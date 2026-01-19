MEK - proč íránští lidoví mudžáhedíni nejsou důvěryhodná opozice Islámské republiky
(můj starší, poměrně rozsáhlý a akademický článek, ale pořád aktuální)
Pohnutá šedesátá a sedmdesátá léta 20. století, která v Íránu vedla ke konci vlády poslední dynastie Pahlaví, byla svědkem vzniku několika jedinečných organizací, jež se na revoluci přímo podílely. Některé z nich revoluci i porevoluční čistky přežily a dodnes vyvíjejí politickou aktivitu. Tento článek se bude zabývat organizací Íránských lidových modžáhedů, známou pod názvy MEK – Mojahedin-e Khalq, PMOI – People’s Mujahedin of Iran nebo NCRI – National Council for Resistance in Iran. V perštině se pro tuto organizaci používá i pejorativní označení „monáfeghín“ (منافقین), znamenající „pokrytci“.
Tato organizace je mnohými považována za kontroverzní, a to jak kvůli svým aktivitám v minulosti, tak kvůli současné povaze vztahů mezi jejími členy, podezřením z teroristických aktivit, netransparentnímu financování i nejasným skutečným záměrům.
Založení organizace, tvorba a dozrávání ideologie
Organizace Lidových modžáhedů byla založena 6. září 1965 absolventy Teheránské univerzity Mohammadem Hanífnežádem, Saídem Mohsenem a Asgharem Badi’zadegánem, spolu s několika dalšími přáteli a známými. Někteří z nich byli bývalými členy Hnutí za osvobození Íránu, které považovali za bezmocné, slabé a příslušné ke generaci svých otců. Šlo o organizaci usilující o nenásilnou reformu zevnitř, neozbrojený odpor proti šáhovi Mohammadovi Rezovi Pahlavímu, orientovanou promosaddekovsky a protibritsky, spíše liberální a sekulární.
Modžáhedové tuto cestu odmítli a myšlenku reformy režimu zevnitř označili za nemožnou. Je pozoruhodné sledovat, jak se zcela obdobný pocit v posledních letech zmocnil i přívrženců reformního hnutí v současné Islámské republice. Modžáhedové se snažili najít ideologickou oporu pro své rozhodnutí bojovat proti šáhovi se zbraní v ruce spojením vlastní íránské a šíitské tradice a identity se západními myšlenkami, především ultralevicovými, které se tehdy masivně šířily po celém světě a tvořily ideový základ gerilových osvobozeneckých a antikolonialistických hnutí.
Ozbrojený odboj proti šáhovu režimu začala skupina považovat za legitimní poté, co se stala svědkem krvavého potlačení vzpoury 5. června 1963 (15. chordád). Šlo o demonstrace svolané na protest proti zatčení Rúholláha Chomejního za jeho plamennou řeč, v níž urážel a odsuzoval šáha. Slovo modžáhed v názvu organizace znamená „bojovník“ a pochází z arabského kořene džahada – boj; postupně nabylo významu bojovníka v posvátné, Bohem schválené věci.
Skupina se scházela velmi často, někdy i dvakrát týdně, a setkání trvala občas sedm až osm hodin. Kromě tří zakládajících členů mezi důležité osobnosti patřili Mahmúd Asgharízáde, Abdol-Rasúl Meškínfám, Alí Mihandúst, Ahmad Rezájí a jeho bratr Rezá, Náser Sádegh, Alí Bákerí, Mohammad Bázárgání a jeho bratr Bahman, Masúd Radžaví, Hossein Rouhání a Toráb Haghšenás. Seznámili se různými cestami: někteří na univerzitě, jiní ve vězení po událostech 5. června, další během vojenské služby.
Většina těchto mladých mužů pocházela ze středních společenských vrstev, výjimečně z chudších poměrů, obecně však z velmi nábožensky založených rodin. Příznačné je, že někteří z nich mohli studovat pouze díky vládním stipendiím určeným pro nadané děti z chudších rodin. Převážná část měla technické vzdělání a prostřednictvím své ideologie a svébytného výkladu šíitského islámu se snažili dokázat, že toto náboženství je slučitelné s vědeckým bádáním, technickým pokrokem i se svobodou a politickou a ekonomickou rovností všech lidí bez rozdílu.
Organizace byla rozdělena na Nejvyšší výbor o dvanácti členech a Ideologický tým, tvořený šesti členy Nejvyššího výboru a třemi dalšími osobami. Na svých setkáních se věnovali četbě vybraných náboženských i politických textů a jejich společné interpretaci. Ideologicky vycházeli z Nahdž al-Balágha, sbírky aforismů a moudrostí připisovaných imámu Alímu, zetě proroka Muhammada. Četli také klíčová díla ajatolláha Tálegháního a Mehdího Bázargána.
