Kde je v Buenos Aires Messiho nejvíc
V Buenos Aires se fotbalu prostě nevyhnete, a to ani když vás absolutně nezajímá. Natož pak krátce po mistrovství světa, kdy si snad celá Argentina zoufala nad finálovou porážkou. Snad nejvíc si ale fotbalu užijete v původně chudinské a dělnické čtvrti La Boca. Není to nejbezpečnější čtvrť, prý ty neviditelné zdi nemáme překračovat, radil nám místní průvodce, ale jako turista si tu vystačíte s pár ulicemi, kde jsou ony slavné barevné plechové domy a kde se prý tančí tango (zas tak moc ale ne). A čeho je tu opravdu nejvíc, to je Lionel Messi. Na průčelích domů, v podobě figurín na zemi nebo na balkonech, prostě všude.
Ten úplně nejslavnější Messi je na balkoně barevného domu v průčelí ulice Caminito, což je taková malá pouliční galerie. Messi vítězně třímá v rukou pohár pro mistra světa a vy si za poplatek můžete zapózovat vedle něho, nejlépe v dresu, který vám ochotně prodají uvnitř. A že takových nadšenců není málo! Co by místní neudělali pro blaho turistů – Messi je na balkoně takticky na straně, aby se vedle něho vešli jeho obdivovatelé – a s těmi modrobílými dresy s číslem 10 to ladí nejvíc.
Ale kam se vytratil jiný slavný argentinský fotbalista, který má na čtvrť La Boca přednostní právo? Asi tušíte, kam mířím. To Diego Maradona tady hrával za klub Boca Juniors na proslulém stadionu La Bombonera, ne Messi. To Maradona chodil na stadion fandit, když už hrávat nemohl, ne Messi. Chudák Maradona, kdyby to tušil! Myslel si o sobě, že je nejlepším fotbalistou všech dob a tady to vypadá, že přece jen je někdo ještě slavnější! Ne, že by na Maradonu v La Boce zapomněli. Je tam, ale bez Messiho ani ránu, často jsou totiž vyobrazováni spolu. Jak je ten osud někdy krutý!
Vezměme si třeba dva jiné balkóny. Maradona sice shlíží na návštěvníky spolu s Evitou Perónovou, další argentinskou ikonou, kterou po světě proslavila Madonna v muzikálu Evita, ale Messi ho trumfnul i tentokrát. Po svém boku má totiž Messi Mafaldu, a to je úplně jiný kalibr. Zatímco Eva Perónová nemá u Argentinců jednoznačné hodnocení, tu holčičku s černými vlasy a červenou mašlí, komiksovou postavičku, v Argentině prostě milují a je pro ně takřka ztělesněním jejich národní identity.
Skalní fanoušci neváhají v La Boca vystát frontu do muzea legendárního stadionu, který prý jeho staviteli nápadně připomínal bonboniéru, kde, jak říkal náš průvodce, koupíte skutečně originální fotbalové suvernýry – na rozdíl od těch, co se prodávají v mnoha krámcích na ulici. A vy si říkáte, jestli si nakonec nemáte také něco s Messim pořídit, aby na vás dopadl aspoň kousek té velké argentinské slávy. Poslední šanci odvézt si střípek argentinského národního ducha máte na letišti při odletu. A tak i já, naprostý fotbalový antifanoušek, si mezi propiskami, termoskami a hrnečky – které se bez Messiho neobejdou, vybírám malý fotbalový míček s Messiho jménem a slavnou desítkou. A pro úplné opozdilce se poslední šance naskýtá přímo na letištní ploše – tedy pokud budete mít štěstí a zahlédnete letadlo, které snad kdysi využíval argentinský fotbalový tým. Ale to je opravdu už úplně poslední šance. Fotbalu zdar!
Fota byla pořízena autorkou článku.
Radmila Švaříčková Slabáková
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