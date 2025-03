Pozor! Když úplně všichni pochopí, že je zde Soud, bude již pozdě!

Tlak Světla, pronikající do hmotného světa, nepřináší ihned otřesy zničujícího přírodního dění, ale nejspíš účinkuje v lidském nitru. Lidé jsou tak souzeni, aniž by navenek bylo cokoli viditelné.

Ohlašovaný Syn Člověka přichází v oblacích a jím vyvolaný Soud duchovně dopadá na každého z nás. Jeho Vůle přináší Světlo, osvětlující a odhalující všechna pokřivení, která vznikla ve hmotnosti, nesmírně vzdálené od dokonalosti Stvořitele, což umožnilo rozvinutí všech těchto slabostí.

Ti, kteří čekají na vnější projevy katastrofického dění, přicházející v souladu s předpověďmi v Apokalypse a chtějí je brát jako výzvu k tomu, aby začali vážně duchovně pracovat na sobě, všichni tito čekající lidé by měli vědět, že to nebude začátek Soudu, ale naopak, jeho konec, znamenající promeškání času pro mnohé.

Vnější katastrofické projevy Soudu v nejhrubší matérii budou zakončením velkého, lidem v současnosti neviditelného dění nad Zemí. Přinesou povzbuzení a plné osvobození věrných služebníků Nejvyššího v přírodním světě. Z jejich strany, ze strany přírodních bytostí, to bude závěrečné narovnání všeho pokřiveného, vytvořeného lidmi. Duchovně však bude v té době již vše roztříděno!

Syn Člověka je tak blízko u Země, že nemůže být bližšího doteku Jeho Vůle s touto úrovní hmotnosti. Všechno se podřizuje Jeho Vůli a vše volá po dosažení velké harmonie. Všechno kolem tak už činí, jen pozemský člověk zatím ještě ne. V tom však spočívá onen Soud, který probíhá a naplňuje se v našem nitru, protože v dotyku Světla se vše, co se skrývá v člověku, dostává pod zvýšený tlak.

Východiskem Soudu je míra čistoty, nebo nečistoty našeho nitra. Jen nejvyšší míra vnitřní čistoty, o kterou vědomě a trvale usilujeme, je záchranou a jedinou cestou k dalšímu bytí. Jedině čistý základ všeho chtění a jednání je cestou, vedoucí k dalšímu trvání lidského ducha v tomto stvoření.

Veškerá lstivost, chytráctví, povýšenost, touha ovládat druhé a manipulovat jimi kvůli naplnění vlastních přání, všechno toto si naléhavě žádá být vymazáno z myšlenek člověka. Kdo to nevnímá, kdo to nerozpoznává, kdo se podle toho nesnaží zařídit, ten je již ve třídění odsunut stranou, jako odvržený kámen, nevhodný k další výstavbě. Toto vše vyvolává a způsobuje Vůle Syna Člověka, skrze jeho osobní přítomnost nad naší Zemí.

Dnešní čas je časem milosti! Tento čas má být využit k zušlechtění všech našich vnitřních ctností. Přikládání nadměrné důležitosti ostatním pracím, sloužícím jen k zabezpečení svých pozemských poměrů a pozemských požitků, je promarněním dnešního vzácného času na Zemi.

Pochopme už jednou konečně vážnost velkého dění, odehrávajícího se nad námi a kolem nás! Přítomností Syna Člověka je vnitřek každého z lidí vystaven vážnému zápasu o sebe samého. Je pouze na nás, jak v tomto tlaku obstojíme. To, jak to s námi nakonec dopadne, bude přesně úměrné míře naší vlastní vnitřní čistoty, ve které se máme v sobě duchovně znovuzrodit.

Syn Člověka představuje v současnosti zásadní sílu, pracující neochvějně na uskutečňování nového, očištěného života na Zemi. Požehnání Světla v tomto mocném dění přijde jen k těm lidem, kteří se budou ze všech svých sil snažit o čistotu a dobro, čímž dokáží navázat čisté spojení s vítězným působením Syna Člověka, přivádějícím na Zemi vládu Světla a život v souladu s Vůlí Stvořitele. Kéž by se ho mohlo stát účastným co největší počet lidí. Zda se tak ale stane a zda toho budeme my osobně hodni, to má právě v těchto chvílích každý z nás ve svých vlastních rukou.