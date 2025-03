Na kolena! Přichází Ten, který byl určen k Soudu!

Na známost všem nevěřícím Tomášům a duchovně lhostejným! Až se to, o čem bude nyní hovořeno, začne projevovat i fyzicky a materiálně tak, že to bude vidět a vnímat každý člověk, bude již pozdě!

Bude již pozdě na hlubokou vnitřní přeměnu vlastní osobnosti k lepšímu kvůli dobru samotnému a ne jen kvůli své vlastní záchraně. Proto je jakékoli další váhání v tomto směru sebevraždou!

Již od dávných dob je očekáván významný obrat ve světovém dění. Je očekávaná zásadní změna v našem vesmíru i změna života u nás na Zemi. V současnosti je mnoha lidmi očekávané svítání po dlouhé noci ochromujícího spánku ducha.

Tušení čehosi zásadního a převratného přináší mnohým citlivějším lidem neklid, tíseň a obavy. Ale jiní lidé zase cítí naději v osvobození, protože blížící se obrat přináší zesílení čistého Světla, po kterém jejich duch toužil po celá tisíciletí svého putování na zemi i na druhém světě.

A tato převratná doba je tady! Nastává čas oddělování zrna od plevele. Neustálé přibližování se Světla a přibližování se Toho, který přichází k Soudu, vyvolává u mnohých nevědomou popudlivost, protože se podvědomě brání probuzení ze svého hlubokého spánku ducha.

Kdo by měl schopnost vidět, co se děje v jemnějších úrovních nad naší planetou viděl by, jak přes těžká mračna myšlenkové prázdnoty a nečistoty proniká jeden paprsek Světla za druhým, aby vítězně osvítily šero a ozářily vnitřek každého z lidí.

Syn Člověka, Vládce, Soudce a Místodržitel stvoření přichází na příkaz svého nebeského Otce! Přichází za doprovodu vznešených andělů a za hlaholu jejich pozounů. Slunce ohlašuje Jeho příchod stále silnějším stupňováním svého svitu.

Záře jeho postavy oslepuje, jeho Majestát nutí padnout na kolena a jeho meč soudí vše, čeho se dotkne. Ve druhé ruce nese posvátné váhy, na kterých váží čistotu všech tvorů a určuje, koho bytí smí dále trvat a kdo neobstojí v jeho Světle kvůli nečistému rouchu své duše.

Kdo bude ve Světle, proudícím z vah v ruce Syna Člověka, rozpoznán jako příliš vzdálený od lidské duchovní svítivosti dobra a čistoty, ten bude zasažen jeho mečem neúplatné Spravedlnosti.

V oblacích přicházejícího Soudce následují zástupy světlých duchů, kteří vybělili svá roucha a přimlouvají se za lidi na zemi, protože oni sami osobně znají mnohé bližní, nacházející se ještě zatím ve hmotných tělech. Jejich promluvy účinkují jako pomoc a záchrana, avšak jen u těch, kteří jsou schopni vnímat ve svém nitru naléhavé volání, burcující je skrze svědomí ke změně k lepšímu.

Každý z nás se jednou dostal do konfliktu s nějakým bližním, každý z nás někdy jednal špatně a má na své duši skvrny bolesti, způsobené druhým lidem. Kdo však chce obstát v tom, co přichází, potřebuje všechny své síly nasměrovat k dobrému a čistému životu. Každý má poznávat vlastní nedostatky a snažit se je odstraňovat.

Soudící meč Světla směřuje k osudovým vláknům každého člověka, a to, co na nás dopadne, bude buď hřejivý dotek, nebo úder. Přesně podle toho, jaký bude výsledek na vahách v ruce Syna Člověka. Jeho Světlo ovlivňuje vlákna všeho dění. Letí k lidstvu, aby veškeré chtění a činy od počátku vývoje každého jednotlivého člověka přinesly konečný výsledek v Soudu.

Ten, který byl ohlašován před staletími, Ten, který tolik udělal pro osvobození lidských duchů, Ten, který se zdál být po určitou dobu daleko a mnozí si mysleli, že už nepřijde, Ten nyní přichází! V oslepující záři Světla stojí nad hmotou našeho světa a naplňuje všechna zaslíbení. Proudy mocných sil se valí kolem něho jako příval a skrze ně působí všichni, kteří byli voláni, aby pomáhali v očistě tohoto hmotného vesmíru.

Pokud však lidé stále váhají a vyčkávají, kdy se to všechno projeví také pozemsky, znamená to, že svým vyčkáváním a váháním promeškávají poslední čas ke svému znovuzrození. K čistému pozvednutí svého duchovního nitra nad hranici, pod kterou musí vše nízké v úderech Světla nenávratně klesnout do hlubin zániku.

Nepříjemné bude procitnutí mnoha, kteří se domnívají, že vše půjde dál tak, jak dosud. Jsou přesvědčeni, že v hmotnosti Země jsou dobře chráněni před Vládcem nad nimi. Před Soudcem, povolaným Bohem Otcem a přicházejícím z Grálu. Žel, je jen velmi málo lidí na naší planetě, kteří vědí, jak zásadně je příchozí Soudce spojen s pojmem Grál.

On drží ve svých rukou osud všech a všeho! On bude rozdělovat a třídit v naplnění nejvyšší Spravedlnosti, silnější než veškeré lidské snažení a vzpírání se proti naplnění Vůle Stvořitele.

Syn Člověka se přiblížil k Zemi, aby v doprovodu zástupů Světlých rytířů přinesl velký obrat v dění našeho vesmíru. V brzké době se paprsek jeho Světla dotkne každého z lidí a vstoupí do jejich nitra. Bude soudit všechno, co je tam nashromážděno a vyúčtuje nám to do posledního haléře. A podle toho, jak to dopadne, se začnou okamžitě formovat vlákna našeho dalšího osudu.

Blažení ti, kteří vnímají dnešní převratnou dobu jako jedinečnou možnost velkého procitnutí k pravému, čistému člověčenství. Pro takové je Ten, který přichází, nositelem balzámu, hojícího rány trpících. Je nositelem nového začátku ducha ve velkém koloběhu času.

Ať poznání těchto skutečností pronikne ke všem lidem na Zemi, protože Ten, který byl před celými staletími dopředu ohlašován, že jednou přijde, aby uzavřel velký kruh vývoje lidských duchů, ten Velký a Vznešený právě nyní přichází!