Zároveň se podrobně zabývali aktuálním světovým děním – Sovětským svazem, Čínou, Kubou či Alžírskem – a snažili se porozumět zásadním momentům moderních íránských dějin: konstituční revoluci (1905–1909), džangalíovskému povstání v Gílánu (1917–1921), boji o znárodnění ropy (1951–1953), Bílé revoluci (1963) i důsledkům krvavého potlačení povstání 5. června.
Z marxistických děl si vybírali především texty z oblasti ekonomie a dějin a záměrně se vyhýbali filozofii kvůli jejímu ateismu a materialismu (Marx, Lenin, Liou Šao-čchi). Postupně se stále intenzivněji zajímali o praktické aspekty gerilového ozbrojeného boje. Knihu Amara Ouzegana Nejlepší boj, považovanou za „bibli“ alžírského FLN, přijali jako jednu ze svých hlavních příruček.
Ideální společnost si představovali jako beztřídní a rovnostářskou, řízenou pravidly islámu z počátků chalífátu a inspirovanou šíitskou tradicí hrdinské smrti imáma Hosejna u Karbalá.
Tyto myšlenky byly v té době obecně velmi populární a byly dále rozvíjeny v dílech Alího Šaríʿatího a Džalála Ál-e Ahmada, kteří navazovali na ještě starší intelektuální tradici reprezentovanou Džamáleddínem Afgháním a Mohammadem Iqbálem.
Alí Šaríʿatí byl uznávaným, avšak poněkud kontroverzním intelektuálem se západním vzděláním. Působil v kulturním centru Hossejníje-je Eršád a byl nepohodlný jak pro šáhovu tajnou policii SAVAK, tak později i pro představitele Islámské republiky. Jeho myšlenky byly po revoluci systematicky filtrovány, cenzurovány a zkreslovány tak, aby nebyly v rozporu s oficiální ideologií. Zvláště opomíjena byla jeho ostrá kritika duchovenstva a jednoznačné odmítnutí myšlenky jejich politické vlády, formulované mimo jiné v díle Ummat va imámat (Komunita věřících a vedení). Podle ajatolláha Beheštího tvořili Šaríʿatí, Modžáhedíni a Chomejní tři základní pilíře islámské revoluce.
Navzdory četným ideovým paralelám mezi myšlením Šaríʿatího a Modžáhedínů si Modžáhedíni v přísném utajení vytvářeli vlastní teoretická díla. Hanífnežád napsal Takámol (Evoluce) a Šenácht (Epistemologie), Asgharízáde vytvořil zjednodušený výtah z Marxova učení Eghtesád be zabán-e sáde (Ekonomie jednoduchým jazykem), Mohsen sepsal Motáleʿát-e marksistí (Studie o marxismu) zaměřené na materialistické pojetí dějin. Islámu se věnovala díla Čegúne Qorʾán biámúzím (Jak studovat Korán), Ráh-e anbiyá, ráh-e bašar (Cesta proroků, cesta lidstva) a zejména Símá-je jek mosalmán, známé též jako Nehzat-e Hosejní (Portrét muslima, respektive Hosejnovo hnutí). Právě toto poslední dílo poprvé systematicky a v perštině interpretovalo rané šíitské hnutí jako protest proti třídnímu vykořisťování a státnímu útlaku.
Symbol organizace mudžáhidů.
Za svůj symbol si skupina zvolila pěst svírající pušku a srp, vyrůstající z kovadliny, pod níž je uvedeno datum založení organizace. V horní části se nachází hvězda a citace z Koránu slibující odměnu těm, kdo bojují na Boží cestě. Celý motiv je zasazen na pozadí mapy Íránu a zeměkoule, což má zdůrazňovat globální charakter hnutí. Symboliku doplňuje olivová ratolest a název organizace v dolní části. Celý emblém je proveden v červené barvě a nápadně se podobá symbolu druhé největší militantní organizace té doby, Sázmán-e čeríkhá-je fadáí-je chalq-e Írán (volně: Partyzánská organizace obětujících se pro íránský lid), v jejímž znaku měl srp a kladivo výrazně dominantnější postavení a zcela v něm chyběla náboženská symbolika.
Symbol organizace Fadáí-je chalq
Vztahy Modžáhedínů s touto druhou militantní marxistickou skupinou byly velmi proměnlivé. Ta vstoupila do širšího povědomí útokem na policejní stanici ve vesnici Siáhkál na severu Íránu dne 8. února 1971. Skupina byla ryze marxistická a islám do své ideologie nepřijímala. Neútočila na cizí státní příslušníky v Íránu, zaměřovala se výhradně na vládní budovy a ozbrojené složky režimu.
Ideolog této skupiny Bižan Džazzání napsal krátce před svou smrtí ve vězení kritiku Modžáhedínů s názvem Marxistický islám, nebo islámský marxismus, v níž jim vytýkal zásadní teoretické chyby, které podle něj vedly skupinu do slepé uličky a způsobily její hlubokou vnitřní krizi identity. Džazzání své pojednání zahajuje rozborem funkce náboženství jako nástroje vládnoucích tříd ke kontrole podřízených. Tvrdí, že sekularismus se v islámských společnostech neprosadil kvůli zásahům západního imperialismu, který zabránil vzniku silné domácí buržoazie a zároveň neprávem propůjčil islámskému duchovenstvu aureolu hrdinů militantního nacionalismu.
