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O léčení energií Světla

Z duchovního pohledu jsou vlastně nemocní všichni ti, kteří se nedokážou vřadit do dětsky čisté důvěry v Láskyplnost Stvořitele, zářící nad stvořením.

Stvořením znějí vážná, ale i radostná slova, mluvící o uzdravení. Slova, volající po důvěře v Láskyplnost Stvořitele, protože všude, kde má dojít k uzdravení, je třeba splnit podmínku důvěry ve vše napravující moc Láskyplnosti Páně, která je obsažena v přílivu Jeho Světla.

Tato energie pak může vstoupit do všech částí lidského bytí, aby se vpila do jednotlivých obalů našeho ducha a uzdravila je.

Světlo však zná pouze jediný druh uzdravení, který je podmíněn zařazením se do velké harmonie, vládnoucí ve stvoření.

A to je možné jen tehdy, když se člověk dokáže osvobodit od všeho, co v jeho nitru narušuje tuto harmonii. Dokáže-li se osvobodit od vší křečovitosti a od všeho, co ho vnitřně svírá.

Dokáže-li to, dosáhne-li požadované vnitřní harmonie a ve svém nitru vzbudí dětsky čistou důvěru ve Všemoudrost a Láskyplnost Stvořitele, může ihned přicházet uzdravení.

Kde však takové vnitřní naladění chybí, tam nemůže dojít k uvolnění a otevření přílivu Světla.

„Důvěřuj ve Světlo! Důvěřuj v Láskyplnost a Všemoudrost Stvořitele, působící nad stvořením i ve stvoření!“

Toto jsou slova, směřující k duchovní podstatě člověka. Slova, která mohou přinést uklidnění a také otevření se pomáhajícímu proudění záření, které obsahuje energii Světla, přinášející nápravu, a tím i uzdravení všeho v lidském životě.

Takové uzdravení bývá skutečně všeobsáhlé a přináší povzbuzení pro veškerý lidský zápas se životem. Působí pomáhajícím způsobem ve všem, co se nachází v osudových vláknech člověka i v jeho současném okolí. Podmínkou k tomu, jak již bylo zmíněno, je důvěryplné otevření se proudění Světla, které proudí do stvoření ze Zdroje Boží Láskyplnosti.

Kde to může přijít k člověku, který se tomu jen na chvíli otevřel, tam to pak ihned účinkuje, protože záření Láskyplnosti Stvořitele nemá jiných podmínek, než otevření se v čisté důvěře.

Ve skutečnosti je to tak neuvěřitelně prosté, že není o čem vůbec přemýšlet.

Veškeré váhání a pochybování je zapříčiněno pouze rozumem, vyvolávajícím nedůvěru v tento nanejvýš přirozený a zákonitý děj. Nebo ke zpochybnění dochází skrze vlastní vůli, vzdálenou od všeobsáhlosti dobrého chtění.

To jsou dvě základní příčiny, držící mnohé lidi jako ve smyčce, která jim nedovoluje vnitřní osvobození, a tím ani uzdravení.

Z duchovního pohledu jsou vlastně nemocní všichni ti, kteří se nedokážou vřadit do dětsky čisté důvěry v Láskyplnost Stvořitele, zářící nad stvořením.

Zůstávají proto ochromení a neschopní vlastního rozletu, který by pomohl jim samotným i jejich bližním.

Opravdu převratné změny probíhajícího Soudu se neodehrají jako první prostřednictvím vnějšího dění, ale v první řadě se dotknou těch nejjemnějších změn v lidském nitru.

Všude tam, kde se člověk změní směrem k harmonii, kde se otevře přílivu energie Světla do svého nitra, tam bude moci být mluveno o přiblížení se k nové době na Zemi.

Všechno ostatní, co zůstane Světlem opuštěné, bude vysychat a hynout ve svém odtržení se od požehnání Páně, vůči kterému se tak mnoho dnešních lidí staví nepochopitelně odmítavě a nepřátelsky.

Přesto je každému, pokud on sám chce, dána příležitost obrátit se a ve vnitřní proměně vzlétnout svým duchem vzhůru, do blízkosti vyzařování Láskyplnosti Stvořitele.

Takový je Duch Boží, který vládne nad vším.

Člověk je duchovním obyvatelem stvoření a v tomto svém druhu je uzpůsoben pro přijímání Světlého záření v jeho proudění stvořením tak, aby z něho vytvářel jen soulad a harmonii.

Kdo to už nyní dokáže, nebo se o to vážně snaží, ten může plně důvěřovat ve své uzdravení na těle i na duši.

Změní se on i jeho okolí. To přinese novou posilu i všem jeho bližním, kteří budou moci skrze něho poznat, že Stvořitel je opravdu Láskou. A kdo se síle Lásky Páně dokáže v důvěře otevřít, může být uzdraven.

A ne jen to! Ve svém vědomém bytí bude smět v radosti a blaženosti žít navždy.

Autor: Milan Šupa | pátek 28.8.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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