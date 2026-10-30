Úzká bude brána do blížícího se království nebeského na Zemi
Po tisíciletí trpěné volnosti si mnozí zvykli na to, že svobodná vůle jim umožňuje bezbřehou libovůli, skrze kterou mohou dělat cokoliv, co uznají za vhodné. Zužování hranic tohoto svobodného prostoru u nich vyvolá velké překvapení.
A jak to bude dále pokračovat, z překvapení se stane zděšení a ze zděšení hrůza, protože většina lidstva není ani trochu připravena na to, aby do jejich života vstoupilo něco Vyšší, co je zbaví nároků na předchozí způsob života.
Tlak Světla však tentokrát neustoupí ani o kousek a nakonec rozdrtí v člověku i kolem něj všechno, co se mu nepoddá.
Rozdrtí to, co se postaví ve své zlosti proti, ale také to, co se po první trpké zkušenosti bude snažit všemožně kličkovat.
Jen to, co se změní a co si osvojí nový přístup k životu, jen to bude moci obstát, na základě čehož tlak zdi Světla nebude pociťován jako nepříjemný, nýbrž jako občerstvující a posilující přílivem velkých pomocí.
Velmi úzká je brána, ke které bude vše směrováno, aby se to, co chce zůstat na Zemi, muselo sklonit a umenšit, bude-li chtít touto branou přejít do nové doby.
Ve skutečnosti to ale není tak těžké, protože to nejdůležitější je skryto v každém tvorovi, a to v jeho základní čisté zářivosti.
V člověku je to čisté záření jeho duchovní jiskry uvnitř.
To, co je od nás Vůlí Stvořitele v současnosti vyžadováno, je odložení všech křečovitostí, vybudovaných domýšlivostí rozumu. A zároveň je to návrat k přirozenosti dětské duchovní důvěry ve vedení Páně.
Dětská důvěra v dobro, zbavená všech rozumových myšlenek, jak má svět vypadat, je základem, ze kterého může v člověku vyrůst pravá pokora před Vůlí Stvořitele.
Je to návrat k původní jednoduchosti bytí, ve kterém se člověk s čistou důvěrou opírá o zákonitosti Stvořitele a jejich moudré vedení ve všem.
A přestože je to jednoduché, u většiny lidstva jde o nesmírně těžký obrat. Je to nejtěžší, co čeká téměř každého člověka, protože tento prostý stav je díky zesílené rozumovosti již nepoznatelný. A navíc se do toho vždy mísí určitý nečistý sklon, prostřednictvím nejrůznějších lidských slabostí.
DĚTSKY ČISTÁ DŮVĚRA V DOBRO, PŘICHÁZEJÍCÍ OD BOHA, KTERÉMU JÁSAVĚ VYCHÁZÍ VSTŘÍC NAŠE VLASTNÍ PEVNÉ CHTĚNÍ K DOBRÉMU A ČISTÉMU BUDE ROZHODOVAT, KDO VSTOUPÍ DO NOVÉ DOBY NA ZEMI.
Je to úzká brána z pohledu dnešního rozumového člověka, ale ve skutečnosti je to volný a průchodný vstup pro každého, kdo si v sobě udržel dětsky čistou důvěru ve velikost Stvořitele.
Spolu s úplným odpuštěním všem bližním, se kterými se člověk směl kdy setkat, je dětsky čistá důvěra v moudrost Stvořitele to nejdůležitější, k čemu se potřebuje v sobě každý probojovat.
Probojovat proto, že to nikomu jeho rozum neusnadňuje a vždy je připraven formovat myšlenky, které podlomí buď vůli člověka k odpuštění druhému, nebo zpochybní onu dětsky čistou důvěru ve vše, co pochází od Stvořitele.
Brána do nové doby je místem, ke kterému dnes vše směřuje. Bude jí muset projít každý, kdo chce pokračovat v životě na této Zemi.
Nikdo z nás neví, jak se všechno v našich osudových vláknech projeví, kdy nadejde chvíle, kdy budeme muset prokázat, že dětsky čistá důvěra v dobro, přicházející od Stvořitele, je pevně ukotvena v našem vlastním jednání.