Antiimperialistické cítění Džazzání nepřipisuje duchovenstvu, nýbrž vykořisťovaným masám, zatímco duchovenstvo obviňuje z kolaborace se západními mocnostmi. Dále argumentuje nemožností vzniku ekvivalentu „protestantské reformace“ v islámu: íránská buržoazie je podle něj zásadně odlišná od evropské buržoazie, která se historicky postavila katolickému Římu. Islám, coby produkt Arábie 7. století, nelze aktualizovat na podmínky moderní společnosti a jako všechna náboženství založená na zjevených dogmatech a slepé víře je strukturálně nekompatibilní s vědeckým a sociálním pokrokem.
Džazzání ostře kritizoval rovněž intelektuály, kteří se snažili vyčíst z Koránu progresivní myšlenky: podle něj pouze překrucovali původní text, který nejen legitimizuje feudalismus, ale také otroctví a nerovné postavení žen. Předpovídal, že hluboce věřící lidé budou mít vždy větší tendenci přiklonit se k reakcionářskému duchovenstvu než k těmto progresivním vykladačům islámu. Džazzání, jenž byl pravděpodobně popraven ve vězení roku 1975, si možná uvědomoval prorocký rozměr svých slov, když varoval, že snahy o „oživení“ islámu nakonec poslouží právě posílení reakcionářského kléru.
Samotná skupina si tuto stagnaci kolem poloviny 70. let velmi dobře uvědomovala. V průběhu deseti let existence a pod vlivem několika okolností se jejich ideologie transformovala a hlavně po roce 1972 nabírala stále radikálnější antiklerikální směr. Stalo se tak ze tří důvodů. Prvním bylo několik tajných návštěv vyslanců skupiny u Chomejního v Nadžafu (1972–1974), které nedopadly podle očekávání. Chomejní skupinu nepodpořil, dokonce na ni pohlížel s nedůvěrou a despektem; zkoušel je z výkladu Koránu a náboženství, aby odhalil jejich materialistické smýšlení. Skupina zjistila, že podpora středního stavu obchodníků z bazaru a šíítského duchovenstva je chimérou, protože šíítské duchovenstvo po celou dobu své existence vždy stálo na straně vládnoucí kliky, která ho také financovala. Středostavovští obchodníci jsou svázáni svým tradičním, omezeným světonázorem a uctíváním osobního vlastnictví, proto se od žádné z těchto skupin revoluční aktivity nedočkají. Modžáhedové si také stále více uvědomovali svou ideologickou izolaci. V Íránu byl totiž tradiční obraz intelektuála od začátku 20. století spjat s odsuzováním náboženství a tradiční moci duchovenstva nad nevzdělanými masami, ovládanými pověrami. Náboženství bylo odmítáno jako zpátečnická a tmářská brzda jakéhokoliv pokroku, a proto sekulárním intelektuálům připadala snaha o reformy a revoluce skrze náboženství a duchovenstvo jako přinejmenším pošetilý nápad, předem odsouzený k zániku nebo trpkému vystřízlivění.
Rozkol uvnitř skupiny a rozpad
V důsledku těchto změn došlo v roce 1975 k rozkolu uvnitř skupiny, kdy se její část definitivně vzdala nadějí v islám a duchovenstvo a za svou ideologii převzala čistý marxismus – patřil k ní i Modžtabá Táleghání (syn ajatolláha Tálegháního). Svůj ideologický posun popsali v Manifestu (Bajánije-je e’lám-e maváze’-je ideoložik-e Sázmán-e Modžáhedín-e Chalq-e Írán).
Modžáhedové se rozdělili na dva tábory. Marxisté pod vedením Bahráma Áráma a Tághí Šahráma se dostali do sporu s Madžídem Šaríf-Vághefím, který se nechtěl islámu vzdát. Spor se natolik vyostřil, že byl během potyčky Šaríf-Vághefí zavražděn. Jeho ohořelé tělo bylo pohozeno na skládce za Teheránem. Z této události se poučila tajná policie SAVAK. Když potřebovala někoho odstranit, postupovala podobným způsobem a smrt dotyčného svedla na „mocenské boje uvnitř teroristické organizace“.
V letech 1975–1978 vedle sebe existovaly dva tábory Modžáhedů, které se přely o jméno organizace. Ti marxističtí z emblému vyhodili citaci z Koránu i rok založení a posléze se v prosinci 1978 přejmenovali na „Pejkár“ (Sázmán-e pejkár dar ráh-e ázádí-je tabaghe-je káregar – Organizace pro boj na cestě osvobození dělnické třídy). Po islámské revoluci a nástupu Chomejního Pejkár nový režim kritizoval; po vzpouře Modžáhedínů v červnu 1981 bylo mnoho členů organizace zatčeno a popraveno a Pejkár kolem poloviny 80. let přestal existovat.
