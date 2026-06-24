Stručně, jasně a drsně o tom, jak si stojíme vůči přírodním bytostem
Že je to jen počáteční stupeň dění, které bude gradovat z důvodu stále sílícího pronikání paprsku Syna Člověka k naší planetě.
Lidé musí vědět, že všechno, co se odehrává, má svůj základ v katastrofálním duchovním stavu obyvatelstva Země.
Ve zvyšujícím se pnutí proniká Světlo do nitra každého člověka a ptá se na jeho ukotvení v čistotě. V čistotě cítění, myšlení i vnějšího jednání vůči bližním. Neboť právě od toho se bude odvíjet osud každého z nás.
To, co zde bylo doposud, se pro svou absenci Stvořitelem požadované čistoty začíná drolit a rozpadat pod náporem první vlny Světla, která rozkolísala životy velké části lidstva.
Snaha vyrovnat toto kolísání bude velká a skutečně se bude chvílemi zdát, že se vše nakonec vrátí k tomu starému a původnímu.
To však bude jen krátký čas odpočinku, který rychle pomine a namísto prvotního drolení bude následovat lámání obrovského množství dosavadních společenských jistot.
Celé velké oblasti lidského jednání, které lidem přinášely výdělky, se odtrhnou a zhroutí jako nepotřebné a nikomu už nic nenabízející.
Naopak to, co již bylo téměř zapomenuto a stalo se to opovrhované a méněcenné, se najednou vynoří, aby podobno klenotu, přinášelo východisko a záchranu.
Lidé se s vděčností a pokorou vrátí k práci s přírodou, protože jim bude přinášet obživu.
Ale ani v tomto návratu nebude po dlouhou dobu příslib úspěchu, protože přírodní bytosti nebudou nikde podporovat počínání, které se bude snažit pokračovat ve starých způsobech.
Snaha o opětovné zotročení půdy a přírody bude drsně odmítnuta neúrodou a všude tam, kde lidmi nebude novým způsobem a s pokorou nasloucháno radám přírodních bytostí, všude tam přijde neúroda a hlad.
Bude to určitou dobu trvat a bude to bolestné, protože se nebude dařit už nic oživit na starých základech lidského přístupu ke světu přírody.
Neúspěšné a zničené bude vše, co se bude snažit o dosavadní nadřazený a vyvýšený lidský přístup k přírodě.
Celý přírodní svět se již nachází pod přímou ochranou Božího záření a lidé to začnou stále více a více pociťovat ve zpětném návratu důsledků svých činů.
Sucho, záplavy, vichřice a otřesy země budou stát proti způsobům, jaké si člověk dosud zvykl uplatňovat proti celé přírodě, která je však ve skutečnosti výsostným působištěm přírodních bytostí a nikdy lidskému světu nepatřila.
Člověk má přistupovat k tomuto prostoru práce bytostných služebníků jako host, který je vítán, protože dbá pokynů skutečných správců.
Zkusme proto naslouchat už nyní tichému šepotu hlasů přírodních bytostí, volajících k lidem z lesů, luk, polí a zahrad.
Kdo se to naučí včas, bude mít na své straně mnoho pomocí a mnoho požehnání. Tomu bude všechno vzkvétat v jeho rukou a on se postupně naučí vyzařovat svou osobností vůči světu přírody tak, že se k němu bude s radostí přibližovat celý zástup přírodních bytostí, pečujících o rostliny a zvířata, jako ke správně a harmonicky svítícímu duchovnímu služebníkovi ve stvoření.
A vynikající příležitost začít se nalaďovat na svět přírodních bytostí se nám všem nabízí ode dne letního slunovratu až do 24. června, do noci na Jana, kdy dojde k vyvrcholení přílivu síly Shora, určené pro bytostný svět za účelem jeho dalšího radostného tvoření v souladu s Vůlí Stvořitele tak, jak to tito věrní služebníci Nejvyššího dosud vždy dělali. Svým citovým otevřením se těmto skutečnostem se toho můžeme stát také my účastní.
Milan Šupa
Jak správně stimulovat a rozvíjet to citové v sobě?
Chci se na něco zeptat. Pokud chci v sobě objevit schopnost čistého citového prožívání, která je tak velmi důležitá, myslíte si, že je k tomu zapotřebí ztišení vlastní mysli?
Milan Šupa
Duchovně nevědomé lidstvo kráčí k zásadnímu bodu zlomu!
Nadcházející dění Soudu přináší strach a obavy, co však přivede stále větší množství lidí k ptaní se na něco vyšší, na co by se bez tlaku Soudu nikdy neptali.
Milan Šupa
Nic nesmí vznikat za cenu utrpení druhých!
Lidé jsou přesvědčeni o tom, že cokoli, co se má ve společnosti viditelně prosadit a co má mít úspěch, musí být prosazeno prostřednictvím velkého vlivu a velkých událostí.
Milan Šupa
Pro ty, kteří chtějí opravdu rozvinout svoji osobnost. Ti, kteří nechtějí, ať nečtou
Všeobsáhlé chtění k dobru! Mnoho lidí si nad tím láme hlavu, protože existuje tisíc příkladů, kdy se čistá vůle k dobru někomu nevyplatila a dotyčný dobromyslný člověk sklidil od druhých něco nepěkného, nebo utrpěl velkou škodu.
Milan Šupa
O již probíhajícím rozdělení lidstva v Soudu
To, co jsme dosud znali na Zemi a bylo pro nás každodenní součástí života, se postupně stává minulostí.
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