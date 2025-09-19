Také dnes jsou možné biblické zázraky uzdravení!
Léčivé záření Lásky přivádí bezprostředně až k lidem bytostná služebnice Hérfeliné. Základní podmínkou však je otevření se v čisté důvěře velikosti a moudrosti Páně, schopné uzdravovat, která se k nám smí snést z výšin.
Toto je to nejdůležitější při uzdravování! Člověk musí v důvěře v Páně rozsvítit svého ducha! Člověk musí vykročit vstříc proudění léčivé síly v čisté důvěře ve všemoudrost, velikost a Lásku Nejvyššího. Touha po uzdravení musí z lidského nitra silně pronikat navenek. Jedině v takovémto silném vnitřním duchovním vzchopení se člověka může nastat děj, který se nazývá zázrak.
Ve skutečnosti se však jedná o zrychlené dění, kdy ruce pomocnice Hérfeliné mohou od silně zářícího ducha člověka odpojit zátěže, které nesl z nějakého karmického důvodu. Když k tomu dojde, může nastat uzdravení zázračného druhu i ve fyzické rovině pozemského těla.
Má-li tedy člověk obdržet požehnání uzdravení, je třeba, aby se svým nitrem dětsky důvěřivě otevřel Vůli Stvořitele. Jen čistá dětskost a s ní ruku v ruce jdoucí důvěra, která rozechvěje vnitřek člověka až k blaženému záblesku ducha může přinést posun, vedoucí k uzdravení, které se následně projeví také ve fyzickém těle.
Kdyby lidé znali tento princip a kdyby dokázali vnitřně prožít v jediném okamžiku silné rozzáření svého ducha, mohly by se všechny pomoci zde na zemi stát jednodušší a samozřejmější. Mnohé nemoci by mohly být odloženy a i ty nejtěžší vady by se staly snesitelnější, nebo by dokonce zcela vymizely.
Bytostná služebnice Hérfeliné se nesmírně těší a je vždy otevřena tomu, aby člověku, který vnitřně duchovně o trochu více dozrál, mohla změnit záření ve vláknech jeho osudu. Hmota pak rychle podlehne tlaku změny záření a uzdravení nadejde u někoho rychleji, u někoho postupně, vyžadujíc trpělivost a pokoru v zesílení víry. Vždy to však nadejde tak, jak to má správně být.
Třeba ale říci, že ne u všech a ne vždy je možné toto uskutečnit s účinkem až do nejhrubší hmoty. Neboť smyslem některých tělesných obtíží je podpora duchovního růstu. V takovém případě by vyléčení stálo proti Zákonům Páně, které hledí vždy v první řadě na duchovní prospěch, vedoucí k cíli životní cesty člověka. A tím cílem jsou rajské zahrady.
Po odložení pozemského těla je pak takový trpící a obtíže snášející člověk, pokud si v sobě udržel čistotu svého nitra a důvěru ve Světlo, tak mnohonásobně obdarován, že to daleko převýší čas, strávený na zemi v nesnázích.
Blažení jsou ti, kteří ve své vnitřní mírnosti a pokoře nesou statečně své obtíže a nezvedá se v nich reptající hlas, že je to nespravedlivé. Tkalci osudu tkají v Zákonech Páně takovým lidem nádherný světlý duševní záhal, který je očekává, až jednou opustí náš pozemský svět.
Láskyplnost a pohlazení proudí také k lidem, uvědomujícím si vyšší řád, fungující v našem stvoření, čím se přibližují k pochopení věrné práce vznešené služebnice Hérfeliné, která stojí ve službách léčivé Lásky Boží a naplňuje ji v nejhrubší hmotnosti.
Snad jim někdy bude umožněno spatřit tuto nádhernou bytost Hérfeliné s jejím modře zářícím diadémem hvězdy věrné služby, v jehož záři se ukrývá dar pomoci všem lidem čistého srdce.
A zcela na závěr velmi důležitá otázka, proč by lidé dnešní doby měli vůbec něco vědět o bytostné služebnici Hérfeliné a o jejím požehnaném působení?
Protože prosíme-li Pána o pomoc ve své nemoci, uzdravení od Něho může k nám přijít jedině prostřednictvím Hérfeliné. Pokud však prosíme Pána o uzdravení, ale zároveň odmítáme existenci jeho bytostné služebnice Hérfeliné, která nám jeho uzdravení přináší, my sami si odmítáním přijetí věcí takových, jaké jsou, komplikujeme své vlastní uzdravení, nebo si jej zcela znemožňujeme.
A to proto, že v době, kdy jsme už dávno měli být natolik zralí, abychom znali působení bytostných služebníků, toto poznání odmítáme. Tím však zároveň odmítáme i Stvořitele, ze kterého Vůle je všechno právě takové, jaké je. Je v tom protiřečení, když na jedné straně prosíme Pána o pomoc, ale na druhé straně odmítáme ruce, které nám Jeho pomoc přinášejí, čímž si však sami tuto pomoc znemožňujeme, protože k nám do nejhrubší hmoty může přijít pouze rukama jeho bytostných služebníků. V případě uzdravování rukama jeho bytostné služebnice Hérfeliné.
Milan Šupa
