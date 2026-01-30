Vítr rozsévá semena nepokoje!

Neklid bude předcházet znovuzrození ducha, protože tento neklid je něčím, co má vyburcovat všechny lidi z duchovního spánku.

Světlo Syna Člověka přináší očistu. A spolu s ní možnost znovuzrození, spočívajícího v osvobození se od nesprávných cest. Západní, východní, severní a jižní vítr přinášejí očistné proudění ve třech rovinách. Ve vnějším světě, v myšlenkovém světě a v citovém světě.

Očistné proudy přinášejí mnohé, co pozemský zrak člověka nevidí, ale ono se to zachycuje, vyvolává to změnu a přináší to neklid, který navzdory prvotnímu úleku z nečekané změny konečně přinese na naši Zemi duchovní vzestup.

Neklid bude předcházet znovuzrození ducha, protože tento neklid je něčím, co má vyburcovat všechny lidi z duchovního spánku.

Nepokojem je vytahováno na povrch vše, co dosud spalo. Musí se to probudit a z části pak i navenek projevit, aby Světlo Syna Člověka mohlo k tomu probuzenému přivést soudící dotek. Ten přinese roztřídění dobrého a čistého, čili toho, co je určeno k zachování, od špatného a nečistého, které se již nemůže vzchopit ke znovuzrození ve Světle.

Neklid a pnutí vtrhnou dovnitř lidí a poženou je k projevení se v tom, či onom jednání.

Na křídlech větronošů, na křídlech správců západního, východního, severního a jižního větru spočívá dění, které je velkou pomocí pro celou Zemi. Semínka neklidu, jimi roznášená po celé planetě, mohou totiž každému z lidí, budou-li správně zužitkována, přinést velké požehnání. Požehnání proto, že tento neklid může každý sám v sobě změnit ke zrychlenému probuzení všeho ušlechtilého, co se skrývá v jeho nitru.

Tím, že přivede k probuzení on sám dobrovolně ušlechtilé a čisté chtění, tím umožní, aby v něm rozsvěcující se plamen ducha spálil všechno to, co je v něm skryto jako nedobré a stahující ho dolů.

Síla probuzeného ušlechtilého chtění a jednání spálí vše nečisté, co možná ještě přebývá uvnitř a co jako neuvědomělé čeká na silný náraz, vedoucí k probuzení.

V projevení zesíleného, ušlechtilého, citového jednání může být tedy každým člověkem dopředu a v předstihu spáleno to nízké, co se snad na cestách jeho duchovního vývoje usídlilo v jeho slabostech.

Neklid, který přichází, má být tedy vítán každým, kdo touží pokročit dále v zrání svého ducha. Každý z lidí může využít chvění narůstajícího nepokoje k probuzení, aby dobrovolně vykročil vstříc svému vnitřnímu znovuzrození.

Je naprosto nesmyslné snažit se utíkat někde do pomyslného závětří, skrývat se a vyčkávat v domnění, že se očistné proudy přeženou a opět zavládne klid k dalšímu pokračování starého způsobu života.

Větronoši mají příkaz rozsévat narůstající neklid a ten má trvat tak dlouho, dokud nebude vše obnaženo a odkryto tak, aby přes to všechno mohl projít třídící a soudící paprsek Syna Člověka.

Správkyně planety Země, vznešená Erda, s radostí vítá toto dění. Její moudrost přijímá vše, co přichází s vědomím, že také ona samotná poté, co se všechno vybouří a přežene, povstane panensky znovuzrozená k novému životu.

Její děti – rostliny a stromy, které jsou vytrhávány z míst svého dosavadního působení, se pak budou moci vrátit skrze nádherný vzhled zbrusu nových rostlin, které vzejdou na očištěné půdě.

Zesilující se neklid je všemi přírodními bytostmi vítán. Kéž by se co navíc lidí v poznání a pochopení doby, ve které se nacházíme, přidalo k těmto věrným služebníkům. Kéž by odvážně vykročili vstříc zesilujícímu se nepokoji s tím, že jeho záchvěvy využijí ke znovuzrození sebe samých v tom nejušlechtilejším bytí, jakého jsou schopni.

Mnohé těžké by pak mohlo být usnadněno a naplněno požehnáním z radostného vzestupu k výšinám duchovně vědomého života na Zemi.

Autor: Milan Šupa | pátek 30.1.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Milan Šupa

Nebuďme otroky těla a rozumu! Staňme se volní a svobodní duchem!

Člověk je duch a ne tělo! Lidé to však nechápou a nevědí, a proto se jim jejich tělo stalo vězením ducha.

23.1.2026 v 16:00 | Karma: 3,96 | Přečteno: 57x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Kdo chce obstát v Soudu, ať se přihlásí ke Světlu a jeho hodnotám

V tomto významném čase, kdy záře Světla Syna Člověka stojí v blízkosti Země, je vyslyšeno každé odvážně vnitřní přiblížení se jednotlivce k němu.

16.1.2026 v 16:00 | Karma: 4,06 | Přečteno: 62x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Proč většina lidí nepoznává plnost času?

V současnosti žijeme dobu, předpovězenou dávnými proroky. Je to zlomová doba, ve které pomalu zaniká svět, jaký jsme znali dosud.

11.1.2026 v 16:00 | Karma: 7,29 | Přečteno: 131x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Buďme silní duchem! Jak na to? Zde je návod

Každý člověk chce být zdravý, šťastný, svobodný, silný a sebevědomý. Je však otázka, jak toho dosáhnout? Využívají se různé metody, z nichž ale žel, většina nevede k trvalému dosažení síly a zdraví.

4.1.2026 v 16:00 | Karma: 5,13 | Přečteno: 79x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Zosobnění principu spravedlivého boje – Háreiras!

Ze školních lavic známe bytost, kterou dávní Řekové nazývali Áres. Áres byl „bůh“ války. Také mnohé jiné dávné civilizace vnímaly existenci této bytosti a její souvislost s bojem.

21.12.2025 v 16:00 | Karma: 4,44 | Přečteno: 89x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Příbram hledá firmu, která za stovky milionů postaví plavecký bazén

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Příbram hledá firmu, která postaví plavecký bazén. Radnice k zakázce za stovky milionů korun...

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, meziročně o 2900 méně

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, u kterých zasahovali. Meziročně je to o...

Ústecká zoologická zahrada má novou expozici pro drobné plazy bazilišky přilbové

ilustrační snímek
30. ledna 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Ústecká zoologická zahrada zpřístupnila v exotáriu novou expozici pro bazilišky přilbové. Chovný...

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
30. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na...

Milan Šupa

  • Počet článků 170
  • Celková karma 4,77
  • Průměrná čtenost 171x
Jsem člověk přesvědčený o tom, že to skutečné, pravé a pravdivé lze spatřit jen vnitřním zrakem. Právě o to se budu pokoušet ve svých textech.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.