Ozbrojené útoky a reakce tajné policie
V roce 1970 podstoupilo prvních třináct členů skupiny výcvik v gerilovém boji v Jordánsku a Libanonu, v táborech patřících Organizaci pro osvobození Palestiny, al-Fatah. Celkem tímto výcvikem postupně prošlo kolem třiceti lidí. Během následujících měsíců, kdy připravovali ozbrojené a bombové útoky během oslav 2500 let monarchie, byla skupina infiltrována šáhovou rozvědkou SAVAK a mnozí její členové byli pozatýkáni a odsouzeni za nedovolené vlastnictví zbraní a studium podvratné literatury, jako byli Marx a Che Guevara. Tři zakládající členové a dalších šest vedoucích představitelů byli popraveni. Poslední dva členové Ústředního výboru, Masúd Radžaví a Bahman Bázárgání, dostali doživotní tresty.
Ostatní členové pokračovali v boji a prováděli ozbrojené útoky na diplomatický personál Spojených států amerických i jiné cizí státní příslušníky a zaměstnance firem působících v Íránu: v červnu 1973 byl zavražděn podplukovník Lewis Hawkins, v květnu 1975 důstojníci amerických vzdušných sil Paul Scheffer a Jack Turner, tři zaměstnanci společnosti Rockwell International v srpnu 1976 a Paul Grimm, manažer firmy Texaco, v prosinci 1978.
Dne 30. a 31. května provedli Modžáhedové a Fadáínové několik pumových útoků během návštěvy prezidenta Nixona: v Íránsko-americké společnosti, v americké informační kanceláři, v hotelu International, v kancelářích Pepsi Coly, General Motors a ropné společnosti Marine Oil a také – 45 minut před Nixonovým příjezdem – v mauzoleu Rezá Šáha. Rovněž se neúspěšně pokusili o atentát na šéfa vojenské mise v Íránu, generála Harolda Price. Důvody svých útoků vysvětlovali v krátkých zprávách nazývaných „komuniké“. Jako důvod uváděli přítomnost přibližně šesti tisíc amerických vojenských poradců v Íránu, vysoké výdaje na zbrojení a potlačování revolučních hnutí v Ománu, Vietnamu a Palestině. Je pozoruhodné, že americký tisk se o těchto bombových útocích ani slovem nezmínil.
Další útoky následovaly v letech 1973–1975, a to v íránské Organizaci pro plánování a rozpočet, letecké společnosti Pan American, ropné společnosti Shell, opět v hotelu International a v kině Radio City. Modžáhedové se rovněž dostávali do ozbrojených střetů s policií; mnozí při nich přišli o život. Státní propaganda často využívala civilní oběti a jejich rodiny, nazývala útočníky zbloudilci, nihilisty, bankovními lupiči, gangstery a agenty cizích mocností a přiznání dopadených vysílala v televizi.
Revoluce a obrat
Masúd Radžaví se stal vůdcem organizace po islámské revoluci, od února 1979. Těsně před změnou režimu šáh masově propustil politické vězně (cca 3000 osob), mezi nimi i ty nejnebezpečnější aktivisty, kteří předtím dostali doživotí nebo tresty vyšší než patnáct let odnětí svobody. Radžaví byl jedním z posledních přeživších původní skupiny a navíc si ve věznici Qasr, kde pobýval, vybudoval široký okruh věrných, které hned po svém propuštění dokázal dobře zorganizovat do akčních buněk. Už v té době se kolem něj začal budovat kult osobnosti. Radžaví však ideologii skupiny důkladně očistil od antiklerikálních a protináboženských prvků, protože si nechtěl znepřátelit Chomejního a nové vládnoucí duchovenstvo. Kromě Radžavího veřejně jménem Modžáhedů vystupovali Músa Chiábání, Mehdí Abríšamčí, Abbás Dávarí a Mohammad Rezá Sa’adatí.
Staří členové se rozdělili mezi Daftar-e Siásí (politbyro) a Komite-je markazí (ústřední výbor). Uvědomili si, že k vítězství potřebují získat širokou podporu po celé zemi. Nové přívržence skupina rekrutovala hlavně mezi studenty a vzdělanou mládeží. Vytvořila pět složek, k tomu určených: tajnou ozbrojenou složku Setád-e modžáhedín, Sázmán-e džavánán-e modžáhed (Organizace mladých modžáhedů), Džonbeš-e káregarán-e mosalmán (Hnutí muslimských dělníků), Kánún-e tauhídí asnáf (Sdružení cechů) a Sázmán-e zanán-e mosalmán (Organizace muslimských žen). Ženy hrály v hnutí důležitou a aktivní roli, často jako bojovnice; mnohé byly zabity během přestřelek nebo umučeny v žalářích. Jednotlivé rodiny se často propojovaly sňatky mezi mužskými a ženskými členy organizace; pokud někdo z ideologických důvodů od organizace odpadl, zpravidla tím končilo i jeho manželství.
