Pozor! Nebojujme prioritně se zlem! Budujme hlavně to dobré a světlé!
Pojem „boj“ má být přetvořen v lidském myšlení na „vložení všech svých sil k čistému budování Stvořitelem požehnané výstavby na Zemi.“
Toto je správný a pravý smysl pojmu „boj“ v souvislosti s lidským duchovním druhem. V tomto novém chápání je obsažena podmínka nejvyšší vnitřní ušlechtilosti člověka. Vede ho k naplnění nejčistšího člověčenství, které začíná v čistotě cítění, pokračuje skrze čistotu myšlenek a dostává se až k čistému vnějšímu jednání v každodennosti bytí.
Proto je třeba otočit dosavadní nasměrování na všechno to nízké a neblahé, co ještě bude nějakou dobu přetrvávat, do zcela nového směru. A to k tvůrčímu, vzestup umožňujícímu cítění a myšlení.
Není třeba se tolik zabývat myšlenkami, zaměřenými převážně na přetrvávající zlo, ale je třeba se zabývat hlavně myšlenkami na vzestup a výstavbu všude tam, kde je to možné uskutečnit již v této chvíli.
Toto bylo dosud většině lidí odepřeno, protože si neuvědomovali svou vlastní vnitřní sílu, která může a má prorážet cestu ze starého do nového.
Lidé dosud neznali cennou podstatu vlastního nitra a jeho schopnosti, spočívající v tom, že ve svém otevření se Světlu mohou čerpat oživující proudy z výšin, zatímco dosud tomu bylo tak, že odvozovali své vnitřní naladění z toho, jak na ně působí okolní pozemské dění.
Pravá síla ducha však spočívá ne v závislosti na událostech vnějšího světa, ale ve vyzařování vlastní svobodné duchovní síly, spojené se silou Světla, která proniká skrze člověka navenek do vnějšího světa.
Každé lidské vnitřní otevření se Světlu, každé povznesení vnitra ke Stvořiteli přináší občerstvení v podobě osvěžujícího nádechu Světlých proudů z výšin. Člověk se tak stává citově vnímavější. Stává se soucitnější, vlídnější a chápavější vůči utrpení bližních všude tam, kde to Světlo očekává.
V tomto se musí cvičit každý, kdo se touží spolu podílet na nové výstavbě, která se blíží. Máme se cvičit vidět svýma očima to, co se už nyní zachvívá ve správném souladu s Vůlí Stvořitele. A toho je mnoho! Je to všude kolem nás, kam dopadne pohled našich očí v tom pozemském, ale i v tom jemnějším.
Světlo očekává od lidí nadšení pro budující a tvůrčí myšlenky, hledající zdravé uplatnění pro život na Zemi. Lidé se mají naučit využívat tvůrčí sílu Světla pro vznešené a požehnané cíle. Mají jít cestou stále nového a nového formování radostně tvořivých citů, myšlenek, a nakonec také činů pro druhé i pro celý okolní svět.
Pravý vzestup nespočívá v boji a v zápase s méněcenným! Spočívá v tvůrčí výstavbě všude tam, kde mohou být uplatněny myšlenky a činy vnitřně světlých lidí. Toto je požehnáno sílou Stvořitele, přitékající v současnosti k Zemi skrze záření přicházejícího Syna Člověka. Jen do toho s odvahou a s radostným přesvědčením!
Všechno je nachystáno tak, aby to lidem otevíralo cestu k vítězství. Oproti vyceněným zubům temnoty má být postavena síla ducha v jeho čistém přesvědčení o vítězném výsledku, který se blíží.
Žádná z podob zla nesmí vyvolat zachvění strachu. Naopak! Je třeba zaostřit meč přesvědčení o vítězství Světla, přicházejícího prostřednictvím záření Syna Člověka k této části vesmíru.
Skončila dosavadní převaha temna nad lidmi, která spočívala ve falešném myšlenkovém nastavení o slabosti jednotlivce a o jeho nemohoucnosti postavit se vůči zlu, obírající o sílu zástupy mírumilovných a dobromyslných lidí. Světlo rozbíjí převahu kreatur, vytvářejících v myšlenkovém světě dojem nadvlády nad všemi.
Moc zla a temna skončila! Každý den se přibližuje k našemu světu velká změna, přinášející výhled nového života pro každého, kdo souzní s Vůlí Stvořitele. Čím více lidí se probudí a pozná to, tím rychleji se změní i podmínky na této Zemi.
Nová doba se blíží lidstvu, které to však nepoznává, protože je až příliš zaměřeno na staré uspořádání věcí a považuje ho za neměnné. Proto se ještě lidé obávají a strachují. Ale vítězství se už přibližuje! Lavina Světla se valí shora dolů a do světa temnoty letí jedno světlé kopí za druhým.
Osvoboďme se proto my, kteří přebýváme na Zemi, abychom se již více necítili slabí a nejistí, protože se smíme spojit s živým děním, které přináší zušlechtění všeho života na Zemi. Jednejme s přesvědčením a s vírou v sebe sama skrze vnitřní sílu svého čistého cítění a náš svět se postupně začne měnit v odlesk ráje. Shora je k tomu vše připraveno!
Milan Šupa
Cesta ke Světlu není o hloubání, ale o čisté radosti!
Náš svět až příliš dlouho utvářeli mnozí zlovolní, kteří pod pláštikem vývoje a pokroku ve skutečnosti sloužili temnu a jeho principu pokušení.
Milan Šupa
O tom, jak vedou po smrti lidské duše zoufalý zápas o život
Pozor! Kde není v současnosti snaha o klid a mír v duši, kde není snaha o míruplnost a mírumilovnost, tam nemohou být tkalci osudu tkaná dostatečně silná vlákna pro budoucí bytí člověka.
Milan Šupa
To nejdůležitější, co je třeba vědět v dnešní době Soudu
Lidé nabyli dojmu, že žádné Zákony Páně neplatí a ti, kteří nerespektují ctnosti jsou ve výhodě. Lidé zcela otupěli a začali se domnívat, že jejich vůle je to jediné, co určuje směr veškerého vývoje.
Milan Šupa
O tom, jak po smrti uvidíme všechno jinak
Velké pomoci se sklánějí k naší Zemi. Volání světlých duší se snaží proniknout k pozemským lidem. Skrze vnitřní hlas i skrze svědomí se snaží zachvět těmi, na kterých jim záleží, aby jim mohli zprostředkovat duchovní pomoci.
Milan Šupa
Soud je tady! Probíhá ale jinak, než si lidé představují!
Sférami zní volání: „Staré se hroutí, aby uvolnilo cestu novému! Bod obratu byl již překročen a nyní se to začne stále více projevovat. Duchovně se probuďte, abyste nepromeškali začátek nové doby na Zemi!“
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami
Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé...
Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista
Premium Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel...
Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka
Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka...
Budovat vztahy chce hodně energie, ale ve stáří se nám to vrátí, říká šéfka neziskovky
V Česku rychle přibývá lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat péči. Podle odhadů ministerstva...
Pronájem kanceláře 95 m2
Ječná, Brno - Řečkovice
14 725 Kč/měsíc
- Počet článků 161
- Celková karma 5,89
- Průměrná čtenost 176x