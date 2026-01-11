Proč většina lidí nepoznává plnost času?
Staré uspořádání světa končí, hroutí se a zaniká, aby uvolnilo cestu novému, světlému a čistému životu pod dohledem Soudce a Správce stvoření – Syna Člověka.
Úkolem lidí, žijících v dnešní době, je odpoutat se od starého, co zaniká a zaměřit se na to nové a světlé, co přichází. Osud každého člověka se bude odvíjet od toho, kam bude prioritně zaměřena jeho osobnost. Zda k tomu starému, co je již odepsáno a směřuje k zániku, nebo k tomu novému, co se nezadržitelně blíží.
A v této vážné situaci, kdy jde každému z nás o všechno, o celé naše bytí, chvěje se nejvnitřnější duchovní jádro každého jednotlivce úzkostí a varovně volá k osobnosti člověka, aby to poznal a aby se duchovně probudil. Aby ze všech svých sil začal usilovat o dobro, čistotu a o nabytí láskyplnosti vůči svým bližním.
A přece většina lidí zůstává vůči tomu hluchá a nijak se jich nedotýká úzkostlivé, ba už téměř zoufalé varovné volání jejich nejniternějšího duchovního jádra. Proč nic nevnímají a neslyší?
Protože tento varovný hlas lze zachytit jen skrze vlastní citovou vnímavost. Protože naše duchovní jádro k nám může promlouvat jen prostřednictvím citu.
A to je problém! Podstata tohoto problému spočívá v tom, že v lidech, v jejich nitru je aktivní jen to rozumově racionální. Tím žijí, tím se zabývají a to se neustále přehání v jejich nitru. Jsou to myšlenky, tvořeny rozumem. Jsou to myšlenky, které téměř nikdy nevybočují z materiálně fyzikálních hranic.
Vnitřně rozvíjená je jen činnost rozumu a jedině jí je věnována veškerá pozornost. To citově duchovní se nachází kdesi v ústraní a jeho hlas neproniká k vědomí člověka. Neboť žel, lidé obecně v sobě nikdy citovou vnímavost vědomě nerozvíjeli a nikdy se vědomě nesnažili naslouchat tomu, co se jim snaží říci jejich duch prostřednictvím citu.
A tento stav, který dlouhodobě přetrvává, se pro většinu lidí stává v současném Soudu neštěstím. Neštěstím, spočívajícím v neschopnosti zachytit varovný hlas svého ducha, upozorňující na zlomovou dobu. Upozorňující na životní nutnost nasměrování osobnosti k věčným a nesmrtelným hodnotám ducha. K čistotě, dobru, lásce k bližním a k poznávání a naplňování Vůle Stvořitele.
A i když duchovní jádro každého jednotlivce k němu v dnešní době úzkostlivě volá, lidé nic neslyší, protože na vnímání vlastních citových impulsů se nikdy nezaměřovali. Proto se lidé, vnitřně opírající pouze o vlastní rozum, posmívají zmínkám o probíhajícím velkém Soudu. Bagatelizují to a je jim to lhostejné, protože samozřejmě jejich rozum nic z toho nevnímá. Rozumu se nic z toho nedotýká a jde to mimo něj. Dotýká se to jen ducha, ale jeho výstražné volání skrze úzkostlivé citové impulsy zůstává nevyslechnuto. A proto mnohým hrozí prohra jejich vlastního bytí ve velkém duchovním Soudu nad celým lidstvem.
A podobné je to i s takovýmto druhem textů. I ty nechává rozum sklouznout do ztracena, aniž by se dotkly osobnosti člověka a přinesly mu duchovní poznání vážnosti doby.
Jediná záchrana proto pro každého spočívá v uvědomění si těchto skutečností a ve snaze o probuzení vlastní citové vnímavosti. Ve snaze vnímat své citové impulsy, které jsou řečí ducha a přinášejí důležité podněty, upozornění a výstrahy.
