Spravedlnost Páně bude bít a Láska Páně bude pomáhat
V současnosti prožíváme dobu, kdy spolu se zářením Syna Člověka přichází k Zemi i vysoký bytostný služebník - hrdinský, spravedlivý bojovník Háreiras. Účinky jeho bojovného principu, pokřiveně přijímaného lidstvem, se ve formě ozbrojených konfliktů negativně projevují po celém světě. Tento princip správně přijímaný má však spočívat především v boji se sebou samým a svými vlastními chybami. Má spočívat v odvážném nasazení všech sil za krásnější, lepší a světlejší svět. V současné lidské nezralosti je však tento princip strhnutý k boji proti bližním. K zabíjení a ničení.
Samotný Háreiras obdržel od Syna Člověka naprostou volnost pro svou práci a drží klíče od mnoha dějů, jakými jsou například vypuštění fúrií, myšlenkových forem strachu a hrozivých fantazií, které po tisíciletí vytvářeli lidé ve své nevědomosti a nezodpovědnosti v cítění a myšlení. Toto vše bylo dosud bytostnými služebníky drženo z velké části za zářícími mřížemi stranou od lidí.
Háreiras pracuje na tom, aby se začala rychleji naplňovat dávná zaslíbení, předcházející úplné přeměně lidského života na Zemi, aby byl nakonec přítomností Syna Člověka vyvolán velký Boží Soud.
Mnozí lidé na celém světě jsou překvapeni a prožívají nejistotu z toho, co všechno se děje a co začíná narušovat jejich zaběhnutý způsob života. Lidé nevědí jak tomu čelit a začínají vnímat nedostatečnost svých omezených schopností. A přitom jde skutečně jen o začátek dění, které bude gradovat stále víc a víc.
Háreiras nemá ve svém počínání slitování, nezná meze, které by se mu stavěly do cesty v podobě změkčilé ústupnosti. On se dívá pouze na svůj úkol a tím úkolem je donutit lidstvo ke sklonění se v pokoře a úctě před Vůlí Stvořitele a Jeho zákony ve stvoření, i kdyby to mělo znamenat konec celého lidstva na Zemi.
V plnění svého úkolu postupuje mocný Háreiras tvrdě a neústupně. Nic ho nezadrží, aby přivedl k životu mnohé, co zkrouší lidstvo a nakonec ho úplně srazí na kolena. Koná takto proto, že naplňuje princip přísné a nekompromisní Spravedlnosti Stvořitele.
Stvořitel je však zároveň také Láska, a právě ve jménu Lásky Páně lze v nejčistším naladění poprosit o pomoc a podporu bytostnou služebnici Haetheiné. Ta je vždy připravena přinášet požehnání těm, kteří kráčejí vším děním odvážně a s důvěrou ve Vůli Páně a Jeho zákony. Takoví lidé nemusí trpět více, než co je pro ně třeba prožít v symbolickém odložení jejich chyb. Lidé nemusí prožívat obtíže a ztráty, když se dokáží otevřít Světlu.
Na druhé straně se však působení Háreirase nezastaví, protože on vidí stav lidstva jako celku. Podpora ale může proudit k čistší části lidstva, a to prostřednictvím nejrůznějších inspirací ze strany Haetheiné v hledání ochrany v době, kdy se vše vyhrotí na maximum.
Avšak světlé východisko lze nalézt také v současném dění. Vznešená bytost Haetheiné, stojící v Lásce Páně, je schopna přinášet pomáhající řešení pro každé dění, a to i tehdy, když se jeví jako neuhasitelný požár.
Platí však základní podmínka pro pomoc od Haetheiné a od Lásky Boží, kterou je ryzí, odvážné úsilí člověka pomáhat bližním a myšlení na druhé v naladění dobra.
Tehdy se člověku dostane pomoc, pokud o ni vroucně prosí. Nikdo se proto nemusí strachovat. Pomoc se mu zjeví jako svit hvězdy, kterou má Haetheiné na své zářící přilbici.
Pomoc však nepřijde, pokud je prosící lidské srdce naplněno nečistotou, nebo dokonce zlobou.
Proto se každý, kdo volá po ochraně sebe sama i svých blízkých, musí vyvarovat špatného chtění a myšlení, nebo vnitřního naladění povýšeného a posměšného druhu.
Pokud o to ale člověk nedbá a bude se v něm nacházet silná nečistota, pak ho svým kopím zasáhne samotná Haetheiné v ochraně vyšší harmonie, která je pro ni to nejdůležitější. A to proto, že právě lidská nečistota a zlo ohrožují harmonii, kterou ona důsledně udržuje a brání.
Kdo se chce těmito věcmi zabývat a hledat skrze své poznání spojení se vznešenou Haetheiné, ať má stále na paměti, že je služebnicí Boha Otce a naplňuje Jeho Vůli.
Všechno je totiž jeden jediný celek a v tomto celku působí čistota lidského nitra jako zázračný klíč ke zdárnému východisku z každého dění.
Pokud toto konečně pochopíme, pak už nebudeme chtít nic jiného, než tvořit, myslet a žít pouze čistým způsobem. Tím budeme plně souznít s radostnými proudy Světla, které pronikají celým nádherným dílem stvoření.
Každému, kdo bude takovýmto způsobem kráčet svým životem, budou všechny pomáhající síly stvoření neustále nablízku.
Milan Šupa
