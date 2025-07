Pozor! Dojde k otevření brány zapomnění!

Světlo Syna Člověka stojí nad hrubou hmotností Země a svým zářením žene vše do závěrečného naplnění. Může to vnímat každý, kdo se je schopen jasnějším pohledem podívat na to, co se děje v posledních letech.

To vše je dílem hlavních vykonavatelů Soudu, přírodních bytostí, které se projevuje ve vesmíru, v přírodě i v lidských osudech.

Působení bytostných se přiblíží ke každému člověku tak blízko, že pod tlakem prožívání tohoto dění dojde k otevření brány zapomnění, což znamená, že mnozí se v jediné vteřině probudí ke svému uvědomění v podobě vnitřního duchovního záblesku poznání pravdy o vlastním bytí. To, před čím mnozí podvědomě utíkali po celý život, aby to neslyšeli a neviděli, protože je to znepokojuje v jejich materialistickém způsobu života, právě to se pro ně stane viditelnou a zčásti hmatatelnou přítomností.

Brána zapomnění ducha bude otevřena a vše, co se týká cesty člověka, vystoupí na povrch, aby ho to povzneslo, nebo přivedlo k pádu. Blíží se zviditelnění všeho, co se v tlaku vnitřního odmítání lidí nemělo nikdy ukázat v pravém obraze tak, jak to ve Světle Pravdy ve skutečnosti je. Záblesk vidění sebe samého přesně takového, jaký člověk ve svém nitru ve skutečnosti je, ať již v nynějším životě, nebo také v době, kdy byla jeho duše na druhém světě, to je to zásadní, co bylo dosud ukryto za zavřenou bránou zapomnění.

Také celé naše dějiny vystoupí na povrch a bude ukázáno veškeré jednání lidí tak, jak je zapsáno do vláken osudu, tkaných bytostnými, jako pravdivá historie této části stvoření. Jako falešné budou poznány všechny záznamy o životě na Zemi, protože byly tvořeny pouze pod tlakem zištného rozumu, který prosazoval jen svou vlastní dominanci.

Bude to začátek osvobození lidstva od nadvlády strnulého rozumu, který bez opory čistého duchovního úsilí ke Světlu, pokřivil veškeré poznání o světě, o stvoření i o Stvořiteli. Lidé budou zděšeni z uvědomění si toho, kde všude se usídlila nepravda a přetvářka už před tisíciletími. Dojde k pochopení, jak bylo vše postaveno pouze na rozumu, namísto toho, aby se vše rozvíjelo z jádra skutečného, duchovně citového života.

Začne to tušením nesprávnosti a marnosti, která se lidem rozprostře nad celým jejich životem. Vnitřní tlak tušení promarnění něčeho cenného přijde na samém začátku otevření brány zapomnění. Bude to neustále sílit a nepůjde to ničím otupit, ani zahlušit, jakkoli se o to budou lidé snažit všemi dostupnými omamnými prostředky.

Mnozí budou chtít přehlušit hlas svého nitra zaměřením se na stále nové vnější prožívání. Všechno dosud osvědčené však selže a kdykoli se lidé byť jen na okamžik zastaví ve svých vnějších aktivitách, okamžitě uslyší z vlastního nitra hlas, který v nich jako ozvěna bude tiše, ale ustavičně volat po probuzení ze spánku ducha.

A spolu s tím přijdou záblesky poznání vlastních minulých životů. Budou se zjevovat krásné a blažené výjevy, připomínající dávnou minulost naší duše na začátku jejího putování stvořením. A vedle záblesků milostiplné vlídnosti a krásy se objeví formy temného druhu. Ty se vrhnou na lidi skrze jejich vlastní osudová vlákna, lana a řetězy, kterými se skrze své chyby a slabosti připoutaly k těmto nepěkným formám.

Tak bude v jednotlivých okamžicích dne i noci člověk prožívat svůj skutečný duchovní stav. Otevření brány zapomnění se projeví jako živé prožívání, kterého se bude možné zbavit jedině tak, že se člověk se vší silou svého ducha tomu postaví odvážně vstříc a poprosí Nejvyššího, aby mohl být osvobozen a povznesen vzhůru, kde se nachází jen to krásné a povznášející. Kdo nebude schopen jít touto cestou, toho temno strhne dolů a on zahyne.

V přílivu síly Světla přicházejícího Syna Člověka shoří vše nesprávné, aby se to nové mohlo znovuzrodit. Každý člověk proto v současnosti stojí před důležitým vnitřním rozhodnutím. Buď bude ze všech sil usilovat ke Světlu, nebo se ve své vlažnosti nechá strhnout za hranici, za kterou je už jen cesta k duchovní i fyzické záhubě.

Otevření brány zapomnění je navzdory všemu nepokoji a tlaku, který ho doprovází, ve skutečnosti velkou pomocí Světla k probuzení lidí z duchovního spánku, ve kterém se tak dlouho nacházeli. Neboť záblesky poznání, které začnou vnímat, budou ve skutečnosti upozorněním na pravý význam našeho bytí. Všechno, co se nám bude připomínat v okamžicích zvláštního vnitřního zachvění, nám má napomoci k tomu, abychom se tím stále více zabývali. Kdo je k tomu připraven tím, že o tom už nyní ví, může se mnoho naučit o sobě samém i o svých bližních.

Může se stát dokonce pomocníkem lidem, kteří tím budou procházet naprosto nevědomě. Každého, kdo bude něco takového prožívat, lze prostými slovy usměrnit ke správnému zorientování se ve svém životě poukázáním na Poznání, přicházející z Grálu. Jde o Pravdu z výšin, která konečně přináší správné poznání Boha a ve své podstatě prosté poznání Jeho Vůle i Jeho stvoření. Člověk může znát láskyplné pomoci, kolem něho působící, a nakonec může správně znát i sebe sama a svou vlastní podstatu.

Takto jednoduše bude pronikat Slovo Pravdy k těm lidem, kteří budou vytrženi ze svého dosavadního duchovního spánku a začnou hledat odpovědi na to, co se s nimi i se světem kolem nich děje.

Velká pomoc pro ně bude spočívat už jen v prostém vyslovení slov: „Odpovědi na vaše otázky přináší poznání z Grálu.“ Nic víc není třeba říkat, protože tato slova zapůsobí uvnitř člověka, a je-li to duch ještě živý, probudí se v něm touha dozvědět se něco víc o Poznání z Grálu. Všichni, kdo jsou toho schopni, se budou probouzet a směřovat k novému, čistému životu.

Kéž by se skrze své duchovně citové oživení a osvobozující procitnutí vzpamatovalo co nejvíce lidí na naší Zemi.