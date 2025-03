Výzva ke spolupůsobení na záchraně lidí

Světlo Stvořitele začíná pronikat vším živým v naší části vesmíru. Bytostní i duchovní pomocníci, nacházející se v blízkosti nejhrubší hmotnosti, jsou připraveni dát do pohybu události, které přinesou změnu starého světa na nový.

Jen lidé nic nevidí a jejich nitro nic nevnímá, protože se svým způsobem života vzdálili všemu vyššímu dění nad nimi.

Proto ve světě lidí vyvolává narůstající Světlo neklid, napětí a boj. A pod tlakem neklidu a napětí se mnozí ještě více uzavírají, protože to, co se děje v jejich okolí, v nich vyvolává nedůvěru ke všemu.

Ale tak to být nemá! Má to být úplně jinak! Lidé se nesmí pod vlivem současného dění vnitřně zablokovat nedůvěrou, ale naopak, mají rozvíjet a budovat důvěru. Důvěru ne v tento svět s jeho způsobem myšlení a s jeho hodnotami, který se hroutí, ale důvěru v blízkost Pánova osvobození a v záchranu těch, kteří jsou čistí.

Kvůli tomuto je nesmírně nutné mít poznání o přicházejícím Světle a o jeho blížícím se vítězství. Toto je základ, ze kterého se musí v našem nitru rozhořet mocný plamen důvěry našeho ducha, který se je schopen spojit se všude kolem se šířícím Světlem. Duchovní plamen člověka potřebuje skrze silnou důvěru vyšlehnout do výšky a spojit se s velkým Světlým působením. V neotřesitelnosti naší důvěry v blížící se vítězství Světla spočívá lidsky duchovní spolupůsobení v tomto převratném dění.

Zbavme se proto razantně všeho, co nás vnitřně skličuje a dusí. Nechme ve svém nitru jasně rozhořet plamen důvěry našeho ducha. Plamen vnitřního duchovního jasu těch, kteří mají poznání Pravdy a toho co přichází, ať se rozzáří s plnou silou po celé Zemi.

Pochopme a uvědomme si, že skrze jasný plamen důvěry ve vítězství Světla, zářící uvnitř jednoho jediného člověka, mohou být zachráněny tisíce jiných lidí. Každodenně je třeba v sobě ustavičně obnovovat toto vědomí a svou neotřesitelnou důvěrou se zařadit do působení zachraňujícího Světla, které pracuje na pozdvihování celé Země výše nad současný neblahý stav.

Světlo Páně přichází, aby zvítězilo na Zemi a náš duch mu má jásat vstříc v radostném nadšení, skrze které se mohou od nás do celého světa šířit záchranné kruhy pomoci a podpory bližních, kteří se je budou moci vnitřně zachytit.

Neboť platí, že Světlo Páně by na zemi zvítězilo tak jako tak. Ale bez lidského spolupůsobení, bez spolupůsobení lidí vědomých a znalých Pravdy, by se duchovně museli ztratit statisíce lidí. A to není nutné! Tomu lze zabránit naší pevnou důvěrou ve vítězství přicházejícího Světla. Ze strany všech pomocníků, působících nad nejhrubší hmotností, je už k tomu vše připraveno. Zbývá už jen naplnit poslední díl, kterým je vědomé vnitřní spolupůsobení znalých lidí, v této době vtělených na Zemi. Tak je to nastaveno ze Světla a tak je to tkané vlákny pomoci, určené našemu světu. A lidé mají v tomto směru vědomě spolupůsobit.

Kdo chce v tomto smyslu pomáhat našemu světu, měl by si dávat pozor, aby nepřijímal bez jakýchkoli zábran to, co se děje kolem nás, a aby to zásadním způsobem neovlivňovalo jeho vnitřní naladění. Negativní vnější dění má totiž schopnost vnitřně nás rozhodit, což způsobí, že se narušuje naše spojení se Světlem. A ve ztrátě vnitřního klidu pak nemohou bytostní služebníci tkát čistá a světlá záchranná vlákna pro náš svět.

Světlo však potřebuje přebývat v člověku trvale, skrze jeho živé duchovní vědomí pevné důvěry ve vítězství velké Spravedlnosti a Lásky Boží na Zemi. Světlo potřebuje pronikat k našemu duchu skrze cesty čistého a radostného vnitřního naladění, bez ohledu na dočasné vnější nepěkné projevy současného života. Ve svém nitru se proto musíme snažit trvale udržovat klid, radost a důvěru ve vítězné tažení Světla. Jen tak se k nám bude moci přibližovat Světlo, které krouží kolem naší Země a skrze nás bude moci pomocně působit dál.

Kdo ale klade příliš velký důraz na vnější formy a dění, ten se v tomto dění ztratí, a s tím ztratí také veškerou důvěru ve Světlo. Třeba se jednoduše do určité míry uzavřít přílišným starostem o vnější svět, který vnímáme tělesnými smysly a otočit svou pozornost opačně, na světlou pravdu svého duchovního nitra, šířící se od nás do celého světa.

Naše nitro, ve svém zjasnění a uklidnění se, má přijímat ze Světla naději, radost a důvěru v nadcházející vítězství Vůle Páně na Zemi. A toto má být pak z našeho nitra všemi cestami, které se člověku nabízejí, dávané druhým lidem, kteří ještě nejsou sami schopni přijímat Světlo ve svém nitru, a proto jsou závislí pouze na vnějším dění. Na základě jeho negativních projevů však ztrácejí naději a upadají do beznaděje.

S dětskou radostí a s nadšením vítejme přicházející Světlo a jeho blížící se vítězství. V takovém vnitřním naladění se skrývají všechna požehnání, o kterých jsme mluvili. Ať důvěra ve Světlo a Dobro hoří v našem nitru trvale a za všech okolností, protože právě z této důvěry mohou bytostní služebníci formovat základy duchovně znovuzrozeného života lidí na naší Zemi.