Skupina také aktivně podporovala obsazení ambasády Spojených států v roce 1979. Po počáteční euforii z Chomejního vedení se vztahy mezi ním a Modžáhedy vyostřily. Chomejní a zejména lidé ve Straně islámské revoluce (IRP) se snažili všemi možnými způsoby odstavit a zdiskreditovat všechny ostatní strany, organizace a politická uskupení. Modžáhedové však v této krátké, několikaměsíční, ale klíčové době učinili strategickou chybu. Namísto toho, aby se postavili na obranu těchto organizací a vytvořili společnou frontu proti stále více se rozpínající zákulisní moci duchovenstva, mlčeli.
Navzdory odmítnutí nového návrhu ústavy, který podle nich nereflektoval požadavky třídního zrovnoprávnění a svobod, Modžáhedíni nadále věřili v nové uspořádání země a zamýšleli se dostat k vládním postům prostřednictvím voleb. Radžaví se pokusil kandidovat na prezidenta, avšak jeho kandidatura nebyla schválena právě kvůli jeho bojkotu referenda o ústavě. V následujících dvoukolových volbách do parlamentu (madžlisu) byli Radžaví a další kandidáti hnutí natolik úspěšní, že bylo v několika okrscích zaznamenáno úsilí o zvrácení výsledků voleb pomocí různých sabotáží a manipulací: vyhrožování voličům, napadání volebních komisí a týmů, předčasné uzavírání volebních místností, pálení uren a vyplňování hlasovacích lístků za negramotné voliče.
Od února 1980 začaly útoky na Modžáhedíny a další příslušníky levice i liberálů ze strany náboženských horlivců, tzv. hezbollahí. Mnozí byli zabiti nebo uvězněni. Modžáhedové si přestali brát servítky a začali otevřeně kritizovat nové uspořádání, které dokonce označili za horší než svržený Pahlavího režim. Kritizovali svévoli „komité“, revolučních náboženských soudů, pošlapávání svobod, nově zavedené zpátečnické zákony, uzurpování moci Stranou islámské revoluce a postupné budování nové diktatury, korupci, neschopnost řešit ekonomické problémy i neochotu dostát předrevolučním slibům o přerozdělení půdy a znárodnění největších podniků.
Začala otevřená kampaň proti Modžáhedům ze strany vládnoucího duchovenstva. Kanceláře v provinciích, tiskárny, volební týmy i řadoví členové se stali terčem vandalských útoků a agrese, při níž přišlo o život několik lidí, až byla činnost organizace nakonec zcela zakázána. Modžáhedové byli označeni za agenty imperialistů, Sovětského svazu i světové žido-bolševické konspirace, a především bylo zpochybňováno jejich náboženské přesvědčení. Byli nazváni monáfeghy, tedy pokrytci, a Chomejní poprvé vyslovil precedens, který po celou dobu existence Islámské republiky zásadně paralyzoval jakoukoli kritiku režimu: „kdo kritizuje ulemá, je nutně proti islámu jako takovému“.
Organizace se stáhla do podzemí. Násilné útoky proti ní a jejím přívržencům pokračovaly; stoupenci IRP se neštítili ani pumového útoku na dům rodiny Rezájíových, vraždění distributorů časopisu Modžáhed, brutálního fyzického násilí a střelby do davů během demonstrací. Během několika měsíců si útoky a šarvátky vyžádaly 71 životů, téměř tolik, kolik padlo za sedm let gerilového boje proti Pahlavího režimu. Poslední pokus o odpor proti Chomejnímu, a svým způsobem pokus o replikaci revoluce, proběhl za podpory prezidenta Baní Sadra 20. června 1981. Statisíce lidí vyšly do ulic, odpovědí byly kulky. Na místě bylo zabito 50 lidí, 200 zraněno a 1000 zatčeno; ve věznici Evín bylo bez soudu popraveno 23 demonstrantů, včetně několika mladých dívek. Tento teror překonal i krvavé potlačení protestů za Pahlavího režimu. V následujících dnech bylo popraveno dalších padesát nepohodlných osob z různých frakcí, z nichž se někteří demonstrací ani nezúčastnili.
Dne 28. června zabila bomba v ústředí IRP ajatolláha Beheštího a přibližně sedmdesát jeho přívrženců. Dodnes není s úplnou jistotou známo, kdo byl strůjcem atentátu; mohli to být i Iráčané nebo monarchisté. Atentát však přispěl k zuřivému honu na levicové strany, včetně Modžáhedů. Do prosince bylo popraveno kolem 2500 lidí, často celé rodiny včetně dospívajících dětí i starých rodičů. Členové, kteří zůstali v Íránu pod vedením Alího Zarkeše a Músy Chiábáního, zahájili bombové útoky proti hlavním představitelům režimu. Cílem byli především pásdárové, příslušníci Revolučních gard; do listopadu jich bylo zabito 504. Někteří Modžáhedové páchali i sebevražedné atentáty v mešitách a kancelářích IRP; terčem byli rovněž šéfové revolučních soudů a prokurátoři, policejní velitelé a prominentní duchovní. Dne 30. srpna 1981 byli zabiti také prezident Radžá’í a premiér Mohammad Džavád Báhonar. V průběhu dalšího roku počet útoků klesl v důsledku účinné protiofenzívy Pásdárů, kteří postupně obklíčili konspirační byty a většina Modžáhedů byla usmrcena při přestřelkách. Ostatní se stáhli do Kurdistánu nebo emigrovali.
