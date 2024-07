New York - nejhlučnější město světa

Co zaujme člověka, který se poprvé ocitl v New Yorku? O všudypřítomném hluku, páře, úzkých ulicích, 102. patře i o Trumpově mrakodrapu, kde se turisté rádi fotí.

Kdo by neznal známé záběry na štíhlé mrakodrapy tyčící se nad Manhattanem! Navozují pocit lehkosti, vzdušnosti, modernity, snad i jisté futuričnosti. Těšíte se, že si při pobytu v New Yorku tento výjimečný pocit pořádně vychutnáte. Jenže ouha! Takhle zezdola máte problém na špičky mrakodrapů vůbec dohlédnout a navíc, když se po dolním Manhattanu procházíte, tak nejen vidíte, ale i slyšíte. Je to zvuk pro našince nezvyklý, vlezlý a svou monotónností až otravný. Ne nemluvím o běžném městském provozu, který může být odvrácenou stránkou mnoha světových metropolí. Mluvím o něčem zdaleka prozaičtějším, totiž klimatizacích. Američani rádi klimatizují, jak zdůrazňovala kolegyně z Británie, takže klimatizace najdete naprosto na všech budovách. Jedou bez přerušení, což znamená, že hukotu se nezbavíte ani v noci. Nepomůže zabednit se v hotelovém pokoji – okna stejně nejdou otevřít a když už, tak jen na škvírku – hukot klimatizací proniká dovnitř přes okna i zdi. Do jaké míry za tento všudypřítomný hluk mohou úzké ulice obklopené vysokými mrakodrapy, to se neodvažuji spekulovat.

Jediná možnost, jak si mrakodraphy prohlédnout, je od moře.

Kdyby ale hučely na Manhattanu jen klimatizace! Druhým nezvyklým zrojem hluku jsou prodejci zmrzliny a dalších pochutin, kteří jsou rozeseti tak trochu všude, hlavně však v blízkosti turistických atrakcí. Nemůžete se s nimi tudíž nesetkat. Totiž, hluk neprodukují přímo prodejci, ale jejich typická barevně pomalovaná auta, která klimatizují s takovou vervou, že při průchodu kolem nich si maně zacpáváte uši, protože ten zvuk ne nepodobný vibrující sbíječce prostě nemůžete vydržet.

Hlučící zmrzlina na Broadwayi.

A aby toho nebylo málo, ono se na Manhattanu kouří z kanálů! Nejenom z jednoho, ale ze všech, které potkáte. Valí se z nich hustá pára a vy si začínáte říkat, kam se poděl ten éterický mrakodrapový New York. Vysvětlení je prozaické – pro ohřev vody, topení i klimatizace se zde stále používá parní systém z konce 19. století (což patrně souvisí s oním hlukem) – ale na klidu vám to nepřidá. Náladu si hodláte spravit v restauraci, jenže další nečekaná rána pod pás – k ceně inzerované na menu vám bez mrknutí oka připočítají daň převyšující 10 %, dále 20% spropitné pro „tvrdě pracující“ obsluhu a ještě se troufale ptají, zda dáte i dobrovolné spropitné! Takto to funguje i v obchodech, zvlášť pokud chcete platit kartou, spropitné se dává i za to, že vám prodavač podá bagetu, takže si říkáte, že brzy vám nezbude nic jiného než chodit „po Broadwayi hladov sem a tam“.

Kostel Nejsvětější Trojice na Broadwayi je jedním z nejstarších v New Yorku. Metro jedním z nejstarších na světě a podle toho to v něm vypadá Pár schodů a jste dole, kde vás čeká dusivé vedro (i když některé vlaky jezdí klimatizované, to zase až přes míru).

Nahuštěná zástavba je pro New York typická.

Mimochodem, Broadway, doslova široká cesta, je na dolním Manhattanu poměrně úzká ulice. Vlastně všechny ulice v této části jsou nezvykle úzké, mnohá vesnice je má širší. Snad proto tady nikdo nečeká na červenou, protože těch pár metrů přeběhnete i před blížícím se autem. A když už to všechno přežijete, nejste si jistí, co si máte počít s tou vodou v záchodě. Jo jo, to je kulturní šok! Typicky zde voda sahá do poloviny záchodu, nedrží se u dna jako u nás. A navíc k tomu jednovrstvý toaletní papír!

Hluk, kouř z kanálů, jistá stísněnost daná vysokými mrakodrapy, úzkými ulicemi i nesmírným množstvím lidí, kteří se po nich valí, graduje při pohledu do hluboké prázdnoty dvou obrovských nádrží, které byly vybudovány na místě newyorských dvojčat. Padá do nich voda a vy si připadáte, že úniku prostě není…

Hluboká propast ducha drásající prázdnoty.

Jména obětí teroristického útoku, stále živá vzpomínka.

Ale přesto nevyznívá New York tak apokalypticky. Krysy v metru, jak někteří varovali, vidět nebyly, drogy v Central Parku nikdo nenabízel. Jedním z překvapení, které vám New York nachystá, může být Trumpův mrakodrap. Ať už patříte k Trumpovým odpůrcům nebo jeho podporovatelům, podívat se do 58 poschoďového mrakodrapu, kde bydlela Trumpova manželka se synem poté, co byl inaugurován prezidentem USA, to si trochu připadáte jako v Bílém domě. To je luxus! A 102. patro nového One World Trade Centra (Obchodní centrum jednoho světa) ve výšce 491 m nad moře, kam vás výtah vyveze za tři čtvrtě minuty! (nemusíte se bát, ujišťoval tamní personál, stačí polykat), vás přesvědčí o tom, že přese všechno je New York i tak městem budoucnosti.

O návštěvníky v Trumpově mrakodrapu není nouze.

Vyfotit se v koutku vestibulu, kde se mohutně a se slávou odkazuje na 45. prezidenta USA, je víc než lákavé.

One World Tradce Center je se svými 541 m nejvyšší budovou na západní polokouli. Měří přesně 1776 stop, což je odkaz na rok vyhlášení nezávislosti a zrodu USA.



Fota byla pořízena autorkou článku