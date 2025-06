O správkyni planety Země! O bytosti zvané Erda

Nádherná, jemná bytost Erda, která je správkyní planety Země, podstupuje v současnosti nejtěžší zkoušku. A to proto, že ve svém spojení s hmotou Země cítí naprosto vše, co se odehrává na jejím povrchu.

Je to tak silné, jako kdyby se to dotýkalo bezprostředně její samé. Země, písek, voda, led, hory, rostlinstvo, to vše je spojeno tisícerými živými bytostnými vlákny s nádhernou Erdou, která nese velmi statečně přetrvávající neblahý stav lidstva. Ale posiluje ji znalost toho, co se neodvratně blíží.

Současný život lidí a jejich působení ji doslova drásají, protože ve své rozumové pýše jí způsobují rány, které vždy znovu a znovu svou bolestí připomínají úplné odvrácení se lidstva od původního plánu.

Jemná a éterická Erda, tak nepochopitelně trpělivá správkyně života na zemském povrchu, proto s velkou radostí očekává změny, které se blíží. Přinesou jí sice ze začátku novou bolest, ale zároveň vykoupení, obnovení a omlazení její panenské krásy.

Anděl naší světové části se sklání k Erdě a zprostředkovává jí sílu, kterou on sám obdržel od přicházejícího Syna Člověka. V modlitbě spíná své ruce a po tváři mu stékají slzy radostného díku za blížící se vysvobození z temnoty. Jeho štěstí povzbuzuje Erdu, aby trpělivě snášela všechny otřesy a zásadní přeměny, které přicházejí.

Všichni její služebníci, působící kolem ní, a také v půdě a v živlech země, povzbuzují tuto správkyni modrého drahokamu, kroužícího ve vesmíru, protože údery soudícího meče Syna Člověka přinesou i přes všechny bolesti znovuzrození. Osvobození a volné vydechnutí je očekáváno vším, co žije v přírodě.

Velké věci chystá Erda pro ty, kteří se budou smět v následujících generacích znovu narodit na Zemi. Přírodní bytosti chystají zrození zvířat a rostlin, které se na zde nacházely před dávnými věky, nebo zde nebyly ještě nikdy. Nádherní tvorové, překrásné rostliny bájných forem a barev, to vše čeká, aby se objevilo na povrchu Země jako potvrzení nádhery a zázračnosti stvoření Páně.

Neboť také zde ve hmotě, v nesmírné dálce od Stvořitele, může být život nádherný a trvale oblažující. Vše je Světlem a jeho nesčetnými služebníky připraveno tak, aby se to nakonec reálně pozemsky projevilo. Zárodečné buňky toho nového jsou skryty v tělech tvorů a rostlin, které v současnosti existují na Zemi. Zesilující se záření Světla Syna Člověka účinkuje stále silněji a působí jako klíč k uvolnění světlého proudění. A toto proudění přivede po bouřlivých proměnách oživení nových forem, které budou odvozeny od současných zvířat a rostlin. Jen jejich vzdálená příbuznost postačí k tomu, aby vznikly zcela nové tvary, barvy a velikosti. Před očima lidí se budou dít doslova zázraky, aniž by při tom byly překročeny zákony stvoření, reprezentující dokonalou Vůli Stvořitele. Bude to nový život, rozdávající milostiplnost Páně těm, kdo se stanou hodni obývat Zemi.

Tvář Země se zcela změní a nádherná Erda bude opět spočívat v záření světlých sil, které k ní budou nepřerušeně proudit od jasně svítícího anděla naší světové části Efezus.

Blažení lidé, kteří kvůli své čistotě a duchovní otevřenosti budou smět obývat obnovenou Zemi. Požehnáni jsou všichni, kteří se budou smět znovu narodit do nového a nezadržitelně se blížícího období naší planety.

Usilujme proto ze všech sil o to, abychom v očištění a zjasnění našeho přístupu k životu mohli jednou přináležet k těm, kteří překročí práh nové doby na Zemi.