Během čtyř let po poslední demonstraci 20. června 1981 bylo popraveno přibližně 12 250 politických vězňů, z nichž tři čtvrtiny tvořili členové nebo sympatizanti Modžáhedů. V roce 1988 proběhla poslední velká masová poprava politických vězňů; podle některých odhadů šlo o pět až třicet tisíc osob. Mnozí z nich byli skuteční či domnělí sympatizanti Modžáhedů.
Mnozí Modžáhedové, včetně Radžavího a prezidenta Abolhassana Baní Sadra, organizaci nakloněného, emigrovali převážně do Francie, kde založili exilovou Národní radu odporu Íránu (NCRI). Ta se od dubna 1984 v podstatě dodnes stala politickým křídlem organizace, vystupujícím jako demokratická alternativa vůči režimu v Íránu. Skupina se snažila sjednotit různé opoziční frakce pod svým vedením, avšak bez většího úspěchu, a to nejen kvůli trvalým rozporům ohledně role islámu v politice, ale i kvůli vlastnímu chování: výhradně ona sama si vyhrazovala právo rozhodovat, koho do koalice přijme, uzurpovala si kontrolu nad vším a netolerovala odlišné názory. Kult Radžavího osobnosti se stal nepřehlédnutelným. Řada bývalých stoupenců a sympatizantů se začala ptát, zda by Írán v rukou Modžáhedů byl skutečně o tolik jiný než za dynastie Pahlaví nebo za Chomejního. Organizace začala používat starou vlajku se symbolem lva a slunce z doby Pahlavího režimu, který sama pomáhala svrhnout; nedokázala se zcela oprostit ani od náboženské symboliky, ani od komunistických symbolů srpu a červené hvězdy. Ve vystoupeních před západními představiteli však byla ochotna zapřít svůj původně silně antiamerický a antiimperialistický tón, upozadit požadavek beztřídní společnosti a znárodnění podniků a po léta lobovala za uznání a podporu u amerických kongresmanů a senátorů, v arabských zemích, Indii i u evropských politiků a eurokomisařů, včetně českých. Tento oportunismus a odklon od původních myšlenek odradily další stoupence.
V roce 1985 se Masúd Radžaví oženil s Marjam Azodanlu, čerstvě rozvedenou manželkou svého blízkého přítele a spolubojovníka Abríšamčího, která mimochodem pocházela z obskurní větve kádžárovské dynastie a dnes vystupuje jako vůdkyně celého hnutí. Toto podivné manželství vyvolalo kritiku i posměch. Hnutí se postupně začalo uzavírat samo do sebe a čím dál více připomínalo náboženskou sektu spíše než politickou stranu.
Íránsko-irácká válka a role modžáhedů
Posledním hřebíkem do rakve modžáhedů bylo jejich vyjednávání s
Irákem. Masúd Radžaví se už v roce 1983 setkal s Tárikem Azízem, náměstkem iráckého ministra zahraničí. Dne 22. září 1980 vtrhly do Íránu irácké síly pod vedením Saddáma Husajna a začala osm let trvající zákopová válka mezi těmito zeměmi. Modžáhedové nejdříve válku odsoudili, v prvních měsících mnozí padli na frontě v Íránu, ale když došlo v roce 1986 k jejich vypovězení z Francie, jejich cesta vedla právě do Iráku, kde se přidali na stranu Saddáma Husajna, který je financoval, vyzbrojil a dal jim k dispozici operační základnu Camp Ashraf. Kromě přímé pomoci v bojích modžáhedové Saddámovi pomáhali také určovat cíle k bombardování na íránském území.
Po podepsání příměří a složení zbraní v roce 1988 přibližně 7000 bojovníků MEK vtrhlo na íránskou půdu. Tato operace se jmenovala „Forúgh-e džávídán“ – Věčné světlo. K boji nedostatečně připravené lidi poháněly pouze sliby, že do 48 hodin dobyjí Teherán. Byli poraženi a přeživší utekli zpět do Iráku, kde dál pokračovali ve snění a očekávání, že se režim duchovních každým dnem zhroutí sám.
