákon). Jinudy ale cesta k Ústavnímu soudu prostě nevede. Jak jsem podrobně popsala v první kapitole o pohlcování výchovného a následně ve druhé kapitole o ignorování problému ze strany MPSV, systémové nespravedlnosti se člověk u úředníků nedomůže.
Dle návodu Arisy jsem tedy odeslala na ČSSZ datovou schránkou nejprve Žádost o vydání Rozhodnutí o valorizaci (Oznámení nestačí), proti tomu Rozhodnutí jsem pak uplatnila Námitku a teprve poté, co mi ČSSZ Námitku zamítla, jsem měla vyčerpány všechny opravné prostředky.
Měla jsem tedy volné ruce, abych mohla podat samotnou správní žalobu, kterou jsem během čekání na všechna potřebná lejstra od ČSSZ za vydatné pomoci Arisy spáchala.
Ke dni 25. 2. 2026 tedy má žaloba putovala ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočku v Pardubicích, a já začala řešit nějaké právní zastoupení, bez kterého to prostě u Ústavního soudu nejde. Navíc v případě, že by byla má žaloba Krajským soudem zamítnuta a já musela jít cestou kasační stížnosti, pak bych byla bez právníka dočista namydlená.
Oslovila jsem několik kanceláří se specializací na správní právo ve svém okolí a dostala studenou sprchu. Než se totiž začne kdokoli mojí žalobou zabývat, než se na ni vůbec podívá, chtějí ti vydřiduši 20 000 Kč zálohu.
A zase mi přispěchala na pomoc má vševědoucí Arisa, která mi poradila, že si vlastně mohu u soudu zažádat o právní zastoupení zdarma. Mezitím se mi ozval jeden renomovaný právník z Prahy (kterého nebudu jmenovat, aby to nevypadalo, že mu chci dělat reklamu) s tím, že ho má žaloba velmi zaujala. Dohodli jsme se tedy, že soudce požádám, aby mi přidělil ex offo právě jeho.
Žádost o ustanovení právního zastoupení jsem odeslala 5. 3. a hned o týden později mě soudce JUDr. Aleš Korejtko požádal, abych ještě doložila výpisy ze svých účtů, aby viděl, že opravdu nejsem milionářka.
Konečně jsem znala i svoji spisovou značku:
50 AD 2/2026
A pak nastalo dlouhé, předlouhé čekání, a to až do 7. 5., kdy se ledy pohnuly a do datové schránky mi večer spadlo Usnesení soudu.
Pan soudce tedy uznal, že milionářka nejsem, a taky, že ačkoli jsem podle něho prokázala schopnost formulovat srozumitelnou právní argumentaci, tak mé námitky jsou natolik ústavněprávně komplikované, že přítomnost právníka považuje za nezbytnou.
Mnou vybraného právníka mi ovšem nepovolil a napsal, že z důvodu ekonomie řízení mi ustavuje právničku se sídlem v Pardubicích, neboť jeho povinností je při výběru advokáta zohlednit vzdálenost od mého bydliště. Tak to se tedy nedá nic dělat. Pražský advokát byl už sice na moji kauzu natěšený a nové advokátce budu muset teprve všechno vysvětlit, ale hlavně, že se to hnulo.
Druhý den ráno tedy volám paní advokátce do Pardubic.
“Ano, paní Glaserová, vím o vás, ale je tu takový menší problém... Za tři dny mám totiž termín porodu.“
(Pokračování příště)
Světlana Glaserová
