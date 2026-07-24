O vládci času a jeho časových posunech v Soudu
Všechno, co je pro lidi spojeno s pojmem času a jeho plynutím, náleží do správy velkého bytostného služebníka Hathmése. Není ničeho, co by se ve svém vzniku, vývoji, trvání a zániku neřídilo přísným řádem časové posloupnosti, kterou ve stvoření řídí vznešený Hathmés.
Kapka rosy nesteče z květu, rostlina nevzklíčí, plod nedozraje, z mláděte se nestane dospělý tvor, kosti mrtvých se nerozloží v prach, pokud to nepřivede do správné časové posloupnosti nejvznešenější Hathmés.
Hathmés je pánem nad časem a také nad prostorem, protože tyto dvě veličiny se skrze jeho správu nedají oddělit.
Hathmés spravuje také všechny nitky osudových vláken, aby přicházely tak, jak je to zakotveno v zákonech Vůle Stvořitele. A tak je tomu i s fyzikálními projevy a chemickými ději.
Přichází však Soud a paprsek Syna Člověka přináší pro Hathmése pokyn k urychlení veškerého dění.
Hathmés, poslušný Vůli Páně vytváří proto dění, kdy čas plyne v tom, či onom okamžiku jinak. Jednou rychleji a jindy pomaleji.
Moudrým lidem dopřeje o malý díl času navíc k vyřešení důležitých záležitostí, ale pošetilým čas v jejich hlubokém nevědomí ubírá.
Je to velmi zvláštní děj, že časoprostor lze posunout Hathmésovou berlou tak, aby projevy forem byly v současnosti zrychlené, nebo zpomalené podle toho, jak je potřeba. Tak se valí události na lidstvo jedna přes druhou a nikdo netuší, kde to má všechno počátek a konec.
A přitom to celé spočívá v moci Hathmése, který v současnosti na příkaz Syna Člověka dává nezodpovědným lidem prožít delší a těžší účast v životních situacích, než to dosud umožňovaly zákony hmotného světa.
A naopak, mnohým děním lze projít Světlem požehnaným lidem snadno a v krátkosti, umožňuje-li jejich vnitřek symbolické odčinění karmy.
Lidé, zachvívající se v proudění Světla, které zesíleně přitéká k Zemi, mohou projít nejrůznějšími událostmi tak, že se jim to zpětně bude jevit jen jako krátký sen.
Proto je z výšin světlými pomocníky tolik připomínáno, abychom si drželi ve svém nitru jen čisté a ušlechtilé naladění. A především, abychom se naučili druhým odpouštět.
Ve svých rukou má tedy každý z nás to, jak dlouho bude trvat naše prožívání toho, nebo onoho dění.
Na příkaz Syna Člověka může v současnosti Hathmés nechat přejít v záblesku vteřiny mnohé děje, které by jinak, za běžně nastaveného působení, měly trvat dny, týdny, nebo měsíce.
A přitom to vůbec není proti zákonům Stvořitele, protože tyto zákony sledují v první řadě jediné, a to, aby vše bylo spravedlivé a vyrovnané v plném prožití.
Odkládání minulého se u světlého člověka děje rychleji a v symbolickém prožití proto, aby rychleji dozrál k vyššímu druhu služby na Zemi. Aby nebyl více zatížen, když má v současnosti pracovat v čisté službě pro Světlo.
Je v tom velké požehnání, ale zároveň také nebezpečí, protože i malá chybička, nebo částečka zbývající nečistoty může způsobit u kolísajícího člověka roztříštění se o Vůli Stvořitele tím, že se nechá na okamžik stáhnout dolů.
V souvislosti s Hathmésem je třeba zmínit jeho pomocníky, se kterými se lidé setkávají ve chvílích pozemské smrti, aby jim ohlásili, že jejich čas se naplnil. Lidé z nich mají strach, avšak ti, kteří žili čistý a čestný život se nemusí obávat, protože jim přinášejí duševní procitnutí ve světlých úrovních.
Tito služebníci Hathmésovi jsou ve skutečnosti každému člověku přáteli. Jejich úkolem je vyvést lidi z vláken, která je ještě obklopují v první chvíli po opuštění fyzického těla.
Za tímto účelem mají stříbrné hole, zakončené půlkruhovým ostřím. Jím protínají vlákna, která spojují na druhém světě procitající duši s neživým pozemským tělem, protože tato vlákna by jí překážela v jejím volném putování jemnějšími úrovněmi.
Jiní Hathmésovi pomocníci doprovázejí lidské duše opačným směrem, tedy k inkarnování do pozemského těla. Tyto bytosti navazují vlákna pro spojení s tvořícím se pozemským tělem a jejich lahodný zpěv často naplňuje nastávající matky dojímavými city.
Když nastane čas vtělení, duše se na chvíli ponoří do stavu, podobnému spánku, a na zavřené oči je jí připojena páska, která dává dočasně zapomenout na všechno minulé.
Jak dlouho zůstane tato páska na vnitřním zraku duše po jejím procitnutí v pozemském těle záleží jen na její vnitřní živosti. Musí dokázat překonat ohlušení pozemským vědomím, opět se spojit se svým vyšším poznáním bytí a navázat na cestu stále duchovně vědomějšího kráčení pozemským životem.
Každý člověk je toho schopen, pokud to chce. Člověk jen potřebuje v sobě vyvinout vůli k vnitřnímu životu, která nakonec prorazí do pozemského vědomí a stane se trvalou součástí vědomé cesty životem.
Kéž by bylo co nejvíce lidí, kteří toto vnitřní puzení v sobě vyslechnou a učiní krok k vyšší znalosti života.
Hathmés a jeho pomocníci jsou v takovém případě nachystáni, aby vše, co potřebuje prožít takový vnitřně probuzený člověk, bylo usnadněno úměrně k tomu, jak intenzivně usiluje o čistý a spravedlivý způsob života na Zemi.
Začneme-li vážně kráčet cestou čistoty, dobra a láskyplnosti vůči bližním, dostane se nám velkých pomocí. Vznešení bytostní služebníci Stvořitele nám pak budou naši cestu naplňovat takovou podporou, že budeme v údivu žasnout a každý den prožijeme děje na hranici zázraků.
Milan Šupa
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