Ještě v roce 1991 modžáhedové pomohli Saddámu Husajnovi krvavě potlačit povstání Kurdů v Kifri. Po vpádu Spojenců v roce 2003 byli modžáhedové v počtu přibližně 3–4 tisíc lidí odzbrojeni a internováni v Camp Ashraf. Během bouřlivých let nestability a chaosu v Iráku se jejich tábor stal cílem bombardování jak ze strany irácké armády, tak ze strany íránských milicí aktivních v Iráku. V roce 2012 byli přesídleni do Camp Liberty a teprve předloni a loni byly dvě třetiny obyvatel přesídleny do Albánie, jedna třetina (1100 lidí) do třetích zemí.
Smazání ze seznamu teroristických organizací
V Íránu a donedávna i na Západě byla organizace íránských lidových modžáhedů vedena na seznamu teroristických organizací za své četné útoky ze 70. a 80. let. Po dlouholeté kampani členů organizace mezi politickými špičkami dne 26. ledna 2009 Rada Evropské unie a 28. září 2012 Ministerstvo zahraničí Spojených států vyškrtly Íránské lidové modžáhedy ze seznamu cizích teroristických organizací. Tento krok podmínil i uvolnění milionů dolarů, často neznámého původu, které byly zmrazeny na účtech organizace. Organizace byla několikrát obviněna ze získávání financí podvody pomocí organizací vystupujících jako charitativní.
Lobbystické aktivity
V současnosti má organizace několik úrovní a složek. NLA – National Liberation Army, původně ozbrojená Armáda národního osvobození, byla v Iráku po roce 2003 odzbrojena a po téměř patnáctileté internaci přesunuta do Albánie. NCRI – National Council for Resistance of Iran (Národní rada pro odboj v Íránu), politická odnož, je aktivní hlavně ve Washingtonu, Los Angeles, Paříži a některých menších centrech. Velká část organizace sídlí nedaleko Paříže, v Auvers-sur-Oise.
Jejich lobby se podařilo dostat do blízkosti několika neinformovaných politiků, senátorů a poslanců ve Spojených státech a evropských zemích. Marjam Radžaví si vydobyla možnost řečnit v Evropském parlamentu a ve sněmovnách v Estonsku, Španělsku, Norsku, Itálii a dalších zemích. Ve Spojených státech mezi její největší příznivce patří Howard Dean, Bill Richardson, bývalý starosta New Yorku a republikánský kandidát na prezidenta Rudy Giuliani, generál Hugh Shelton, Tom Ridge, Patrick Kennedy, Ted Poe, Ileana Ros-Lehtinen, Elaine Chao, Newt Gingrich a další. Tito lidé dostali desetitisíce dolarů za to, že vystoupili a přednesli řeč ve prospěch organizace. Mezi lobbystické organizace a přívržence skupiny MEK patří „Iran Policy Committee (IPC)“, „U.S. Foundation for Liberty“, „Strategic Policy Consulting“ a další. Bývalý mluvčí organizace Alireza Jafarzadeh v současnosti působí jako politický analytik u televize Fox News.
V českém prostředí bylo s touto organizací od roku 2013 v kontaktu několik senátorů a poslanců: Jaromír Štětina (TOP 09 – STAN), Stanislav Polčák (TOP 09 – STAN), Petr Gazdík (TOP 09), Lenka Andrýsová (LIDEM), europoslanec za ODS Oldřich Vlasák a Daniel Herman, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.
Organizace občas svolává velké mítinky a jejich masovost má velký propagandistický význam pro její vlastní členy a přívržence, jelikož organizaci dodává věrohodnost a uznání. Tyto velké sešlosti mají ale daleko ke spontánním demonstracím. Jejich organizace je pečlivě propracovaná a dobře financovaná. Pozvaní VIP hosté z řad poslanců a senátorů mají celou cestu proplacenou a štědře honorovanou. Davy, které tak dobře vyniknou na videozáznamech, skupina lanaří podobně jako důchodce na předváděčky hrnců.
V roce 2013 Rádio Svobodná Evropa přineslo reportáž o studentce Alině Alymkulové z Kyrgyzstánu, která se účastnila jedné z těchto akcí. Akce byla zprvu prezentována jako „výlet do Paříže s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém hotelu“ za pouhých 35 € a s malou podmínkou účasti na několikahodinové demonstraci. Z Prahy bylo vypraveno celkem osm autobusů a drtivá většina účastníků o organizaci nikdy předtím neslyšela a o celé akci se dozvěděla pouze z inzerátu na internetu.
Aktivity v médiích a šíření zpravodajství z Íránu, podíl na odhalení jaderného programu
Organizace provozuje satelitní televizní kanál Simaye Azadi (“Obraz svobody“) a dlouhý seznam internetových stránek, které se vydávají za nestranné zpravodajské a aktivistické servery obhájců lidských práv. Mezi nejdůležitější patří „www.IranFocus.com“, „www.iran-e-azad.org“, „www.iran-freedom.org“, „www.ncr-iran.org“, „www.mojahedin.org“, „www.maryam-rajavi.org“, „www.iran-democracy.com“, „www.isdciran.org“, „www.nosratashraf.com“ a kanál pod názvem „Freedom Messenger“ na sociálních sítích Facebook, Twitter, YouTube atd. Jejich zpravodajství, kromě toho, že dává velký prostor Marjam Radžaví a nadměrně vyzdvihuje důležitost MEK, přináší zprávy o porušování lidských práv v Íránu, o vězněných aktivistech a protestních akcích.
