Stručně a jasně! Blíží se k nám Hvězda Syna Člověka!

Dálavami vesmíru se řítí Hvězda, která je Poslem Světla a přináší Boží Soud! Nezadržitelně se blíží k zemi a ohlašuje příchod převratného dění ve hmotných světech.

Tisíce let vývoje lidské civilizace dospělo ke svému vrcholu!

Záření přicházející Hvězdy se již dotýká povrchu Země a vše na ní vybízí k duchovnímu oživení a k duchovní přeměně. V jeho síle se začínají mocně projevovat služebníci, kterými jsou bytosti všech druhů, působící v přírodním světě a řídící chod přírody. Vše začíná postupně nabývat zcela nového rozměru a to, co platilo dosud, je již možné nazvat minulostí.

Hvězda, která je ohlašovatelem příchodu Syna Člověka, se blíží a její jádro začne k sobě magneticky přitahovat matérii. Začne se nejhrubší matérií obalovat tak, aby se Hvězda nakonec stala viditelná i pozemskému zraku lidí.

Tento hvězdný Posel není totiž obyčejné nebeské těleso, přilétající z hlubin vesmíru, protože jeho jádro je úplně jiné, a to ho povyšuje na vládce mezi hvězdami. Toto jádro jiného druhu a jiné podstaty začne až v těsné blízkosti sluneční soustavy k sobě přitahovat hmotu, která přinese jeho zviditelnění. A toto zviditelnění přijde náhle, jako když najednou spadne opona.

Záře Slunce, které již samotné čerpá novou sílu z Hvězdy Syna Člověka, se dotkne jejího hmotného obalu a rozzáří ji do zvláštního, tajuplného svitu. Bytostný správce Slunce Apollón již radostně vítá tuto Hvězdu svou mimořádně zesílenou činností. Stupňování sluneční aktivity, projevující se stále teplejšími léty, není tedy jen o klimatické změně. Stále teplejší roky souvisí s příchodem hvězdného Posla. Ten dostává svým zářením k varu nejen Slunce, ale také společenské dění na zemi, které začíná doslova vřít.

Hvězda bude zanedlouho viditelná na obloze v noci i ve dne, a bude ohlašovat příchod Syna Člověka. Zároveň bude ohlašovat ukončení jedné velké etapy vývoje v dějinách lidstva. Podvědomý spěch, který se probouzí v lidech, se bude stále stupňovat a bude ho doprovázet vnitřní vykořenění a nedůvěra. Podvědomá snaha stihnout nestihnutelné je totiž tušením všeho toho, co má lidský duch dohnat za tisíciletí svého působení na zemi, kdy trestuhodně zanedbával svůj duchovní vývoj.

Nic z toho však nelze dohnat jinak, než úplným přikloněním k čistému a spravedlivému jednání vůči bližním. Jen takovéto znovuzrození v sobě samém a nastoupení cesty pravého, čistého lidstva může lidem přinést vnitřní klid.

Avšak za tímto nastoupením cesty čistoty a dobra následuje další nezbytný krok proměny člověka, který potřebuje uznat a přijmout Syna, vyslaného Bohem Otcem k Soudu, aby uzavřel to staré a přinesl nový výhled života pro další generace na této zemi.

Budou to úplně jiné generace. Budou to generace lidí, prodchnutých citem. Budou to generace, znalé Pravdy o smyslu svého bytí, a zároveň znalé všech vznešených zvěstování ze Světla, uskutečněných na naší planetě. Budou to generace na zemi se navracejících duchů, kteří byli Synem Člověka ve Spravedlivém Soudu uznáni za hodné pokračovat ve svém vývoji směrem ke Světlu a k pravé moudrosti bytí. Budou to lidé, naplnění blažeností kvůli svému trvalému souladu s Vůlí Stvořitele.

Hvězdný Posel Světla se nezadržitelně blíží k Zemi, aby dal svým zářením všechny tyto věci do pohybu a přivedl je k uskutečnění. Na každém jednotlivém člověku záleží, zda se svou vážnou snahou o čistotu, dobro a Boží Pravdu stane součástí toho nového, co přichází, nebo ignorováním a podceňováním těchto skutečností zůstane součástí toho starého, co je již odepsáno a směřuje ke svému zániku.