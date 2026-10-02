Jak se stát služebníkem temna, nebo služebníkem Světla?
To znamená, že projevuje standardní míru závisti, nepřejícnosti, nečistoty, nepřátelství, nenávisti a podobně.
Co se však děje a k čemu dochází, když lidé vytvářejí takové myšlenky?
Myšlenky jsou jemná energie, která po vytvoření začne proudit do vesmíru. A to do myšlenkově energetických centrál, nacházejících se v blízkosti naší planety, přičemž se uplatňuje zákon stejnorodosti.
To znamená, že například myšlenky závisti proudí do velké myšlenkově energetické centrály závisti. Myšlenky chlípnosti a nečistoty proudí do sebe stejnorodé, myšlenkově energetické centrály chlípnosti a smyslnosti. A takhle je to se všemi negativními myšlenkami, které vytvářejí mohutné, neviditelné, stejnorodé energetické centrály.
A protože jde o negativní centrály, tyto opět na základě zákona stejnorodosti nacházejí spojení s úrovněmi temna a jsou jimi posilovány. No a všechna tato negativita proudí pak zpět k pozemskému světu a ovlivňuje ho.
Negativně ovlivňuje v první řadě lidi, kteří mají v sobě odpovídající negativní vlastnost a podporuje je v tom, aby stále rostla a bujela. A tak jsou lidé, přechovávající v sobě závist, podporováni z myšlenkově energetické centrály závisti, aby jejich závist stále rostla. Stejně tak je to s nečistotou, nepřejícností i se vším ostatním.
Pokud jsou však zmiňované negativní energetické centrály příliš silné, dochází k ovlivňování ke špatnému také u lidí, kteří v sobě nemají žádnou stejnorodost. Zlo na ně neustále vnitřně působí doufaje, že v nějaké slabé chvíli, v nějakém fyzickém nebo psychickém oslabení, bude schopno proniknout i do vnitřního života dobrých lidí, pokud mu oni svou nebdělostí k tomu poskytnou příležitost.
Tvorba negativních myšlenek je součástí velkého koloběhu zla, podporovaného temnem, a toto zlo se stále rozrůstá. Každý člověk, který se toho účastní skrze své špatné myšlenky je služebníkem temna, aniž by o tom věděl. Je služebníkem temna v tom smyslu, že tvorbou nejrůznějších negativních a nečistých myšlenek spolupracuje na tom, aby se zlo stále více šířilo.
Ale pozor! Stejná zákonitost platí také v případě, kdy se chceme stát služebníky Světla a takovými lidmi, jakými ve skutečnosti být máme.
Funguje to tak, že pokud se člověk snaží o čistotu svých myšlenek, snaží-li se o dobro a vlídný, láskyplný přístup k bližním, tvoří-li ve svém nitru odpovídající myšlenky, vzniká pozitivní energie, která proudí do vesmíru a směřuje do stejnorodých myšlenkově energetických centrál. Třeba do centrály čistoty a ušlechtilosti, do centrály všeobecného dobra, do centrály láskyplného vztahu k bližním a podobně.
A se všemi těmito centrálami se skrze stejnorodost může spojit Světlo z výšin a může je začít posilovat. No a tato energie pak proudí zpátky k Zemi, aby na ní všechno pozitivním způsobem ovlivňovala.
V první řadě podporuje v čistotě, v dobru a v lásce všechny lidi, kteří v sobě tyto ctnosti přechovávají. Působí to však i na takové, jejichž nitro není příliš čisté a vybízí je to k nastoupení cesty čistoty, ušlechtilosti, dobra a láskyplnosti.
Znamená to tedy, že každý, kdo nechce nevědomě sloužit temnu a chce se stát služebníkem Světla, ať tvoří pouze čisté, dobré, láskyplné a radostné myšlenky. Jimi bude podporovat tomu odpovídající myšlenkově energetické centrály, které budou následně vnitřně působit na všechny lidi a nabádat je k dobru.
Požehnaný je každý jednotlivec, který se skrze tvorbu už jen čistých myšlenek připojí k tomuto neviditelnému, ale reálnému pozdvihování svých bližních k dobru a Světlu. Čím více bude takových lidí, tím silnější budou myšlenkově energetické centrály dobra a tím výrazněji budou moci působit na očišťování lidstva.
A na závěr ještě důležité doplnění tématu v souvislosti s probíhajícím Soudem Světla nad lidstvem. Lidé, kteří jsou duchovně zralejší a chápou všechny výše zmíněné skutečnosti se mohou, ba dokonce mají stát zachránci svých bližních v probíhajícím Soudu. Jak?
Tvorbou myšlenek, a tím pádem také myšlenkových centrál, které budou svým působením zachraňovat lidské duše.
Jaké myšlenky by to měly být?
Měla by to být například důvěra v Boha! Vroucně procítěné myšlenky důvěry v Páně vytvoří tomu odpovídající myšlenkově energetickou centrálu, která, posílená Světlem přicházejícího Syna Člověka, bude ovlivňovat lidi v nelehkých dnech Soudu tak, aby hledali a našli důvěru ve Stvořitele. Neboť citové připoutání se lidí k Bohu v době Soudu je může duchovně zachránit.
Budováním své vlastní, silné důvěry v Láskyplnost Páně můžeme budovat tomu odpovídající myšlenkově energetické centrály, které budou moci silně působit na lidi a zachraňovat jejich duše skrze probuzenou důvěru v Láskyplnost a Milost Nejvyššího.
Takovýmto způsobem je třeba vytvářet také další záchranné, myšlenkově energetické centrály. Například centrálu důvěry v Lásku a Spravedlnost Páně. Centrálu důvěry v ochranu a pomoc Nejvyššího. Centrálu přesvědčení o blízkém vítězství Světla.
Každý, kdo vytváří a živí takovéto a podobné procítěné myšlenky, přikládá pomocnou ruku k duchovní záchraně svých bližních v probíhajícím Soudu.
Milan Šupa
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