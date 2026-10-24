O sestupu Světla Syna Člověka k naší planetě
Podobné zářícímu světelnému sloupu vystoupilo Světlo Syna Člověka ze síní hradu Grálu, aby se ponořilo do jednotlivých sfér stvoření.
Vyslán Vůlí svého Otce vykročil na cestu, která se stala slavnostním děním pro veškerý život ve stvoření.
Všude, kde Světlo Syna Člověka vstoupilo, přinášelo požehnání.
Záplava štěstí pronikla sférami a blažení, kteří smějí přebývat ve Světle velebili Stvořitele i Jeho Syna, přicházejícího do jejich blízkosti.
Toto se stalo ve věčných úrovních stvoření, kde život připadal jejich obyvatelům do té doby jako to nejsilnější, co směli prožívat. Bylo to však překonáno novou silou Světla, ze které směli čerpat více záře a poznání.
Kam vstoupil Světlý paprsek Syna Člověka, tam přinášel splnění dávných zaslíbení.
Opět se rozléhalo všemi sférami blažené: „Buď Světlo“, protože On, Syn Člověka, Duch Svatý, Imanuel byl tímto Světlem a Životem.
Přecházející postupně dolů všemi úrovněmi stvoření, přinášel v sobě Vyslanec Světla splnění dávné zvěsti o novém počátku věků.
Přicházel, aby zasáhl draka a spoutal ho. Přicházel, aby pak přinesl novou výstavbu úrovním, které do té doby trpěly oddělením od Světla.
On, přicházející z Grálu, z vrcholu stvoření, je skutečným osvoboditelem z otroctví padlého archanděla, protože pod falešnou vůlí Lucifera trpělo mnohé, co bylo vystaveno jeho působení.
To, co trpělo pod tlakem falešného, si mohlo vydechnout v přílivu Pravdy, působící jako balzám na všechny bolestné rány.
Společně s touto Pravdou přicházel zároveň meč Spravedlnosti Páně, který ukázal cestu k vykoupení a ukotvil nové nastavení věcí.
Kam vstoupil Vyslancův paprsek, tam vytvářel tlak, který pokorné a čisté povzbudil a osvobodil, ale zlovolné a nečisté spoutával, aby je pak odvrhl do hlubin zapomnění.
Každý krok, směřující dále do nižších a temnějších úrovní, byl ohlašován jeho služebníky, burcujícími k přípravě na příchod Vyslance Světla, zaslíbeného Syna Člověka.
Světlo si razilo cestu do nížin, aby všude, kde bylo přijato, přineslo začátek nového věku stvoření
Všechno, co bylo falešné spadlo z těch, kteří se již dopředu v pokoře připravili na příchod Světla do nížin hmotných světů. Takových však nebylo mnoho, ale přece jen byli a ve svém otevření se Světlu čerpali životodárnou sílu podobně, jako blažení duchové ve světlých úrovních. Z paprsku Světla čerpali radost a štěstí.
Radostně plane leskem nového věku i vznešená Valhalla, vypínající se nad hmotností, která stojí na vrcholu říše bytostných služebníků - přírodních bytostí.
I tito bytostní služebníci byli nově posíleni a osvobozeni od tlaku padlého archanděla.
Dávná proroctví se naplnila a On přišel, aby vše narovnal a přinesl začátek nového.
A proto už také hmotný svět brzy setřese ze sebe nánosy falešného, aby vše zazářilo v novém lesku.
Ještě mnohé, co leží jako stín na zářivosti života na Zemi, musí být rozlomeno, rozdrobeno a rozemleto, aby to mohlo být nakonec odstraněno mocným proudem sil bytostných služebníků.
Po odplavení všeho zla naše planeta rozkvete do nejvyšší krásy, jakou lidstvo ještě neznalo.
Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale toto dění je již naplno rozjeté a pod nohama lidstva se začíná otřásat to, co bylo dosud považováno za neměnné.
Odplavená a odvátá bude i ta nejmenší pachuť falešného principu, který do působení člověka vnesl Luciferův pokušitelský princip.
Lidstvo mu příliš dlouho naslouchalo a pod jeho vlivem překročilo všechny hranice.
Přelomené hranice však budou znovu obnoveny, nově vybudovány, aby skrze zachovávání moudré Vůle Stvořitele, blahodárně vymezovaly lidstvu jejich požehnané pole působnosti.
Začínající věk přinese znovuobnovení přirozeného řádu věcí a lidé v něm postupně najdou své místo.
Budou k nim přicházet pomoci od bytostných služebníků, od přírodních bytostí, které se začnou lidem opět přibližovat.
Spolupráce s přírodními bytostmi bude učit lidi respektování Vůle Páně, protože ony jsou jako nositelé Jeho Vůle v přírodě, člověku nejblíže.
Z vysokého duchovního poznání Pravdy a z vysokých bytostných pomocí povstane na Zemi výstavba a vzestup lidské společnosti, která přinese naplnění zaslíbených slov o říši království Božího na Zemi.
Každý jednotlivec bude muset podstoupit osobní zápas o Světlo a ve svém nitru bude muset v tomto zápase zvítězit sám nad sebou, co mu otevře cestu ke spolupráci s celým stvořením.
Žijeme v době, kdy skrze příchod Světla Syna Člověka dochází k začátku nového věku.
Ať každý oslaví tento začátek v sobě a na sobě, protože pouze čistota a radostný jas lidského nitra je potvrzením toho, že poznal a přijal velkou zvěst o příchodu Vyslance Světla.
Nad obzorem vychází záře, v jejímž lesku se třpytí nová, Světlem požehnaná říše na Zemi. Udělejme vše proto, abychom mohli do ní vstoupit a stát se jejími obyvateli.
Vše ze Světla je již vybojováno, vše je připraveno, zůstává už jen přeměna pozemského světa.
Od každého jednotlivce je očekávané odvážné vykročení vpřed, vstříc záři paprsků Božího Světla.
Milan Šupa
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