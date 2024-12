Nesmírně zásadní text, ukazující, jak projít očistou a soudem

V blízkosti země se shromažďuje množství vysokých bytostných služebníků Stvořitele, aby na ní uskutečnili soud nad lidstvem. Proto je země obklopena zářením, jaké zde nikdy nebylo.

Zářením, které začíná vyvolávat převratné události, směřující k přechodu do nové doby. V tomto dění bude pro každého z nás životně důležité rozvinutí citově duchovní vnímavosti ve svém nitru, která je tím nejcennějším vybavením ve vztahu ke všemu, co se v zesílené míře blíží zemi.

Už na základě toho, co všechno se dosud událo, se měli lidé začít mnohem více zamýšlet nad životem a jeho skutečným smyslem. Už dávno měla být odstraněna veškerá povrchnost a vlažnost v tomto směru, protože se přiblížil čas, kdy nad existencí každého člověka visí otázka jeho dalšího bytí, nebo nebytí.

Je jen jediný směr, který stojí za to sledovat, a který vede v dnešní době k vítězství. Tím směrem je stát správně na straně působení Světla, protože jedině v něm se nachází východisko všeho života. Kdo chce tímto směrem správně kráčet, potřebuje se vždy držet toho, aby on sám za sebe smýšlel a jednal s jinými lidmi vždy čistě, laskavě a spravedlivě, čili v souladu s velkou harmonií Vůle Stvořitele. To je to nejpodstatnější, abychom v nastávajícím tlaku Světla duchovně obstáli ve vztahu k našim spolubližním.

A vedle tohoto nezbytného základu by neměla chybět ani vědomost o všech bytostných služebnících, kteří naplňují Vůli Stvořitele ve hmotném, fyzickém světě, ani vědomost o duchovních služebnících, kteří působí směrem k zemi z duchovních výšin.

Od všech těchto služebníků přichází vážné volání, že lidstvo už stojí naplno v očistě a soudu. Volání obsahuje poselství, že každý jednotlivý záchvěv chtění člověka může mít v sobě rozhodující sílu ho povznést vysoko ke Světlu, nebo ho úplně zničit. Proto nás volání Světla, přicházející k zemi, vybízí k vnitřní, citově duchovní bdělosti a vnímavosti.

Všechno začíná být vystaveno obrovskému tlaku Světla. Navenek můžeme pozorovat velký společenský úpadek a zdá se, jako by to nemělo vůbec žádné následky. Ale v jemnější rovině probíhá prostřednictvím toho velké souzení mnoha, ačkoli oni sami o tom nemají ani ponětí. Člověk je souzen a odsouzen prostřednictvím svého jediného vnitřního hnutí, které naplní pohár jeho osudu. Takové vážné to je!

Avšak dnešní, duchovně necitliví, rozumoví lidé o tom pochybují. Domnívají se, že kdyby to bylo opravdu tak vážné, muselo by se o tom přece dávno mluvit na veřejnosti. Muselo by to být v televizi, v rozhlase, nebo v novinách.

Jejich rozumové zlehčování smrtelně vážné situace je však jed! U mnoha lidí je za tím snaha o nabytí klidu, protože se čas od času vnitřně zachvějí při vnímání neznámého pnutí, které je vybízí k tomu, aby o všem co se děje více přemýšleli. Aby se zamysleli nad tím, zda naše doba není opravdu právě tou dobou, která byla zvěstována dávnými proroky. Stačilo by jen trochu vnitřního, citového pohybu a člověk by znal, že současný vývoj událostí potvrzuje dávná zaslíbení o době očisty a soudu.

A také by začal vnímat, jak kolem něho začaly proudit síly, které zde nikdy dosud nebyly v tak mocném působení, jako nyní. Vycítil by hlasy duchovních pomocníků, volající k němu, že paprsek Syna Člověka přivedl k zemi všechny služebníky, kteří ve Vůli Páně naplní dávná zaslíbení.

