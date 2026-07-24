Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

O vládci času a jeho časových posunech v Soudu

Je to velmi zvláštní děj, že časoprostor lze posunout Hathmésovou berlou tak, aby projevy forem byly v současnosti zrychlené, nebo zpomalené podle toho, jak je potřeba.

Všechno, co je pro lidi spojeno s pojmem času a jeho plynutím, náleží do správy velkého bytostného služebníka Hathmése. Není ničeho, co by se ve svém vzniku, vývoji, trvání a zániku neřídilo přísným řádem časové posloupnosti, kterou ve stvoření řídí vznešený Hathmés.

Kapka rosy nesteče z květu, rostlina nevzklíčí, plod nedozraje, z mláděte se nestane dospělý tvor, kosti mrtvých se nerozloží v prach, pokud to nepřivede do správné časové posloupnosti nejvznešenější Hathmés.

Hathmés je pánem nad časem a také nad prostorem, protože tyto dvě veličiny se skrze jeho správu nedají oddělit.

Hathmés spravuje také všechny nitky osudových vláken, aby přicházely tak, jak je to zakotveno v zákonech Vůle Stvořitele. A tak je tomu i s fyzikálními projevy a chemickými ději.

Přichází však Soud a paprsek Syna Člověka přináší pro Hathmése pokyn k urychlení veškerého dění.

Hathmés, poslušný Vůli Páně vytváří proto dění, kdy čas plyne v tom, či onom okamžiku jinak. Jednou rychleji a jindy pomaleji.

Moudrým lidem dopřeje o malý díl času navíc k vyřešení důležitých záležitostí, ale pošetilým čas v jejich hlubokém nevědomí ubírá.

Je to velmi zvláštní děj, že časoprostor lze posunout Hathmésovou berlou tak, aby projevy forem byly v současnosti zrychlené, nebo zpomalené podle toho, jak je potřeba. Tak se valí události na lidstvo jedna přes druhou a nikdo netuší, kde to má všechno počátek a konec.

A přitom to celé spočívá v moci Hathmése, který v současnosti na příkaz Syna Člověka dává nezodpovědným lidem prožít delší a těžší účast v životních situacích, než to dosud umožňovaly zákony hmotného světa.

A naopak, mnohým děním lze projít Světlem požehnaným lidem snadno a v krátkosti, umožňuje-li jejich vnitřek symbolické odčinění karmy.

Lidé, zachvívající se v proudění Světla, které zesíleně přitéká k Zemi, mohou projít nejrůznějšími událostmi tak, že se jim to zpětně bude jevit jen jako krátký sen.

Proto je z výšin světlými pomocníky tolik připomínáno, abychom si drželi ve svém nitru jen čisté a ušlechtilé naladění. A především, abychom se naučili druhým odpouštět.

Ve svých rukou má tedy každý z nás to, jak dlouho bude trvat naše prožívání toho, nebo onoho dění.

Na příkaz Syna Člověka může v současnosti Hathmés nechat přejít v záblesku vteřiny mnohé děje, které by jinak, za běžně nastaveného působení, měly trvat dny, týdny, nebo měsíce.

A přitom to vůbec není proti zákonům Stvořitele, protože tyto zákony sledují v první řadě jediné, a to, aby vše bylo spravedlivé a vyrovnané v plném prožití.

Odkládání minulého se u světlého člověka děje rychleji a v symbolickém prožití proto, aby rychleji dozrál k vyššímu druhu služby na Zemi. Aby nebyl více zatížen, když má v současnosti pracovat v čisté službě pro Světlo.

Je v tom velké požehnání, ale zároveň také nebezpečí, protože i malá chybička, nebo částečka zbývající nečistoty může způsobit u kolísajícího člověka roztříštění se o Vůli Stvořitele tím, že se nechá na okamžik stáhnout dolů.

V souvislosti s Hathmésem je třeba zmínit jeho pomocníky, se kterými se lidé setkávají ve chvílích pozemské smrti, aby jim ohlásili, že jejich čas se naplnil. Lidé z nich mají strach, avšak ti, kteří žili čistý a čestný život se nemusí obávat, protože jim přinášejí duševní procitnutí ve světlých úrovních.

Tito služebníci Hathmésovi jsou ve skutečnosti každému člověku přáteli. Jejich úkolem je vyvést lidi z vláken, která je ještě obklopují v první chvíli po opuštění fyzického těla.

Za tímto účelem mají stříbrné hole, zakončené půlkruhovým ostřím. Jím protínají vlákna, která spojují na druhém světě procitající duši s neživým pozemským tělem, protože tato vlákna by jí překážela v jejím volném putování jemnějšími úrovněmi.

