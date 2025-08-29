Pozor na své nitro! Probíhá v něm Soud!
Nikdo se tomu nemůže vyhnout, ale může tím vítězně projít, jestliže se duchovně, neboli citově probudí, a začne-li vážně pracovat na svém zušlechtění. Na zjasnění, zesvětlení a očištění svého nitra. K tomuto cíli směřuje každého člověka neustále se stupňující tlak Světla.
Toto dění se odehrává v jemné rovině našeho nitra, která je tou nejzákladnější a nejpodstatnější rovinou našeho bytí. Je to rovina, ve které se nachází naše svědomí. V této, navenek neviditelné úrovni, dochází k našemu rozhodování a k našemu chtění. Právě zde vznikají často nejdůležitější osudová vlákna, která tkalci osudu tkají z minulosti přes přítomnost do budoucnosti.
Dnešní lidé však toto nechtějí a nedokážou pochopit, protože se svým rozumovým poznáním světa připoutali pouze k vnějšímu dění v nejhrubší hmotnosti a dívají se na vše viditelné jako na nejvíce rozhodující v životě i v posledním Soudu, který očekávají. Soudícímu Světlu však jde v první řadě o lidské nitro a o jeho přeměnu, ve které spočívá příslib možného věčného života.
Stejně, jako dnes lidé povrchně přistupují k realitě probíhajícího Soudu, přistupovali kdysi dávno také k Mesiáši a soudili jeho činy jen svým naučeným a nízkým, materialistickým myšlením. Je už však načase začít uvažovat jinak, než nám nabízí náš naučený způsob myšlení.
Kdyby se lidé konečně chtěli učit živějšímu a hlubšímu přístupu k životu, jejich vlastní vnitřní citová moudrost by je varovala, aby stále znovu a znovu neuvažovali stejně povrchně a strnule. Z takového přístupu by musela vzejít nová kvalita vnímání světa kolem nás.
Lidé by se naučili vidět za hranici hmotného, viditelného světa, a to skrze posílení vlastního cítění. Naučili by se vnímat věci nejen v jejich vnější, ale také v jejich vnitřní podstatě. Tímto způsobem by se dostala do jejich života mnohem vyšší vnímavost pro vše, co je navenek nevysloveno, nebo co se navenek zdánlivě neděje, ale co je ve skutečnosti onou nejsilnější hybnou pákou pro vnitřní duchovní vývoj u druhých lidí i u nás samotných. Naučilo by je to chápat život v jeho skutečné hodnotě. Pochopili by, že tím nejcennějším, co může lidský duch vkládat do života, je jeho vnitřní harmonie a míruplnost, spojená s radostnou, čistou tvořivostí čehokoli prospěšného a povzbuzujícího pro naše stvoření.
Pokud v tomto směru dělá někdo pozemsky velké věci a druhý, úměrně svým silám a možnostem vykonává menší činy, platí, že pokud jsou oba přístupy prožívány v čistém chtění dobra a Světla pro náš svět, Vůle Páně v tom nevidí vnější rozdíly, ale dívá se hlavně na vnitřní chtění. Neboť Vůle Páně zohledňuje pouze čistotu, opravdovost a vnitřní zájem o nezištnou pomoc v tom, co člověk myslí, a nakonec i ve hmotném světě dělá.
Ale ať už lidé dělají v hmotném světě cokoli, každý jejich čin je nyní v probíhajícím Božím Soudu svědectvím o živosti jejich nitra a jejich ducha. Neboť vše, co se v současnosti mezi lidmi děje, se v první řadě a nutně odvíjí od jejich vnitřního nastavení.
Vnitřek lidí se v tomto směru nachází jakoby ve velkém mlýně a osudová vlákna mnoha jsou již napnuta k prasknutí. Osudová vlákna všech lidí, ať už společensky vysoce postavených, nebo společensky nízko stojících, jsou vystavena drtivým účinkům kamenů, rotujících ve mlýně Pánova Soudu, přičemž se jedná o další bytí, nebo nebytí každé lidské osobnosti.
Skutečnost, že to zatím ještě není viditelné, ale děje se to především vnitřně, je velkou milostí pro všechny. Neboť uvnitř může být velmi rychle a velmi snadno mnohé obráceno k dobrému a člověk se může ještě v poslední chvíli vnitřně obrátit směrem ke Světlu.
Kdyby však přišlo vnější dění Soudu příliš rychle, mnohým lidem by se jejich osud naplnil s příšernou zničující rychlostí podle Spravedlnosti Páně. Avšak vedle Spravedlnosti Nejvyššího působí i jeho Láska, a ta dává příležitost ke změně až do posledního okamžiku duchovního zápasu člověka.
Tento text vznikl proto, neboť většina lidí dneška vůbec netuší, že v úrovni jejich vnitřního života probíhá něco zásadního, co oni sami podceňují a nevnímají, protože to uniká jejich povrchnímu, materiálnímu nazírání. Protože jejich představa o světě je postavena jen na jeho vnějším vnímání a všechno ostatní považují za neexistující.
Probíhající dění Soudu však nehledí na snížení schopnosti vnímavosti milionů lidí na Zemi, jde si svými drahami a zasahuje do života všech. A v současnosti tento Soud již naplno probíhá ve vnitřní rovině našeho chtění, které je nezbytně třeba směřovat už jen k čistotě a dobru, chceme-li se zachránit a úspěšně projít Soudem.
Milan Šupa
O vnitřním kolapsu zla a o radosti, přicházející shora
Nezadržitelně se blíží čas, kdy Světlo Syna Člověka dokončí své poslání ve stvoření a na Zemi zavládne klid a mír. Ve světlejších úrovních jemnější hmotnosti tam přebývající lidské duše radostně očekávají vítězství Světla na Zemi.
Milan Šupa
Hérferidé! Ochránkyně domova, mateřství a péče o slabší
V mytologii starověkých Řeků byla tato vznešená ochránkyně domova nazvaná Hestia. Hestia, správně Hérferidé, je ženským protipólem vládce říše přírodních bytostí Ódina. Jako každá ženská bytost má ovšem v sobě něco z vyšších sfér.
Milan Šupa
Svoboda ducha! Získejme ji pro sebe a dopřejme ji druhým!
Je čas na osobní vnitřní samostatnost a zodpovědnost za vše, co člověk cítí, myslí a koná, protože jedině v tom spočívá začátek vzestupu k pravé svobodě našeho ducha.
Milan Šupa
O vládci říše přírodních bytostí! O mocném Ódinovi!
Abychom pochopili, kdo vlastně Ódin je, kde se nachází a jaké je jeho působení, je třeba se přenést úplně na začátek.
Milan Šupa
Cítíte hněv a rozhořčení? Jste rozrušení? Pozor! Je to past temna!
Obrovský zmatek lidského myšlenkového světa vytváří velkou protichůdnost názorů na vše, co se v současnosti odehrává na Zemi. Z tohoto důvodu je nitro lidí znepokojeno a rozerváno.
