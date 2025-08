O vládci říše přírodních bytostí! O mocném Ódinovi!

Další články autora

Pozor! Dojde k otevření brány zapomnění!

Světlo Syna Člověka stojí nad hrubou hmotností Země a svým zářením žene vše do závěrečného naplnění. Může to vnímat každý, kdo se je schopen jasnějším pohledem podívat na to, co se děje v posledních letech.