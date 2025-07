Matky by neměly být důchodovou reformou znevýhodněny!

Od roku 2026 má být minimální důchod zvýšen, což je jistě chvályhodné a přiblížíme se tak vyspělejším zemím. Tyto změny však s sebou nesou jednu „malou“ záludnost, na kterou doplatí ti, kdo v současné době pobírají výchovné.

Tuhle nehoráznost jsem odhalila před několika málo dny, a hned jsem se obrátila na Důchodovou poradnu s dotazem, zda mě oči nešálí. Do druhého dne jsem pak obdržela od právníka poradny tuto odpověď:

„...Ano je to tak. V přechodných ustanoveních jsem hledal zda tato situace není ještě nějak zvlášť ošetřena, ale nic jsem nenašel. Vaše dedukce je správná.“

Nikdy jsem nebyla silná v matice, ale tohle jsou přece velmi jednoduché počty, jak je možné, že na to ještě nikdo veřejnost neupozornil?

O co zde tedy kráčí?

V roce 2026 bude minimální důchod zvýšen z 5 430 Kč. na cca 9 320 Kč., respektive na 20% minimální mzdy.

Matkám i otcům, kteří v současné době pobírají ke svému důchodu výchovné, a jejichž důchod již letos činí v součtu všech složek zhruba těch 9 320 Kč. (nebo o něco více), však jejich minimální důchod (tedy základ + výslužné) zvýšen nebude, a s jejich důchodem se bude zacházet, jako s celkem včetně výchovného. Tedy tak, jako kdyby již nyní byl dostačující.

Pro rok 2027 je však přichystána další změna. A to, že se výchovné od ostatních složek důchodu odtrhne a do budoucna již valorizováno nebude. Tím nastane podivná situace, kdy matkám (i otcům), které vychovaly děti, poroste důchod o to odtržené výchovné pomaleji, než bezdětným. Respektive těm, kdo nyní pobírá důchod s nižší výsluhovou částí a výchovné nepobírá! A časem se mohou nůžky dále rozevírat!

Paradoxně by tak bylo pro matky, které nyní pobírají výchovné, a jejichž současný důchod činí, včetně výchovného, kolem 10 000 Kč., určitě výhodnější, aby se co nejdříve svého výchovného zřekly!

Další možností je, že se Vláda nad touto (doufám, že neúmyslnou) nespravedlností zamyslí a

odtrhne výchovné od ostatních složek již od roku 2026.

Minimální důchod by tak byl navýšen všem stejně (bezdětným i matkám třeba deseti dětí) na částku 9 320 Kč. A výchovné ve výši 500 Kč. na jedno dítě by zůstalo už od příštího roku oddělené a bez valorizací.

Pro lepší pochopení problému, jsem vytvořila srovnávací graf s modelovou situací osoby s minimálním důchodem a matky, která má o trochu vyšší výsluhovou část, než minimální, a pobírá výchovné.

Za Vaše komentáře Vám předem děkuji!