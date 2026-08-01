Radostně vykročme vstříc přicházejícímu Světlu!
Jeho stále silnější a opakovanější doteky přinášejí oživení a pohyb, jaký na Zemi dosud nikdy nebyl na tolika místech najednou. Nikdy nebylo pod účinkem zvýšeného záření Světla tak velké množství lidí ve stejnou dobu.
Všude dochází ke zvýšenému pohybu a tlaku, který žene dosud vše klidně spící k probuzení. Paprsek Syna Člověka probouzí a žene vše na této Zemi k projevení se.
Kdo je toho schopen, má příliv paprsků Světla přijímat ve vědomé připravenosti svého nitra. Jen očištěné nitro člověka snese postupné zvyšování síly, která je obsažena v paprscích Světla.
V současnosti je nejvyšší čas na to, aby člověk vnitřně zjasněný a osvobozený od osudových vláken, která ho strhávala zpět, vykročil vstříc tomuto zesílenému záření Světla.
Není to vůbec tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to jednodušší, než člověk očekává, protože na základě své přirozené duchovní stejnorodosti by měl být každý automaticky přitahován ke Světlu.
Jen tam, kde je něco nečistého, kde je nezralost, nebo neochota odkládat chyby, jen tam vzniká obava a strach před Světlem, které je naplněno soudící silou, ale zároveň přináší láskyplné pomoci každému, kdo se skutečně snaží o osvobození od nesprávného.
Láskyplnost Světla pomáhá prostřednictvím přílivu síly, se kterým se skrze svou touhu může každý spojit a pocítit blažené povzbuzení. Z něho může načerpat posilu pro svou cestu každodenností.
Všichni duchovně zralejší v tom mají jít napřed a ve svém spojení a spolu zachvívání se Světlem mají zářit povzbuzujícím jasem pro druhé lidi.
Paprsky Světla pronikají k Zemi a v jejich tlaku se vše urychleně probouzí, jak dobré, tak špatné.
Kdo vykročí radostně vstříc těmto paprskům Světla, naplňujícím Zemi, v naladění být připraven urychleně se vyrovnat se všemi svými slabostmi a najednou je odhodit, ten dostane k tomu pomoc Lásky Stvořitele.
Neboť Soud k nám přichází skrze Spravedlnost Boží, ale tato Spravedlnost přichází spolu s Jeho Láskou a Čistotou.
V tomto jednotném proudu záření je pro každého z nás obsaženo vše, co potřebujeme a co si zasloužíme.
Pro jednoho je to soudící úder. Pro druhého to přináší posílení k zápasu o sebe sama a pro třetího vykoupení a milostiplné naplnění nitra Světlem a radostí.
Tímto způsobem budou prožívat tři lidé, stojící vedle sebe v jednotném proudění Světla Syna Člověka, tři druhy prožití.
Jeden bolestný zásah, který ho srazí k zemi. Druhý najde po kolísání záchranné lano pomoci ze Světla k tomu, aby se duchovně znovu zrodil. A třetí bude stát ohromen silou, která pronikne jeho tělem a duchem k tomu, aby ho nečekaně naplnila odvahou v působení pro Světlo na Zemi.
Duchovně zralejší lidé se mají stát těmi, kdo budou v přílivech Světla nacházet stále větší posilu a odvahu pro svou cestu životem.
Stejný paprsek Světla, který bude muset zasahovat zástupy lidí bolestí a bude je srážet k zemi, aby našli pokoru před Stvořitelem, protože ji ještě dnes nemají, naprosto stejný paprsek Světla přinese netušené povzbuzení pro ty, kteří ve svém vykročení mu vstříc budou svým vnitřkem připraveni spoluzachvívat se s jeho proudy.
Lidé duchovně zralí, lidé znalí Pravdy Poselství Grálu mohou a mají být připraveni zachvívat se ve Světle. Světlo se bude stále zesilovat, až k mocné očistné bouři vznešených úderů, zasahujících celou Zemi.
Ať jsou všichni připraveni, protože už nyní mají vykročit vstříc Světlu svým čistým a prostým způsobem bytí. Vstříc Světlu, zářícímu z postavy Syna Člověka, obklopeného zástupy světlých bojovníků, snášejících se skrze rozestupující se mračna k naší malé planetě Zemi.
Milan Šupa
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