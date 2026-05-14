Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola II.
Odpověděl mi ochránce lidských práv (aspoňže to uzná). dále však ve svém dopise JUDr.Křeček pokračuje, že s mým návrhem, aby byl starobní důchod dorovnán do minimální výše všem stejně, a k němu aby až poté bylo přičteno výchovné, se neztotožňuje a stav nerovnosti nazval „ÚNOSNOU NESPRAVEDLNOSTÍ“.
Odpověď pana JUDr.Křečka mě kupodivu ani trochu nepřekvapila. Měla jsem s ním totiž už co do činění při svém boji o zrušení rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, a už tehdy se zachoval „velmi empaticky“, když mi sdělil, že lidé, aby nenaletěli podvodníkům by si měli smlouvy pořádně číst. Ale to jsem odbočila. Takže od veřejného ochránce práv se pomocné ruky evidentně nedočkám. Kohopak tu máme dalšího?
Pan profesor Martin Potůček mi dodal trochu naděje, když mi ve své odpovědi napsal: „Upozorňujete právem na rozpor mezi nároky uplatňování ústavního principu rovnosti před zákonem na jedné straně a předpokládaného budoucího fungování v oblasti důchodového zabezpečení matek s nízkými důchody na straně druhé.“ Ale když jsem se s ním snažila dále toto téma rozvinout, již mi neodpověděl.
Nebudu vás napínat. Odeslala jsem zkrátka během podzimu 2025 až ledna 2026 asi 100 dopisů, kterými jsem se snažila na problém upozornit jednak senátory v jejichž gesci je sociální politika, ale i několik poslanců napříč politickým spektrem. Nejvíc mě ovšem rozladilo, když jsem, jako podporovatel Pirátů odeslala své upozornění na diskriminační dopad důchodové reformy paní Olze Richterové, a v odpověď mi přišla z její e-mailové adresy pozvánka na Prague Pride...a nic víc! Jinak mi odpovědělo ještě pár těch slušnějších, kteří ovšem stejně stále dokola opakovali mantru MPSV o tom, že je vše správně a spravedlivě a přesně tak jak to má být.
Osobně se mě ovšem hodně dotknul e-mail od senátora Břeti Rychlíka s nímž se znám asi 45 let a považovala jsem ho vždy za hodně slušného kluka, který se nebojí chodit proti větru. Tak tenhleten starej dobrák Břeťa mi napsal toto cynické sdělení:
„V kontextu stárnutí populace a rostoucího počtu důchodců bylo nutné tempo růstu těchto výdajů omezit. Úprava proto směřuje k tomu, aby se výchovné méně promítalo do celkové výše důchodu, zejména u osob s nízkými příjmy.“
Takže stát se opravdu cíleně snaží ušetřit na těch nejchudších, kteří se (na rozdíl od soudců) nedovedou ani sami bránit, a kteří zřejmě většinou ani netuší, že je jim bráno u úst?
Zkusila jsem tedy oslovit ještě Radu Vlády pro lidská práva, taky extra Radu vlády pro rovnost žen a mužů a dokonce i Radu vlády pro romské menšiny, jelikož lze předpokládat, že právě romské ženy s mnoha dětmi a nízkými výdělky budou tou úpravou zákona bité nejvíce. Mám dokonce takové podezření, že toto úsporné opatření vymyslel Jurečka zejména kvůli romským ženám. Jeho výrok stran osob, které: .“.. nejen že dlouhodobě zajišťovaly výchovu dítěte, ale šly mu též samy příkladem ve svém úsilí o získání dostatku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.“ by tomu každopádně nasvědčoval.
V souvislosti s romskými ženami jsem dokonce zjistila, že předsedkyně této Rady - Lucie Fuková má chalupu kousek od nás na Seči. No hurá! Oslovila jsem tedy Lucii Fukovou na FB, na což reagovala poměrně rychle a vstřícně, abych jí prý poslala podklady na e-mail. Poslala jsem jí tedy obratem podrobný rozbor situace, a ona mi asi o měsíc později odpověděla na messenger: „Děkuji Vám za podnět, ale bohužel jsem nemohla reagovat hned. Do dnešního dne nebylo jasné, zda budu pokračovat ve své pozici. Nerada bych se do něčeho pouštěla, kdybych se té věci nemohla plně věnovat. Ráda bych se s Vám k tomuto tématu spojila v novém roce.“...A dál už nic. Pak už jsem mohla jen na FB sledovat jak se účastní různých akcí a fotí se s prezidentem. Na romské matky, které přichází o stovky a tisíce korun měsíčně ale zřejmě v celém tom kolotoči na nejvyšší úrovni už dočista zapomněla.
(Obrázek vytvořen pomocí ChatGpt podle pokynů autorky článku)
Nu což, když to tedy nejde po dobrém, bude to muset jít po zlém a to přes Ústavní soud. Ty vídle vám ale do toho vašeho vykutáleného
ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 417/2024 Sb., v části, v níž se minimální procentní výměra starobního důchodu posuzuje včetně zvýšení podle § 34a, a ustanovení zákona č. 155/1995 Sb. ve znění téhož zákona upravujících mechanizmus valorizace procentní výměry od 1. 1. 2027
stejně hodím, i kdyby čert na koze jezdil!
(Pokračování příště)
Světlana Glaserová
Neúnosná „spravedlnost“ české technokracie-kapitola I.
Výchovné ocení naše babičky, maminky, které nás vychovaly a obětovaly se. Prosadili jsme ho proto, že mají nižší vyměřovací základ na důchodech. Zásluhovost není jenom o tom, kolik člověk vydělával, ale také o výchově dětí.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 2
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 43x
Za případné podepsání této petice Vám předem děkuji!