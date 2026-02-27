V Soudu je nesmírně důležité, jak prožíváme kontakt s druhými lidmi
Tato vlákna vedou určité lidi do blízkosti druhých lidí ke vzájemnému setkání a společnému prožívání, což umožňuje každému bezprostředně potvrdit svou změnu k lepšímu, nebo k horšímu. Jakým způsobem to lidé dokáží zvládnout je rozhodující pro darování možnosti k jejich dalšímu vývoji v této části stvoření.
Tato vlákna jsou tkalci osudu tkána s největší péčí. V účincích Spravedlnosti Stvořitele jsou přiváděni lidé k lidem, avšak výsledek jejich osudových setkání závisí vždy na svobodné vůli zúčastněných, kterých se to týká. Svobodná vůle v rozhodování je tím, co je plně v jejich vlastních rukou, a co nakonec vždy zřetelně prokáže jejich dosaženou vnitřní hodnotu.
Nízké, vychytralé, chladně vypočítavé, úskočné, nebo naopak útočné, podrážděné a mnohé jiné jednání podobných projevů a forem, které poškozuje druhé, je projevem nezralosti. Je projevem zaostávání duchovního nitra, nebo známkou pádu dolů.
Naopak, vysoká vnitřní hodnota člověka se vždy projeví v ušlechtilosti ve všem jeho klidném, míruplném a čistou otevřeností naplněném, vstřícném jednání s bližními.
To je naprosto věcné a zřetelné svědectví toho, čím se může lidský duch prokázat v každý okamžik svého bytí při jednání s bližními.
Nelze to nijak oklamat, protože je to přesně takové, jaké to je. Je to důkaz, postavený nad všechny filozofické poučky a nad příslušnost k jakémukoli vyznání.
Svým naprosto jasným svědectvím to stojí i nad nekonečnými úvahami lidí o tom, s kým Světlo je a s kým není.
Odpověď na otázku kvality vnitřního stavu člověka spočívá v tom, jak přijímá všechno to, co se k němu z minulosti vrací zpět a jaká nová osudová vlákna vytvoří z tohoto okamžiku jeho osobnost při jednání s druhými lidmi.
Lidé často mluví o trestu za svá minulá provinění, když se k nim samotným, nebo k jejich bližním vrací něco k prožití. Ve skutečnosti to však není nikdy trest, nýbrž jedině velká láskyplnost, protože v tom spočívá příležitost k odčinění všeho minulého. A tím úplné vyrovnání toho, co nám dosud vadilo v dalším duchovním vzestupu.
Všechno, co přichází ve vláknech našeho osudu, je nám dáváno kvůli duchovnímu zrání, které však vždy přichází jinak, než si to lidé představují. Přichází skrze určitý tlak, kterému jsme podrobeni.
Kdo by se však chtěl vyhýbat tomuto tlaku a skrývat se před druhými lidmi i před světem, ten bude přesto zákonem pohybu vytažen ze svého úkrytu a vystaven nečekanému prožívání.
Toto je dění, které přichází na celé současné lidstvo. Vše, co bylo vetkáno do vláken osudu každého člověka, se musí vyrovnat. Dříve, nebo později to na každého z nás přijde, aby nás to našlo tam, kde se právě nacházíme, a v láskyplnosti Stvořitele nám to nabídne možnost odčinění, pokud se k tomu postavíme správně. A to tak, že tím budeme procházet v harmonickém a radostném vnitřním naladění, ze kterého nám následně budou moci být utkána nová, jasnější a čistší osudová vlákna.
V současnosti se nacházíme před dobou velkého zrychlení a zesílení všech dějů mezi lidmi. Pod tlakem Světla však dochází ke změně. Nová osudová vlákna, která vznikají z přítomného prožívání, směřují již nyní buď ostře nahoru, nebo dolů podle toho, jak lidé v současnosti mezi sebou jednají.
Proto každý člověk potřebuje urychleně najít své vlastní spojení se Světlem, projevující se vnitřním mírem, harmonií a radostí. A tuto harmonii máme projevovat vůči našim bližním. Neboť přicházející Světlo si přeje, aby se vše vyvíjelo čistě a správně směrem k větší míruplnosti a k většímu požehnání mezi lidmi.
Pod tlakem Světla jsou lidé přiváděni k sobě, aby jim ve vzájemném prožívání bylo nabídnuto odčinění minulého. A na nich záleží, jak tyto příležitosti společných setkání zúročí.
Proto je třeba každé setkání s druhými lidmi vnímat jako milostiplně darovanou příležitost rozvázat to minulé, prostřednictvím projevení toho nejlepšího, co v nás přebývá.
Máme projevit velikost a ušlechtilost našeho nitra.
Máme projevit svou dobrotivost a svůj soucit s druhými.
Máme projevit pochopení se slabostmi a nedostatky druhých.
Tímto způsobem, ve styku s bližními, smažeme svá minulá pochybení a vytvoříme nová osudová vlákna, která nás budou směřovat ke Světlu.
Milan Šupa
O neštěstí, které se stává po smrti duším, připoutaným k matérii
Bolest pozůstalých, která může být v jistém smyslu oprávněně nazvaná sobeckou, zadrží mnohé duše v blízkosti Země a ony se na základě toho vzdávají přirozeného vstupu do proudu Sthyx, který se jim nabízí po přechodu na druhý svět.
Milan Šupa
Jaký má být ten, kdo chce duchovně pomáhat bližním?
Svět nelze opravit zvenčí, ale lze jej uzdravit zevnitř. A to skrze záchvěvy vyššího duchovního vnímání života, které se mohou šířit z jednoho člověka na druhého.
Milan Šupa
Sthyx! Poznejme co nás čeká bezprostředně po smrti!
Sthyx je bytostná služebnice Stvořitele, která směřuje po smrti duše lidí do míst, kam ve svém vývoji patří. Když někdo zemře, jeho duše je přenesena správkyní proudů Sthyx na místo, kde má procitnout k dalšímu vědomí.
Milan Šupa
Vítr rozsévá semena nepokoje!
Neklid bude předcházet znovuzrození ducha, protože tento neklid je něčím, co má vyburcovat všechny lidi z duchovního spánku.
Milan Šupa
Nebuďme otroky těla a rozumu! Staňme se volní a svobodní duchem!
Člověk je duch a ne tělo! Lidé to však nechápou a nevědí, a proto se jim jejich tělo stalo vězením ducha.