Zásadní otázka proto zní, jak se stát citově vnímavější? Co je tedy třeba udělat?
Potápíme-li se pod vodou a otevřeme oči, můžeme něco vidět jen tehdy, když je voda čistá a průzračná. Když bude špinavá a zakalená, budeme vidět jen nejasně, nebo vůbec.
Stejné je to také s naším vnitřkem. Je-li čisté a ušlechtilé, můžeme v něm jasně vnímat citově duchovní impulsy. Ale je-li nečisté a zakalené, nevnímáme v něm nic jiného, než silný hlas svého rozumu.
Když se tedy chceme stát citově vnímavější, když chceme pochopit nesmírnou vážnost dnešní doby a když chceme úspěšně projít Soudem tak, že budeme kráčet cestou, kterou nám ukazuje náš cit, je třeba se očistit vnitřně. Je třeba začít vědomě dbát o čistotu svého nitra. O čistotu a ušlechtilost svých myšlenek, přičemž myšlenky nečisté a neušlechtilé do svého nitra vůbec nevpustíme a nebudeme je vnitřně rozvíjet.
Tímto způsobem se staneme lidmi duchovně citovými, kteří kráčejí svým životem správně, protože se nechávají vést a usměrňovat svým čistým cítěním, jasně vnímatelným skrze čistotu vlastního nitra. Tímto způsobem se staneme pravými lidmi a budeme kráčet po správné cestě života. Po cestě ke Světlu a ke Stvořiteli. Po cestě, která nás bezpečně provede velkým Soudem, předpovězeným dávnými proroky.
Kdo však tuto cestu nenajde a po ní nepůjde, ve své rozumové slepotě vůbec nepozná, v jaké vážné době žijeme. Všechna slova o velkém Soudu mu budou k smíchu. A protože se duchovně citově nedokáže vřadit do toho nového, co přichází, zůstane připoután k tomu starému, co je již odepsáno a směřuje k zániku. A tento zánik bude pak zánikem také jeho vlastního bytí.
Vyvarujme se toho! Začněme se snažit o čistotu svého nitra! Začněme dávat pozor na impulsy svého čistého cítění a řiďme se jimi, protože jedině toto je ta pravá cesta, směřující ke Světlu. Neboť pravý člověk, je člověkem citu. Je bytostí citovou a cituplnou, jejíž rozum hraje až druhé housle a poslouchá pokyny citu.
Milan Šupa
Buďme silní duchem! Jak na to? Zde je návod
Každý člověk chce být zdravý, šťastný, svobodný, silný a sebevědomý. Je však otázka, jak toho dosáhnout? Využívají se různé metody, z nichž ale žel, většina nevede k trvalému dosažení síly a zdraví.
Milan Šupa
Zosobnění principu spravedlivého boje – Háreiras!
Ze školních lavic známe bytost, kterou dávní Řekové nazývali Áres. Áres byl „bůh“ války. Také mnohé jiné dávné civilizace vnímaly existenci této bytosti a její souvislost s bojem.
Milan Šupa
Pozor na rozvazování vlastní karmy prostřednictvím druhých lidí!
Naše osudová vlákna se rozvazují dvěma způsoby. První způsob se děje prostřednictvím práce přírodních bytostí. A to například formou přírodního živelného dění, nebo nemocí, což je vždy naprosto spravedlivé.
Milan Šupa
Zabraňme úderu vlastního osudu, dokud se to ještě dá!
Lidé musí konečně pochopit, že každé hmotné dění je jen nejkrajnějším projevem tomu předchozího jemnějšího dění, protože platí, že jemné dění vždy předchází tomu, co se děje v našem hmotném světě.
Milan Šupa
Vysoký, nedostižný bytostný služebník Orkanos
Jeho hlavním znakem je volnost a svoboda. Nelze ho dostihnout a nedá se spoutat, protože jeho podstata mu dává schopnost být všude a nikde.
|Další články autora