Občas se na veřejnost dostanou i neočekávané zprávy. V roce 2002 byly zveřejněny dokumenty usvědčující Írán z nedovolených jaderných aktivit a z existence utajených zařízení na obohacování uranu. Někteří analytikové se domnívají, že organizace byla použita pouze jako kurýr a informace jí byly „podsunuty“ izraelskou tajnou službou Mossad.
V posledních letech také došlo k vraždám několika předních íránských vědců, podílejících se na jaderném programu. Íránská vláda již tradičně z těchto aktivit obviňuje MEK, která jakoukoli svou účast kategoricky odmítá.
Odpadlictví od organizace a podivné praktiky
Vznikající kult osobnosti kolem Masʿúda Radžavího si lidé všimli už na počátku aktivit Radžavího a jeho skupiny ve vězení Qasr. Tento kult nabral na intenzitě v exilu a původně politické hnutí se proměnilo ve striktně organizovanou, sektě podobnou strukturu. V roce 2003, když došlo k policejním raziím v sídle organizace ve Francii a k zatčení Marjam Radžaví, se několik členů organizace v různých evropských městech na protest zapálilo, což svědčí o vysoké míře fanatismu v řadách MEK. Příznačné je i to, že během jejich internace v Iráku po vpádu Spojenců museli být „odpadlíci“ od této organizace ubytováni v separátním táboře. Opuštění organizace nebylo nikdy jednoduché z důvodu vypěstování vysoké míry závislosti u členů a jejich striktní izolace od okolního světa.
Podle výpovědí lidí, kteří organizaci opustili, skupina používala psychologické metody typické pro sekty: držela členy v totální izolaci od rodin, rozbíjela manželství, oddělovala muže od žen a děti od rodičů. Členové se museli podřídit tvrdé disciplíně a hodinám trvajícím ideologickým školením, běžné byly sebemrskačské seance, během nichž musel člen před ostatními vyprávět o svých „hříšných“ myšlenkách. Jakýkoliv normální sexuální a rodinný život byl zapovězen a členové se měli vzdát jakýchkoliv osobních cílů a plně se odevzdat organizaci. Manželství, pokud byla dovolena, probíhala mezi předem domluvenými elitními členy. Skupina také rekrutovala nové členy z řad zranitelných a zoufalých uprchlíků z Íránu.
Masúda Radžavího nikdo nespatřil přibližně od roku 2003 a donedávna se spekulovalo o tom, že je po smrti. Tuto informaci nikdo oficiálně nepotvrdil, až saúdskoarabský princ Turkí bin Fajsal během svého projevu na mítinku MEK 9. 7. 2016 Radžavího označil přídomkem „zesnulý“. Podle silně zakořeněné tradice v šíitském islámu bylo jeho „zmizení“ připodobňováno ke kultu posledního, 12. imáma Mahdího, který „odešel do ústraní a vrátí se jako spasitel“.
Závěr
MEK je v současnosti kontroverzní organizací, zatíženou temnou a násilnou minulostí, oportunistickými změnami ve smýšlení, zavádějícími praktikami propagace svých cílů a strukturou připomínající sektu. Počet skutečných přívrženců organizace z řad běžných Íránců i její celkový vliv je těžké odhadnout, ale existují argumenty, které její důvěryhodnost a přijatelnost jako legitimního opozičního hnutí snižují.
Nejčastěji jí Íránci vytýkají zradu a kolaboraci se Saddámem Husajnem během íránsko-irácké války a teroristické aktivity, které si vyžádaly stovky životů civilistů. Dalším nedostatkem je její netransparentní, sektě podobné uspořádání obsahující donucovací praktiky, které někteří odpadlíci popsali a které se obtížně slučují s proklamovanými zásadami svobody a demokracie. Její ideologie zůstává nejasná a běžný pozorovatel, ani erudovanější analytik si často není úplně jistý jejími úmysly.
Otázkou je, zda podpora této organizace ze strany evropských a amerických politických činitelů neznalých historie a íránských reálií představuje reálné nebezpečí, či nikoliv. Nebezpečí by hrozilo ve chvíli, kdyby se tato organizace stala jedinou všeobecně přijímanou exilovou skupinou a alternativou vůči režimu duchovních v Islámské republice a působením vytrvalého lobbování by vznikla reálná možnost útoku na Írán s cílem přímého nahrazení současné vlády právě touto skupinou. Podobnou zkušenost si administrativa USA již zažila s iráckým disidentem Ahmadem Čalabím a zbývá jen doufat, že se z ní patřičně poučila.
Mám ráda odvážné lidi, sarkasmus a dobrou skotskou. Bez ledu prosím. A dvojitou. Dnešní doba si to tak nějak žádá.