Tlak tohoto dění způsobuje lidem vnitřní neklid a podrážděnost, protože Světlo tam, kde nemůže přinášet skrze stejnorodé naladění v člověku klid a mír, přináší neklid a podráždění. A to se stupňuje až do zlovolnosti a nenávisti, protože lidé v sobě vnitřně přechovávají nezhojená ložiska temna.

Tato ložiska mohou být poznána jen skrze cit! Jen skrze vnitřní citovou bdělost! Jedině citová bdělost ducha, toužícího po čistotě a dobru, může svým zářením postupně zahojit a vypálit všechny naše slabosti.

Napříč vším, co dnes hrozí lidem na zemi, mezi houštinou šílenství tohoto světa však vede ke Stvořiteli jedna zázračná cesta. A to je cesta vnitřní radosti a vděčnosti! Čistá radost a vděčnost Stvořiteli vede k probuzení a udržení potřebné, citově duchovní vnímavosti, jako té nejcennější výbavy člověka pro dnešní dobu. Tuto světlou cestu prožívání čisté radosti a vděčnosti Stvořiteli však lidé zanedbávají, protože pochybují, že by mohl být takto snadný přístup k životu dostatečný k tomu, aby člověk obstál v Božím soudu.

Když se ale pozorně rozhlédneme kolem sebe, uvidíme, že všechny bytosti, které věrně slouží Vůli Nejvyššího, nesou v sobě navzdory velké vážnosti toho, co se dnes děje, vždy jako základ díkůplné, radostné nastavení svého bytí. Držení se tohoto naladění je cestou Světla, po které je třeba se naučit kráčet. V nastávajících, těžkých dnech soudu, budou ze země odvolány miliony lidí, avšak i přesto ti, kteří chtějí zůstat a zůstanou zachováni, si musí při tom všem dokázat udržet radostné naladění svého nitra, protože jedině tak budou moci směřovat do nového, Světlého, tvůrčího života.

Ono v podstatě nebude ani tak důležité, zda fyzicky přežijeme, nebo ne. Nejdůležitější bude, kolik vláken čisté, díkůplné radosti budeme schopni od nynějška vetkat do koberce vlastního osudu, protože právě to určí naše další bytí, nebo nebytí. Rozhodne to o tom, zda to bude bytí Světla a radosti, nebo bytí, odříznuté od Světla a radosti, končící vymazáním z knihy života. No a právě proto je již nyní zdůrazňováno, aby si každý začal svým vlastním způsobem nacházet cestu k prožívání čisté, radostné vděčnosti Stvořiteli. Všichni duchovní i bytostní služebníci nám budou v tomto úsilí radostně pomáhat.

Neboť všude, kam až v přírodním světě oko dohlédne, působí přírodní bytosti, zachvívající se v čisté radosti ze života. Neboť i přes určitou přírodní drsnost je všechno bytostné součástí velké Harmonie, kterou samo vytváří.

Z tohoto může a má čerpat inspiraci každý člověk. Nikdo nemusí mít strach a obavy z toho, co bude. Všechno je v rukou Páně! V rukou jeho Lásky a Spravedlnosti! Pokud ale budeme citově vnímaví, nic nebude stát mezi námi a požehnáním Světlého vedení, směřujícího nás bezpečně do našeho duchovního domova – do říše Ducha.

Nikdo neví ani dne, ani hodiny konce svého pozemského života, protože bytostní služebníci mají při rychlém rozplétání osudových vláken lidí pokyn jednat přísně a drsně. Naše vnitřní zralost se má projevit ve vnitřním přijetí právě toho vývoje, který je pro nás osobně připraven, přičemž toto dění bude zasahovat nejskrytější slabosti naší osobnosti.

Jak se na to připravit?

Správná příprava na vše, co přichází, spočívá v těchto prostých věcech: v živé důvěře v laskavé a spravedlivé působení Vůle Stvořitele, naplňující se v našem osudu, ve snaze o vnitřní čistotu v myšlenkách, ve snaze o dobro a v trvalé radostné vděčnosti za možnost bytí v nádherném stvoření.

Na tomto základě má stát správná příprava člověka na to, co přichází. V tomto základě je obsaženo vše potřebné k našemu bezpečnému vzestupu ke Světlu a k duchovnímu vítězství.