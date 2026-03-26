Zpověď je omyl! K odpuštění hříchů dochází jinak!
Žádná církev, žádný kněz, ani žádný duchovní vůdce nemůže nic změnit na tom, že k odpuštění hříchů dochází jen skrze zpětné prožití, přinášející osvobození. Nijak jinak nemůže být člověku odňato to, co musí být odloženo jedině prostřednictvím jeho vnitřního prožívání při přijetí osudových vláken, přicházejících k němu z jeho vlastní minulosti.
Jakýkoli hřích může být vyrovnán jen tak, že v prožívání toho vracejícího se minulého je v čisté pokoře a v prožívání zasloužených důsledků tkáno něco světlejšího do nově se tvořících vláken osudu.
Pro odpuštění hříchu, nebo jeho odžití jsou přesně nastaveny cesty, tkány bytostnými tkalci osudu. Dochází k němu tehdy, když je v lidech přání po změně k lepšímu, jako také vroucí, živá vůle být opravdu dobrý a čistý.
A když například dochází k odžití skrze druhé lidi, kteří jsou nějakým způsobem přiváděni člověku do cesty, pak je nejdůležitější, jak se vůči nim dotyčný zachová, jak s nimi bude jednat a zda jim dá pocítit k dobru nastavenou cestu svého nitra.
Z tohoto důvodu mají všichni lidé vůči sobě navzájem jednat vstřícně, úctyplně a pokorně ve snaze o udržení společné harmonie. Tak jednoduchým a krásným způsobem má mezi námi docházet k rozvazování našich vzájemných osudových vláken. Je to to nejlepší a nejkrásnější vyrovnávání vlastních minulých pochybení.
Žel, z neznalosti této zákonitosti dochází často k pravému opaku, kdy to nesměřuje ke vzestupu, nýbrž k ještě většímu zatížení osudových vláken mezi lidmi.
Naše svobodná vůle, opírá-li se o naše správné a čisté vnitřní naladění, nás může při správném jednání pozvednout vysoko vzhůru. Pokud ale jednáme nesprávně, může nás to strhnout dolů, protože tkalci osudu nám musí utkat vlákna, která odrážejí naše nedobré jednání v okamžiku příležitosti setkání s někým, kdo nám byl přiveden do cesty k prožívání minulých osudových vláken.
Namísto toho, aby ze stejného okamžiku vyšel člověk ve svém úsilí ke Světlu jako vítěz, může se ve svém nesprávném jednání ještě více zaplést do smyček nových osudových vláken, utkaných z jeho špatného jednání. Zůstává na naší svobodné vůli, zda dokážeme využít milostiplné příležitosti odčinit při svých kontaktech s bližními něco minulé.
Jestliže ve svém dobrém a čistém naladění člověk takovou příležitost správně prožije k dobrému výsledku všech zúčastněných, jsou mu utkána osudová vlákna požehnání, které ho posune výše na cestě k jeho duchovnímu domovu.
Ale pokud je taková příležitost člověkem nesprávně pochopena, nebo dokonce vědomě zneužita ve špatném chtění poškodit druhé, nemůže z toho vzniknout nic jiného, než další odpykávání, zasahující do budoucnosti, ať už v současném životě, na takzvaném druhém světě, nebo v následujícím pozemském životě.
Je to jakoby původní osudové vlákno, které mohlo být při nějakém setkání a společném prožívání lidí odloženo, ve skutečnosti bylo nahrazeno novým vláknem podobného, nebo dokonce ještě těžšího druhu.
Reálně to funguje tak, že lidé narození na Zemi jsou přiváděni k těm, kteří byli jejich minulými oběťmi, nebo naopak, jejich minulými tyrany. V setkání za nových podmínek spočívá vždy příležitost něco z minulého odčinit, nebo skrze vnitřní dozrání mnohé odpustit.
Prostřednictvím každého člověka, kterého potkáme, se nám v našich osudových vláknech nabízí příležitost k projevení své duchovní zralosti vůči bližním. V setkávání jednotlivých lidí i celých zástupů s druhými lidmi je pro nás vždy skrze láskyplnost Stvořitele utkána příležitost buď k odčinění, nebo příležitost k pokroku a vzestupu. Často je však ve své podstatě jedno spojeno s druhým, neboť v odčinění minulého již spočívá možnost vzestupu.
Chtění být ve svém nitru ušlechtile dobrým a čestným ve všem jednání je pomáhající kotvou pro každý okamžik bytí člověka. Pokud bude toto výchozím nastavením pro veškeré naše jednání a setkávání s bližními, nikdy z toho náš duch nemůže utrpět škodu, ale vždy smí z toho pro sebe jen získat.
Tak prosté to je a není v tom nic jiného! Může to proto chápat naprosto každý člověk.
V současnosti se nacházíme pod tlakem pronikání Božího Soudu do všech lidských osudových vláken. Proto každého člověka, který nám přichází do cesty, vnímejme jako velkou příležitost k nasazení všech svých sil k čistému a vlídnému jednání.
Nevědomí, kteří se tomu smějí netuší, jaké dění se žene přes všechny světy až k nim samotným, aby je to zasáhlo v nejméně očekávané chvíli.
Proto s největší důvěrou v to, že dobro se vyplatí a čisté, míruplné jednání s druhými je skutečným vítězstvím ducha, ať všichni svobodně a volně vykročí vpřed, aby tím oslavili vznešeného Stvořitele. Z toho jim pak budou tkaná ta nejnádhernější osudová vlákna, jaká jen mohou být člověku vložena do koberce jeho osudu. Tato vlákna ho pak jistě a bez kolísání povedou vzhůru, do blaženého domova, který je rájem všech světlých lidských duchů.
Milan Šupa
O příchozím, absolutním znechucení prožívanou realitou
Prožití znechucení z dosavadního způsobu života na Zemi! Tato skutečnost se stále častěji dotýká velkého množství lidí.
Milan Šupa
Hledání a udržování harmonie nade vše!
Společné prožívání všech okamžiků přítomnosti s druhými lidmi se má stát zcela novým způsobem chápanou cestou k osobnímu vzestupu, a také ke společnému utváření lepšího světa.
Milan Šupa
Haerthémis! Přísná strážkyně zákona pohybu ve vesmíru
Její přesné střely útočí na mnoho lidí a její šípy označují místo, které má být zasaženo nemocí, proti které není žádné ochrany. Jediná ochrana spočívá v duchovním probuzení a v trvalém vnitřním citovém pohybu.
Milan Šupa
V Soudu je nesmírně důležité, jak prožíváme kontakt s druhými lidmi
Ze všech našich osudových vláken, která se vyrovnávají v současném Soudu, jsou nejdůležitější osudová vlákna, týkající se vyrovnávání něčeho minulého mezi lidmi.
Milan Šupa
O neštěstí, které se stává po smrti duším, připoutaným k matérii
Bolest pozůstalých, která může být v jistém smyslu oprávněně nazvaná sobeckou, zadrží mnohé duše v blízkosti Země a ony se na základě toho vzdávají přirozeného vstupu do proudu Sthyx, který se jim nabízí po přechodu na druhý svět.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Žádné stamiliony nebudou. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově
Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který by...
Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka
Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se...
Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům
Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední...
Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění,město plánuje jejich rekonstrukci
Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34...
Pozemkové parcely v Hradci Králové
Hradec Králové
2 505 730 Kč
- Počet článků 177
- Celková karma 4,47
- Průměrná čtenost 169x