Duchovně zralejší lidé mají jít v tomto směru svým bližním příkladem tak, že vlastním životem vytvoří pro mnohé lidi předobraz formy, jak lze dnes na Zemi kráčet čistým duchovním způsobem za všech okolností.
A mnohým se stane, že ani nezpozorují, jak ve svém snažení pomáhat bližním projdou bránou, aniž by si toho byli vědomi. Jejich duch bude pak v jásavé radosti velebit Stvořitele.
Zákony Páně, jejichž účinky budou mnozí považovat za nepochopitelné, přísné, omezující a vyžadující slepé podřízení, budou oni prožívat jako láskyplnou podporu a pomoc, aniž by nacházeli jediné omezení pro svou osobnost.
A bude to právě ta dětsky čistá důvěra, která je provede bránou s lehkostí a jednoduchostí, ačkoli mnozí jiní tvrdě narazí na její hrany se žalujícím voláním, že je pro ně brána příliš úzká a ponižující.
Nebude to však nic jiného, než volání rozumu, který se z pozemského služebníka lidského, citově duchovního nitra povýšil na vůdce, ignorujícího zákonitosti, nastavené moudrou Vůlí Stvořitele.
Takoví rozumoví lidé budou muset nakonec zůstat před bránou, protože by přinesli do nového vývoje staré řády a tím by vše, co bude očištěno bytostnými služebníky čekat na Zemi v nádheře a kráse na duchovně probuzené lidi, opět znečistili a zničili.
Ti, kteří vstoupí do nového, se budou cítit nevýslovně svobodní. Plnými doušky budou prožívat vzkříšení nového života na Zemi a každou chvíli budou vysílat velký vděk Stvořiteli, který to vše vykonal pro malé množství vnitřně čistých.
Dětsky čistá radost zavládne na Zemi a bude u lidí základem pro nové poznávání všech darů, aby byly správně přijímány a spravovány, a tak mohly zůstat navždy v souladu s Vůlí Stvořitele.
Milan Šupa
O sestupu Světla Syna Člověka k naší planetě
„Až jednou přijde Syn Člověka!“ - říkal svým učedníkům Kristus. Mluvil o něm ve druhé osobě a mluvil o něm výstražně, protože jeho příchod bude přinášet Soud.
Milan Šupa
Odhrnutí závoje ze života ve Světlých úrovních
Vysoko nad naší Zemí se nacházejí Světlé úrovně, kde je vše mnohem plnocennější a ideálnější, než si vůbec dokážeme představit. Ať už jde o vzhled tamních bytostí, nebo o jejich vnitřní sílu.
Milan Šupa
Z Výšin nezadržitelně proudí k Zemi záření Pravdy!
Myšlenkové formy, vznikající z lidského bloudění, vytvářejí ve viditelném světě vše pokřivené. Pokřivená je proto věda, kultura, umění, sport i všechny zvyklosti a pravidla života.
Milan Šupa
Jak se stát služebníkem temna, nebo služebníkem Světla?
Paradoxně, aby se člověk stal služebníkem temna, nepotřebuje proto dělat vůbec nic. Stačí mu žít a myslet v rámci standardního naladění obyvatelstva.
Milan Šupa
O smrti v době Soudu a o dalším směřování duší
V současném, proroky předpovídaném Soudu, budou mnozí lidé fyzicky odvoláni z naší Země. Smrt sama o sobě není špatná, protože bytí pokračuje i po ní. Špatné je něco úplně jiného!
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy
Vážná dopravní nehoda se stala v pátek na Rokycansku. Při střetu dvou vozidel se těžce zranila...
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu
Turnov hledá nájemce pro bývalý závod Preciosy na Koňském trhu. Areál o rozloze 1610 metrů...
Část vysokoškoláků bude mít v Brně v úterý volno, aby podpořili ČT a ČRo
Část brněnských vysokoškoláků bude mít v úterý 3. listopadu volno, aby mohli podpořit protesty za...
Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 207
- Celková karma 3,36
- Průměrná čtenost 157x