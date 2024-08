Bad Gastein – dovolená, která nabije

O vodopádu rozprašujícím pozitivní energii, turisty hemžících se vrcholích, horkých koupelích i o práskání bičem. A zlato nakonec.

Bad Gastein je známé turistické letovisko. Jak by ne, oblíbila si ho už císařovna Alžběta, Sisi, která tu na sklonku 19. století asi sedmkrát pobývala (a nejen ta). Patrně už tehdy obdivovala horký termální pramen, z něhož se řítí ohromný vodopád s převýšením 341 m (!) ve třech různých kaskádách. Na světě jsou mnohem delší vodopády, namítnete, ale ten Gasteinský je opravdu unikátní – protéká totiž přímo středem městečka! Geniálně vymyšleno. Kamenný mostek přes vodopád přímo v centru, kde se můžete zastavit a nechat na sebe dopadat jemnou kapičkovou mlhu teplé páry. A dýchat, ano, je nutno pořádně dýchat, protože tento záporně ionizovaný vzduch, jak v Bad Gasteinu tvrdí, vám určitě zvedne náladu, nabije vás pozitivní energií, celkově dobře naladí a kdo ví co ještě.

Městečka nazvaná Gastein jsou tři. Bad Gastein je nejznámější, rozprostírající se na prudkém svahu, kde jsou lázeňské budovy jedna doslova na druhé.

Jemný opar není dán rozostřenou fotkou, ale vodopádem s teplou párou, kterou kolem sebe rozprašuje.

Onen slavný most v centru, kde se čerpá pozitivní energie. Jak je vidět z letopočtů, už i císařovna Alžběta si zde mohla užívat.

Kdybyste měli pocit, že postávání na mostku či posezení v kavárně přímo naproti vodopádu nestačí k tomu, abyste byli dostatečně optimisticky naladěni, jsou zde ještě dvě další možnosti. Tou první je cca hodinová procházka kolem vodopádu. Wasserfallweg doporučuji hlavně po dešti, voda se přímo valí širokým korytem dolů, stříká a cáká všude kolem, až si říkáte, jestli to koryto bude vůbec stačit. Ta druhá možnost je rafinovanější, což znamená, že něco stojí – ale co byste neudělali pro své zdraví, že? Ve Skalních lázních, které jsou skutečně částečně vyhloubené ve skále, na sebe můžete nechat dopadat teplý pramen přímo z vodopádu! Je to ohlušující síla a vydržet se to dá jen chvilku, ale nabije vás to stejně, jako voda teplá 32 stupňů i více, do které se můžete v lázních naložit.

Cesta kolem vodopádu. Pěkně po rakousky, žádná vratká dřeva, vše v bezvadném stavu. A nezapomenout pořádně dýchat!

Z venkovních bazénů, samozřejmě se stále teplou termální vodou, už ale začínáte pomalu pošilhávat po lanovce přímo naproti. Bad Gastein je totiž ideální rodinnou dovolenou pro milovníky koupelí i hor. A opravdu stačí jen ten optimismus – lanovek je tu bezpočet, takže do výšky něco přes dva tisíce metrů se dostanete cobydub. A jste na Stubnerkogelu – čeká vás tam pohostinná „alma“, visutý most, který je zvláště při větších poryvech větru adrenalinovým zážitkem, a dvě vyhlídkové plošiny. Když se vám poštěstí vyjet dostatečně brzy ráno a je slunečno, jako na dlani máte Grossglockner!

Vyhlídková plošina, odkud je krásný výhled na Grossglockner.

Grossglockner, ráj všech odvážlivců.

Přejití vyžaduje rovněž jistou dávku optimismu.

Kupodivu nemalá část turistů se nespokojí jen se Stubnerkogelem – ta termální voda asi skutečně docela dobře nabíjí – a pokračuje dále na jediný vrchol v dohledu, Zitrauer Tisch (i nadále se budeme pohybovat ve výšce pod 2 500 m). A teprve teď přichází ten adrenalin. Stoupání je totiž poměrně prudké, v jedné části takřka kolmo nahoru, kde se rádi přichytnete zabudovaného lana. Ale i další se chtějí přichytnout a jak výstup po laně nepostupuje tak rychle, tok turistů houstne a houstne, a najednou tu máme zácpu! V Alpách! Takto v zástupu turistů dojdete na Tischkogel, úzkou plošinu, kde je to jak na Václaváku. Asi by se to nemělo s dýcháním té vodopádové mlhy přehánět, protože tísnit se jak sardinky na vrcholu, to nic moc. Naštěstí hejna much odradí většinu optimisticky naladěných dobyvatelů a jen hrstka se odváží o pár stovek metrů dál k poslední metě, což je skutečný Zitrauer Tisch. A tam si to můžete užít, nehledě na otravný hmyz.

To už musíte v přítomnosti teplé ionizované vodní páry strávit nějakou dobu, abyste dorazili až sem.

A protože energie máte skutečně na rozdávání, večer se vydáte na Strassenfest, pouliční festival, kde vás ani tak nepřekvapí klobásy, párky a pivo, ale zdaleka slyšitelné práskání bičem. Krojovaní chlapíci mávají ve stoje či na dřevěném koni bičem a prááásk – prásk prásk – prááásk prááásk, je to jako morseovka. Asi největší atrakce Strassenfestu, předkřesťanský zvyk, kterému jsou připisovány různé významy. Mimo jiné i vyhánění zlých sil, což znamená, že pozitivní energie, kterou jste v Bad Gasteinu získali, je mimo veškeré ohrožení.

A zakončení? Snad na promenádě císařovny Alžběty, která začíná kousek od lanovky na Stubnerkogel a na které se to hemží lidmi s trekingovými holemi v organizovaných skupinkách. Po promádě dojdete do starého hornické vesničky a nedaleko se můžete dokonce pokusit najít svůj valounek zlata. No není to ideální dovolená?

Hornické muzeum, které je možno navštívit, ale mají otevřeno jen vybrané dny v týdnu.

Fota byla pořízena autorkou článku.