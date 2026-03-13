Hledání a udržování harmonie nade vše!
Musíme pochopit, jakou nesmírnou cenu má každý čin, provedený pro dosažení a udržení harmonie s druhými lidmi. Pokud se totiž o to budeme snažit, budeme moci odložit svá minulá karmická pochybení a to nové, co bude vznikat, bude svědčit o velkém vnitřním pokroku našeho ducha. A z našeho snažení bude proudit požehnání i všem ostatním lidem, do všech světadílů i do jemnějších úrovní.
Takto správně jdoucí a vyvíjející se lidé jsou vítáni a milí v Pánově stvoření. Pokud vydrží ve svém čistém a správném úsilí, dosáhnou duchovního vítězství nad všemi vlastními osudovými vlákny, vracejícími se z minulosti, protože při jejich rozvazování ve styku s bližními potvrdili, že se stali čistými a dobrými lidmi.
V naplnění těchto skutečností je také skryt příslib duchovního vítězství pro všechny, kteří ještě dosud chybují. V ráji se totiž nacházejí celé zástupy těch, kteří v očích svých bližních v určité fázi svého pozemského života platili za zavržené. Nikdy proto nehleďme na svého bližního zde na Zemi odsuzujícím pohledem, protože nevíme, jestli nás ještě nakonec nepředejde na cestě ke Světlu.
Svým obrácením, projevujícím se čistým a dobrotivým jednáním s druhými prokažme, že jsme se stali pravými lidmi, ve kterých uvnitř hoří čisté světlo jejich ducha. Vlastní vracející se negativní minulá osudová vlákna odkládejme tak, že budeme v každém okamžiku přítomnosti v prožívání s druhými lidmi prokazovat čistou vůli k dobrotivosti a k laskavosti vůči ostatním.
Všechna osudová vlákna, spojující nás s druhými lidmi jsou tak velmi cenná proto, neboť nám nabízejí mnoho příležitostí pro vzestup ve vnitřním vítězství nad minulými neduhy.
V tomto tkví skutečná změna člověka, ale také celého pozemského světa. Na prvním místě získává jednotlivec, pokud se dokáže setkávat s druhými lidmi a v těchto setkáních dělat sám za sebe vše potřebné proto, aby se harmonie nezakalila. No a z toho pak samočinně plyne požehnání všemu životu, jak světu lidskému, tak i světu přírodních bytostí, které z toho mohou pro svou vlastní práci načerpat vyzařování lidského štěstí a míruplnosti.
Kdyby se tímto bezvýhradně řídili všichni lidé, určitě by i na Zemi velmi rychle zavládla harmonie, kterou lze spojovat s označením „království nebeské“.
S druhými lidmi se můžeme a máme setkávat proto, aby z našich setkání plynulo jen tvůrčí souznění, které v sobě nese spojení s harmonií celého stvoření. Toho je schopno nitro každého člověka. Nikdo z toho není vyňat, ani není o to ochuzený.
A proto, že to dokáže každý, mělo by to být mezi lidmi tak, že se na prvním místě snaží hledat harmonii s bližními, aby nikdy nevznikaly důvody ke zlobě a nenávisti.
Všechny nauky o Bohu, které byly na Zemi přineseny vyslanci Světla, o tom jednotně mluvily. A i dnes ve svém zdravém základě stále mluví o tomto jednoduchém zákoně pro lidské jednání.
Co je v učeních nad toto poznání, je přidáno lidmi a je od špatného. Neboť žádné učení z výšin Světla nevede lidi nikdy jinak, než cestami naplněnými čistým a ctnostným jednáním s bližními i se všemi ostatními tvory, působícími v přírodě.
Proto by se měli lidé naučit těšit na každé setkání s druhými. Vzhůru proto radostně do světa lidí, i když to ještě oni sami mohou přijímat nechápavě, protože jsou ponořeni do starého a strnulého myšlenkového nastavení.
Ale nové už nelze zadržet!
Ať jsou proto těmi, kdo jsou schopni chápat tyto věci, v jejich nejčistším úsilí tkaná osudová vlákna dobrodějnosti a nadšení všude, kde se z toho mohou rodit stále nové záchvěvy společné harmonie.
Každé setkání lidí navzájem má být chápáno jako obrovská možnost odčinění minulého, prostřednictvím utváření nového, lepšího, budoucího bytí skrze podporu vzájemné ušlechtilosti a úcty ve všem jednání lidí.
V nerozpoznávání tohoto daru si miliony lidí dnes i zítra doslova šlapou po vlastním vzestupu, a tím i po vlastním štěstí. Proto se v tomto směru konečně probuďme a každý kontakt s druhým člověkem naplňme dobrotou, čistotou a vstřícností.
Milan Šupa
Haerthémis! Přísná strážkyně zákona pohybu ve vesmíru
Její přesné střely útočí na mnoho lidí a její šípy označují místo, které má být zasaženo nemocí, proti které není žádné ochrany. Jediná ochrana spočívá v duchovním probuzení a v trvalém vnitřním citovém pohybu.
Milan Šupa
V Soudu je nesmírně důležité, jak prožíváme kontakt s druhými lidmi
Ze všech našich osudových vláken, která se vyrovnávají v současném Soudu, jsou nejdůležitější osudová vlákna, týkající se vyrovnávání něčeho minulého mezi lidmi.
Milan Šupa
O neštěstí, které se stává po smrti duším, připoutaným k matérii
Bolest pozůstalých, která může být v jistém smyslu oprávněně nazvaná sobeckou, zadrží mnohé duše v blízkosti Země a ony se na základě toho vzdávají přirozeného vstupu do proudu Sthyx, který se jim nabízí po přechodu na druhý svět.
Milan Šupa
Jaký má být ten, kdo chce duchovně pomáhat bližním?
Svět nelze opravit zvenčí, ale lze jej uzdravit zevnitř. A to skrze záchvěvy vyššího duchovního vnímání života, které se mohou šířit z jednoho člověka na druhého.
Milan Šupa
Sthyx! Poznejme co nás čeká bezprostředně po smrti!
Sthyx je bytostná služebnice Stvořitele, která směřuje po smrti duše lidí do míst, kam ve svém vývoji patří. Když někdo zemře, jeho duše je přenesena správkyní proudů Sthyx na místo, kde má procitnout k dalšímu vědomí.
|Další články autora
- Počet článků 176
- Celková karma 4,74
- Průměrná čtenost 169x