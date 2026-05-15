O již probíhajícím rozdělení lidstva v Soudu
Vývoj dění v následujících měsících a letech bude potvrzením toho, že změna, která byla po tisíciletí ohlašována, se přeměňuje ve skutečnost.
Svým přístupem k prožívání tohoto dění se budou lidé rozdělovat na dvě skupiny. Jedna skupina lidí bude mít k sobě stále blíže ve vzájemném pomáhání si, v projevování ohleduplnosti a respektu, zatímco ve druhé skupině se budou lidé snažit získat prospěch jen sami pro sebe, na základě čehož budou hnáni do stále většího zmatku.
První skupina se bude skládat z lidí nejrůznější zralosti a schopností, vzdělání i postavení ve společnosti. Spojovat je však bude vůle ke vzájemnosti. Tato vůle ke vzájemnosti bude pro ně z duchovního hlediska cenný pokrok, který jim daruje příslib zachování jejich dalšího bytí. Zároveň postupně pochopí, že chtění dobrého a čistého je posouvá ke stále vyšší vnímavosti Stvořitele a Jeho Vůle, působící ve všech částech stvoření.
Zákon zvratného působení je pozvedne vzhůru a oni budou naplněni stále větší radostí a povznášejícím štěstím. Bude jim umožněno získávat stále větší zralost a moudrost, ať již na Zemi, nebo v jemnějších úrovních stvoření. Požehnáni jsou ti, kteří budou patřit k této části lidstva.
Druhá skupina bude narážet na stále se zesilující účinky zákona zvratného působení, protože zůstane uvězněna ve starém nastavení sebestřednosti a ješitnosti.
I v této skupině budou lidé všech vrstev, vzdělání a schopností. Dělit je od první skupiny však bude to, že oni v sobě potlačili cit a s tímto citem duchovní část sebe sama. Jejich přístup k druhým lidem, k přírodě a ke všemu ostatnímu je bude označovat stále zřetelněji, protože dojde ke zviditelnění záměrů jejich zištného chtění.
A to bude stále více a více viditelné! Nikdo to v sobě nezakryje. No a co budou zasévat, to se jim bude vracet zpátky stále rychleji a se silnějším dopadem.
To je přivede k úplnému zmatku, protože nic takového na Zemi dosud neznali. Z toho vzroste v těch, kteří budou do hloubky svého nitra nečistí, vztek a zuřivost. A ve své zuřivosti se posunou ještě více k jednání, které je bude označovat jako cíl pro kopie a šípy vysokých bytostných služebníků.
Tímto způsobem se druhá část lidí vydá postupně na cestu k útesům a z nich bude následovat pád do hlubin.
Takovýmto prostým a viditelným způsobem dojde k rozdělení lidských duchů. K tomu všemu dojde prostřednictvím přiblížení se Světla Syna Člověka, jehož jas bude zářit nad Zemí.
Dění se bude ubírat ve vlnách. Proto se chvíli bude lidem zdát, že všechno se vrací k minulému.
Ale vzápětí se s ještě větším vyšvihnutím svět posune vzhůru, do nového, nečekaného prožívání. Tak se budou střídat v opakovaných obavách a nadějích nadcházející měsíce a roky.
Avšak dosud přetrvávající cesty života jsou již definitivně změněny a vše se vydává směrem, který současný svět ještě neznal. Nacházíme se na začátku nově se utvářející cesty.
V těchto časech mají duchovně zralejší lidé zůstat klidní a v důvěře v Páně mají odolávat změnám nečekaného druhu. V nadcházející době bude mít každý jistotu jedině ve své vlastní čistotě, o kterou se bude opírat ve svém rozhodování ve všech okamžicích života.
Duchovně zralejší lidé v tom mají jít ostatním příkladem a tímto způsobem mají spoluutvářet základy nového života pro ostatní.
Země se posouvá k čistšímu stupni zachvívání. Proto je právě čistota nejdůležitější součástí změn, které probíhají a ještě budou probíhat.
Jedná se o čistotu myšlenek ve vztahu ke všemu, co je kolem nás i ve vztahu k tomu, co vnitřně prožíváme. Naši vnitřní čistotu musíme udržovat ve svém nitru jen my sami. V tom nám nemůže nikdo pomoci.
Kdo se bude snažit vřadit do Vůle Stvořitele, kdo se bude dívat na svět s odvahou, s vnitřním jasem, čistotou a radostí v srdci, ten si v sobě nese základ pro poskytnutí pomocí ze Světla. Tomu budou do cesty vždy v pravou chvíli přinášeny pomoci, které může využít pro sebe i pro druhé.
Milan Šupa
