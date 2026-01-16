Kdo chce obstát v Soudu, ať se přihlásí ke Světlu a jeho hodnotám
Místodržitel, Vládce a Soudce stvoření, přebývající na jeho vrcholu, přichází k Zemi k velkému Soudu. Je to Vyslanec Boha - Syn Člověka - Imanuel! Přichází jako ochránce a osvoboditel všeho, co ve své čistotě usiluje ke Světlu. Ale také i toho, co je v jádru citově živé a co i přes bloudění po cestách vlastního vývoje dospělo nakonec k polepšení.
Světlo Syna Člověka v současnosti intenzivním způsobem prosvětluje všechny světy a přináší také k Zemi neobyčejnou posilu pro každého člověka, který touží vykročit do nového, světlého bytí.
Kdo má v sobě vůli k dobru, kdo se snaží o čistotu a jeho duch vroucně prosí o pomoc ke vzestupu z dnešního zmatku a bezvýchodnosti, takový člověk se může v plné důvěře otevřít pomáhajícímu Světlu, které proudí k naší Zemi v dnešním, tak požehnaném čase velkých změn. Kdo po tom touží s nejvyšší vroucností svého ducha, ať se tomu plně otevře.
Světlo přináší klid a mír do vnitřního chtění lidí. Přináší osvobození od dotírajících myšlenek boje, zloby a zmaru, které pod tlakem Pánova Soudu obklopují naši Zemi.
Nad touto nízkou, neklidnou a rozkladnou vrstvou však vládne mír a činorodost všech tvořivých sil bytostného a duchovního druhu, které připravují nový začátek. V tichém šumění plynoucí radosti přitéká životodárná síla určená těm, kteří chtějí vstoupit do nové doby. Přináší sílu a vnitřní odvahu změnit se a stát se čistým lidským duchem, který přijímá osudová vlákna své minulosti, aby je přeměnil v nová, jasně zářící vlákna, směřující pouze vzhůru.
Světlo jen potřebuje najít uvnitř člověka půdu k tomu, aby mohlo vstoupit se všemi druhy pomocí, které jsou v něm obsaženy.
Ať se tedy člověk na nějakou chvíli uzavře proudům, dotírajícím z okolního prostoru světa a svou pozornost nasměruje vzhůru k Božímu proudění, trvale přicházejícímu z výšin.
V tomto významném čase, kdy záře Světla Syna Člověka stojí v blízkosti Země, je vyslyšeno každé odvážně vnitřní přiblížení se jednotlivce k němu. Přiklonit se vnitřně ke Světlu je nyní třeba pro každého, kdo hledá způsob, jak dosáhnout vnitřního klidu a načerpat síly k tomu, aby obstál ve všem, co se právě odehrává a co ještě v naplnění dávných zaslíbení na naši Zemi přijde.
Kdo touží vším projít a obstát, potřebuje být ukotven ve Světle a v jasném spojení s bytostnými a duchovními služebníky, kteří jediní mohou člověka převést nadcházejícím děním.
Těchto pomocníků je kolem nás vždy bezpočet. Řadí se jeden nad druhého a jejich řetěz se ztrácí v zářivosti výšin. Stojí nad sebou jako stupně trvale poskytované živé záchrany Stvořitele pro každého tvora.
Mocné chvění i jemné hlásky proudí od těchto světlých pomocníků ke každému citově otevřenému člověku na jeho cestě. Tak může být každý veden stále výš a výš, až nakonec bude mít občerstvující spojení se Světlem tak silné a čisté, že prostřednictvím něho bude k němu moci přicházet ozvěna života z rajských zahrad. Proudy pomocí, pokud se jim člověk otevře, přijdou k němu ze závratných výšin, aby jej upevnily v duchovním vidění všech věcí i zde na Zemi v čistě pozemském bytí. Člověk je tak veden v ochraně vzhůru po cestě, za pomoci duchovních pomocníků, kteří se radují když vidí, jak se rozvíjejí jeho ctnosti
Blažení, kteří se tomu ve svém nitru přibližují a čerpají už dnes z toho sílu pro svůj současný pozemský život. A to se potom projeví tak, že dotyčný člověk žije ve spojení se Světlem. Všechno kolem sebe vnímá a prozařuje svitem svého ducha tak silně, že ho již nemůže zásadním způsobem ovlivnit nic z vnějšího světa, co by ho vychýlilo z jeho vnitřního souznění s nejvyšší tvořivou míruplností a harmonií, spočívající ve Vůli Stvořitele.
Stát ve Světle a žít v míruplnosti Vůle Páně je pro takového člověka něčím, co je trvalé. Svit jeho zralého ducha už nemůže rušit žádná méněcennost a nízkost. Jak uvnitř, tak i navenek je z něho patrná ušlechtilost v jednání. Jeho vystupování je prozářeno hodnotami vyššího druhu, přičemž však není odtržen od každodenního prožívání ostatních lidí.
Tak bude schopen vždy poznávat pohnutky, které vedou lidi k jejich vnitřní rozervanosti a myšlenkovému kolísání. Nikdy však nebude jimi opovrhovat za jejich projevy slabostí, protože si v sobě ponese láskyplné vědomí toho, že naše Země je zde přece k tomu, aby se na ní lidé učili a vnitřně rozvíjeli ke stále vědomějšímu chtění dobra.
Blažení, kteří se tomuto ve svém nitru i svým vnějším jednáním přibližují.
Milan Šupa
Proč většina lidí nepoznává plnost času?
V současnosti žijeme dobu, předpovězenou dávnými proroky. Je to zlomová doba, ve které pomalu zaniká svět, jaký jsme znali dosud.
Milan Šupa
Buďme silní duchem! Jak na to? Zde je návod
Každý člověk chce být zdravý, šťastný, svobodný, silný a sebevědomý. Je však otázka, jak toho dosáhnout? Využívají se různé metody, z nichž ale žel, většina nevede k trvalému dosažení síly a zdraví.
Milan Šupa
Zosobnění principu spravedlivého boje – Háreiras!
Ze školních lavic známe bytost, kterou dávní Řekové nazývali Áres. Áres byl „bůh“ války. Také mnohé jiné dávné civilizace vnímaly existenci této bytosti a její souvislost s bojem.
Milan Šupa
Pozor na rozvazování vlastní karmy prostřednictvím druhých lidí!
Naše osudová vlákna se rozvazují dvěma způsoby. První způsob se děje prostřednictvím práce přírodních bytostí. A to například formou přírodního živelného dění, nebo nemocí, což je vždy naprosto spravedlivé.
Milan Šupa
Zabraňme úderu vlastního osudu, dokud se to ještě dá!
Lidé musí konečně pochopit, že každé hmotné dění je jen nejkrajnějším projevem tomu předchozího jemnějšího dění, protože platí, že jemné dění vždy předchází tomu, co se děje v našem hmotném světě.
