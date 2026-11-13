O tom, co by měla nutně vědět každá žena
Žena dokáže zachytávat Světlo z výšin, kde má člověk svůj původ, a tedy i pravý domov. A právě zprostředkování ozvěny pravého duchovního domova směrem k Zemi je vysokým úkolem ženského pokolení.
V radostnosti a čistotě prostupují paprsky Světla ženu a ona se tak stává jemnou připomínkou blaženosti duchovního domova v pozemském světě. A toto vyzařování se projevuje v jejím okolí.
Jde o děj, který spočívá v samotné podstatě ženství, protože platí, že kdykoli žena usiluje o čisté, radostné naladění, v tu chvíli proudí skrze ni záření, přinášející připomínku výšin Světla.
Absolutně zásadní však je, že Světlo ženou proudící nesmí být nikdy strženo do pokušení, které spočívá v zištnosti směřování jí poskytnutých proudů ze Světlých výšin.
Ve chvíli, kdy začala žena tento dar vědomě směřovat, se začalo odvíjet zhroucení její samotné i muže, se kterým chtěla tento svůj dar měnit za jeho vliv, postavení, majetek a dokonce i za něho samého pro založení rodiny.
Jakýkoli úmysl chtít cíleně vést zářivé proudy z duchovních světů za účelem získávání si něčeho od muže, nebo je jinak cíleně a zištně využít je ovlivněním, které se ženě vrátí v podobě úpadku, jako nutný důsledek zneužití vzácného daru.
Ona se má vnitřně soustředit jen na svou čistotu, která pokud v ní skutečně přebývá, je nejsilnější určující silou pro všechno.
Ve Světle ženou vyzařovaném spočívá veškerá potřebná inspirace pro mužský svět, ale i pro působení přírodních bytostí.
Muž má čerpat z těchto ženou zprostředkovaných proudů tím nejčistším způsobem.
Inspirace k poezii, k vrcholným hudebním, nebo spisovatelským dílům, oslavujícím a velebícím Stvořitele, inspirace k hrdinským činům, ale i k budování nádherných staveb i celých měst, to vše se skrývá v záření, které žena zprostředkovává k tvořivosti muži.
Je to velký zázrak, kdy z neviditelného, pozemskými myšlenkami nedotčeného záření dochází ke spojení mezi ženským a mužským působením na Zemi.
Svým uzpůsobením si každá žena nese v sobě službu Světlu, ať už si to uvědomuje, nebo ne. Nemůže se z této služby vyvázat, protože je spojena s její vlastní duchovní podstatou.
Ke splnění své služby nepotřebuje mít nutně mužského partnera, protože ona je volná a samostatná ve velkém působení, které svěřil Stvořitel do jejích rukou. Vždy bude navenek chráněna, pokud si plní svůj úkol čistě a věrně.
Síly přírodních bytostí jí budou vždy nablízku a ona se může o ně plně opírat skrze svou čistou službu.
Mnoho darů je dáno na cestu každé ženě. Avšak pod podmínkou, že jako na prvořadé, na co bude dbát během svého života na Zemi, bude hlídání čistoty vlastního nitra, co může vést jedině k rozkvětu lidstva.
Avšak svou nečistotou, nebo zištností může svůj vznešený úkol strhnout do nízkosti, nebo dokonce do zvrácenosti, kdy místo požehnání přinese všemu zhroucení.
PROTO JE TAK NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ, ABY SI ŽENA VŽDY DRŽELA V SOBĚ I KOLEM SEBE ČISTÉ A RADOSTNÉ NALADĚNÍ.
Toto záření nemá být ze strany ženy ovlivňováno žádným zištným, nebo cíleným směřováním, ale má proudit do prostoru pozemského světa volně, jako osvěžující proud horského potoka.
Není to nic těžkého! Naopak, je to to nejjednodušší, protože se to děje zcela přirozeně prostřednictvím čistého a radostného bytí ženy.
Síla jejího působení spočívá v jejím úsměvu, v jasu očí, v jemných pohybech a ovlivňuje vše, čeho se dotkne její ruka.
Žena má také samozřejmě působit i ve hmotě, a to ve všem, co souvisí s krásou a účelným zařízením domova.
Může například pomáhat při léčení nemocných, může zprostředkovávat jiným svou moudrost, nebo svou tvořivost a podobně. Je opravdu mnoho možností, kde může žena uplatnit svůj princip jemnosti a míruplnosti, přičemž však má mít stále na paměti, že ona je především určena ke spojení se Světlem. Že pozemskému světu má zprostředkovávat proudy z duchovních světů.
To je její nejdůležitější úkol. Jedině jeho plněním si může udržet vnitřní stav štěstí a radosti v pozemském bytí.
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