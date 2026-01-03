Do Hamburku za světem v miniatuře - dosud ale mimo český radar
Jednoduše řečeno: kdo miluje modelové železnice a nebyl v Hamburku, prostě není pravým modelářem (nebo modelářkou, ať jsme genderově korektní). Miniature Wunderland, ta miniaturní říše divů, je v Hamburku turistickou atrakcí číslo 1 a jednou z navštěvovanějších v celém Německu. Věděli jste, že sem ročně zavítá více než jeden a půl milionu lidí? To znamená, že předběhla i takové skvosty jako je ikonická Labská filharmonie, čarovná strhující vlna vynořující se z Labe, před kterou nemůžete stát jinak než v němém úžasu. Miniatur Wunderland vám ale navíc umožní všechny ty divy držet doslova v dlani.
To platí i pro nákladní přístav v Hamburku. Chapadla bagrů tu jen sviští a lodě ukázkově plují. A pokud se vám zdá, že je to jen hračka, stačí vyjít ven a po pár krocích tu máme skutečný přístav. Co dělá tento přístav speciálním, je to, že je přímo ve městě. Takže jednu chvíli stojíte před katedrálou St. Marien-Dom a druhou už sledujete nakládání kontejnerů. Tyhlety bagry by tu vaši malou vyhlídkovou lodičku byly schopny naložit na loď s palubou 400 metrů dlouhou a 30 metrů širokou jedna dvě, ani byste okem nemrkli. V tomto je Hamburk jedinečný. Na rozdíl od přístavů v Rotterdamu nebo Valencii, které jsou daleko za městem, v Hamburku je to součást každodenního života. Je to přístav s lidskou tváří. Tady vám na vyhlídkové plavbě nepustí předem nahrané odtažité komentáře. Ne, průvodce vaší plavby je na palubě s vámi a kromě toho, že se s ním dobře bavíte, nedá mu ani tolik práci přesvědčit vás o jedinečnosti tohoto města. Mimo jiné tady najdete více než 2000 mostů, nejvíce v Evropě.
Nevím, jestli mezi Čechy není tolik nadšenců modelové železnice, nebo jestli je Hamburk prostě daleko. Jisté je, že v počtu návštěvníků největší modelové železnice Miniatur Wunderland pořádně zaostáváme. Stačí se podívat na tabulku s počty návštěvníků – a buch, přímo do očí vás praští fakt, že z Česka tu bylo jen o něco víc lidí, než kolik dosud dorazilo z… Chile. Třeba Švédů, což je co do počtu obyvatel srovnatelná země, se tu zastavilo už 136 000, ještě více lidí ale z Velké Británie, Dánska, Švýcarska a za povšimnutí stojí taky Rakousko (viz tabulka níže).
Na obranu Čechů musím říct, že v tomto miniaturním světě najdeme celé sekce a místnosti věnované Skandinávii, Rakousku, Švýcarsku nebo Německu – a také Severní a Jižní Americe, Itálii a Patagonii – ale střední a východní Evropu byste tu hledali marně. Holt Hamburg je na severu... jiný kraj, jiný mrav.
Ale nejde jen o modely vláčků. Miniature Wunderland je celý miniaturní svět, s domečky, řekami, mosty i mořem, ledovci a útesy, ale také s městy a vesnicemi a tisíci postav a postaviček. Na Floridě startuje raketa, letadlo kdesi ve střední Americe právě narazilo do skály. Pipi Dlouhá punčocha zvedá koně na zasněžené zahradě a v domečku o rozměrech 2x3 cm pozorujete miniaturní lidičky, jak se potí v sauně. Většina míst je reálných, takže je to zároveň takový park známých světových lokalit a památek, jako je třeba nejvýše položená lanovka Wildspitzbahn v Alpách nebo Benátky či Koloseum v Římě. Detailů je tu tolik, že na prohlídku byste potřebovali dny, a ne hodiny. A když se na miniaturní televizce v jednom z miniaturních domečků objeví vaše tvář, nejste si jistí, jestli se tento miniaturní svět nestal náhodou tím reálným.
Nejvíc lidí, bohužel hlavně těch vysokých, se tísní u letiště, kde napočítáte na 40 letadel. Letadla různých aerolinek na ranveji skutečně odlétají a zase přistávají, a to dokonce podle letové tabule. Jak to technicky funguje, že najednou vystoupají do výše a zase se zjeví zpoza závěsu a jdou na přistání, to se mě neptejte. Ale je to povznášející zážitek.
A aby toho nebylo málo, v tomto divotvorném světě zažijete den i noc. Ne, žádné strachy, nemusíte čekat 24 hodin, noc přijde už po 15 minutách. Protože jak jinak byste si vychutnali rozsvícené Las Vegas nebo bouřlivou noční diskotéku v Dance café. A po tak nabitém dni v Hamburku se podobné rozptýlení určitě bude hodit.
Fotografie byly pořízeny autorkou článku.
Radmila Švaříčková Slabáková
Tajemství nalajnovaných čar aneb co může za japonskou pořádkumilovnost
O lajnách v metru, ceduli s nápisem „konec fronty“ i o tom, že před císařským palácem není radno volně běhat. A o tom, jak Japonci lajny dodržují a jak by bez nich byli bezradní.
Radmila Švaříčková Slabáková
Na Den vítězství do muzea aneb zažít válku, nejen ji vidět
Strávit Den vítězství v muzeu je pro mnohé možná šílená myšlenka. Ale třeba by byli překvapeni. Muzea už dávno nejsou tiché a poklidné instituce, jejichž posvátnost člověku snad ani nedovolí dýchat...
Radmila Švaříčková Slabáková
Krása květin a hlavně tulipánů
K jaru patří květiny, ke květinám patří tulipány a k tulipánům Nizozemsko. O nejkrásnější jarní zahradě na světě, kterou si možná zamilujete, i když je to turistická atrakce se vším všudy.
Radmila Švaříčková Slabáková
Tokio – nejbláznivější město světa
Co zaujme člověka, který se ocitl poprvé v Tokiu? O komiksových postavičkách a herních automatech, plastových jídlech, společné vaně i nalajnovaných linkách.
Radmila Švaříčková Slabáková
Kde se plní všechna přání aneb Harrisová versus Trump i v japonských chrámech
O japonských svatyních, amuletech pro štěstí, destičkách s přáními i o věštbách. A zda ve volbách zvítězí Harrisová, protože pak to prostě funguje!
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Na okraji Chebu na přejezdu narazil vlak do sypače, nikdo se nezranil
Na okraji Chebu na přejezdu narazil osobní vlak do sypače. Ve vlaku cestovalo zhruba 40 lidí, nikdo...
Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu
Policie obvinila dvaatřicetiletého cizince z pokusu o vraždu. V pátek v obchodním centru v Hradci...
Srážka dvou osobních aut na Zlínsku si vyžádala život spolujezdkyně
Srážka dvou osobních aut si dnes odpoledne mezi Zádveřicemi-Rakovou a Vizovicemi na Zlínsku...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 31
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 585x