Jiní Hathmésovi pomocníci doprovázejí lidské duše opačným směrem, tedy k inkarnování do pozemského těla. Tyto bytosti navazují vlákna pro spojení s tvořícím se pozemským tělem a jejich lahodný zpěv často naplňuje nastávající matky dojímavými city.

Když nastane čas vtělení, duše se na chvíli ponoří do stavu, podobnému spánku, a na zavřené oči je jí připojena páska, která dává dočasně zapomenout na všechno minulé.

Jak dlouho zůstane tato páska na vnitřním zraku duše po jejím procitnutí v pozemském těle záleží jen na její vnitřní živosti. Musí dokázat překonat ohlušení pozemským vědomím, opět se spojit se svým vyšším poznáním bytí a navázat na cestu stále duchovně vědomějšího kráčení pozemským životem.

Každý člověk je toho schopen, pokud to chce. Člověk jen potřebuje v sobě vyvinout vůli k vnitřnímu životu, která nakonec prorazí do pozemského vědomí a stane se trvalou součástí vědomé cesty životem.

Kéž by bylo co nejvíce lidí, kteří toto vnitřní puzení v sobě vyslechnou a učiní krok k vyšší znalosti života.

Hathmés a jeho pomocníci jsou v takovém případě nachystáni, aby vše, co potřebuje prožít takový vnitřně probuzený člověk, bylo usnadněno úměrně k tomu, jak intenzivně usiluje o čistý a spravedlivý způsob života na Zemi.

Začneme-li vážně kráčet cestou čistoty, dobra a láskyplnosti vůči bližním, dostane se nám velkých pomocí. Vznešení bytostní služebníci Stvořitele nám pak budou naši cestu naplňovat takovou podporou, že budeme v údivu žasnout a každý den prožijeme děje na hranici zázraků.

Autor: Milan Šupa | pátek 24.7.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Milan Šupa

Životní nutnost nalezení spojení s vlastním, nejhlubším já

Lidé obecně nežijí správně, protože život neprožívají z hloubky jádra své osobnosti. Žijí jen povrchně, neboť jejich vnitřní život se opírá o druhořadou složku jejich osobnosti.

18.7.2026 v 16:00 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Skutečná pravda o vzniku a léčení nemocí, viděná shora

Současní materialističtí lidé nemohou pochopit, čím vlastně nemoci jsou, jak vznikají a jak je lze léčit. Jak je skutečně léčit, ne jen potlačovat a brzdit, jako je tomu dnes.

10.7.2026 v 16:00 | Karma: 4,18 | Přečteno: 98x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Hermétes - vládce gravitačních sil a řádu ve vesmíru

Tohoto mocného bytostného služebníka lze skutečně nazvat vládcem vesmíru. Záře, vycházející z Hermétesa a jeho žezla prostupuje světy hmotností a v nekompromisním pořádku vše spojuje do kroužících celků.

4.7.2026 v 16:00 | Karma: 2,76 | Přečteno: 62x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Stručně, jasně a drsně o tom, jak si stojíme vůči přírodním bytostem

Mnoho lidí se ptá, jak je možné, že dochází k tomu, co se kolem nich v současnosti děje. Vůbec netuší, že to jen začátek.

24.6.2026 v 16:00 | Karma: 4,83 | Přečteno: 87x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Jak správně stimulovat a rozvíjet to citové v sobě?

Chci se na něco zeptat. Pokud chci v sobě objevit schopnost čistého citového prožívání, která je tak velmi důležitá, myslíte si, že je k tomu zapotřebí ztišení vlastní mysli?

20.6.2026 v 16:00 | Karma: 2,64 | Přečteno: 55x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
20. července 2026  6:09

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
20. července 2026  19:30

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

Znojmo uvažuje o holubníku i krmivu s látkou omezující rozmnožování holubů

ilustrační snímek
24. července 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Znojmo zjišťuje, jak snížit počty holubů, jejichž trus škodí památkám a trápí majitele domů....

V chomutovském zooparku bude první výstava kudlanek v Česku

V chomutovskĂ©m zooparku bude prvnĂ­ vĂ˝stava kudlanek v ÄŚesku
24. července 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Výstava kudlanek začne v sobotu v Zooparku Chomutov. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů lidé...

Policie hledá vězně, který v Karlových Varech odešel z nestřeženého pracoviště

ilustrační snímek
24. července 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 34letém vězni, který dnes kolem 11:00 odešel z...

Čtrnáctiletá účastnice tábora zemřela ve středu při dopravní nehodě v Brušperku

ilustrační snímek
24. července 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Čtrnáctiletá účastnice letního tábora zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě v Brušperku na...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Šupa

  • Počet článků 194
  • Celková karma 3,82
  • Průměrná čtenost 162x
Jsem člověk přesvědčený o tom, že to skutečné, pravé a pravdivé lze spatřit jen vnitřním zrakem. Právě o to se budu pokoušet ve svých textech.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×