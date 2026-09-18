Héstie – jemná ochránkyně harmonie domova
Héstie stojí za všemi pomocemi, které působí pro utváření zázemí pro pozemské soužití tvorů, ať už jde o soužití lidí, zvířat, nebo přírodních bytostí. V jejích jemných proudech se tvoří inspirující krása a harmonie pro formování útulného domova.
Také u zvířat je tomu podobně. Také ona čerpají z jejích inspirací a tvoří místa k prožívání, ať už jsou to hnízda, nory, nebo skrýše.
Na rozdíl od zvířat, lidé skrze svůj duchovní původ, jsou schopni formovat až umělecké ztvárnění svých domovů a sídel, kdy k nim smí ve vnitřních viděních přicházet inspirace ze stále vyšších úrovní stvoření.
V těchto inspiracích je však třeba vždy zachovat také záření od Héstie. Kde toto záření chybí lze očekávat, že i přes veškerou krásu a umění bude takové místo nakonec působit chladně a neútulně.
Kde totiž chybí záření spojené s požehnáním služebnice Héstie, tam vznikne dříve či později napětí, neklid a nakonec rozklad vztahů mezi těmi, kteří na těchto místech přebývají.
Kde není vytvořen prostor alespoň určitého klidu a tiché vzájemnosti, přinášející znovuobnovení sil a rozmach, odtud se vzdálí záření Héstie a přichází k rozvratu harmonie a k pádu.
V tomto principu se zachvívá jak malé, tak velké. Požehnání a vzestup, nebo naopak rozklad a pád přijde vždy, ať už se jedná o domov dvou lidí, město, oblast, či celý stát.
Princip požehnání nebo prokletí vždy záleží na tom, zda lidé dokáží tkát tichá vlákna klidu a útulnosti, nebo to nedokážou.
No a právě pozemská žena má k tomu skrze své duchovní uzpůsobení největší předpoklady. V jejích rukou spočívá, zda se prostřednictvím čistoty a jemnosti jejího nitra budou sklánět k jejímu domovu zářivé proudy požehnání, zprostředkované vznešenou služebnicí Héstií.
Héstie je ochránkyní domácího krbu a spojování s jejím zářením harmonie a útulnosti je základem, ke kterému by měly být vedeny již mladé dívky, protože je požehnáním, když se žena ve svém naladění čistoty dokáže spojit s čistým působením Héstie.
Vznešené pomoci proudí k Zemi, aby povzbuzovaly ženy v jejich roli, přinášející zázemí domova, do kterého se smí utíkat vše, co touží po míruplném klidu k načerpání nových sil. Toto je vznešeným úkolem pozemské ženy.
Žel, většina současných žen je tomu zcela vzdálená, protože rozum v nich zcela zastínil největší poklad jejich vnitřního cítění.
Přesto je však stále možné vrátit se k tomuto nádhernému daru, který ženy obdržely od Stvořitele. Může tomu napomoci například tichá, vroucí modlitba při hledání předobrazů čistého ženského působení.
Je také možné vnitřně zachytit inspirace o pravém působení žen, které mají působit jako čisté, půvabné bytosti skrze každý svůj pohyb, skrze každý svůj pohled, každé gesto ruky, každý úsměv.
Konečně se má navenek projevit vyrovnanost, moudrost a čistota vnitřního života žen tak, aby se staly přímými zprostředkovatelkami vysokých proudů Světla.
Ve spojení s tímto zářením zažijí všechny ženy blaženost a naplnění, jaké dosud neznaly.
Pozvednout svět k lepšímu lze totiž jedině skrze jemné, světlé záření uvnitř žen.
Svět nemohou zachránit muži, ale jen a jedině ženy prostřednictvím svého spojení s vysokými proudy Světla. Teprve z toho následně mohou čerpat muži a přetvářet svět i navenek k lepšímu.
Héstie nabízí tato záření všem ženám k pomoci, aby objevily svůj úkol.
Héstie se v současnosti sklání k Zemi, aby povzbuzovala vše, co je spojeno s domovem a vlastí.
To však dnes vyvolává pnutí, protože to vyžaduje návrat od velkého k menšímu. Návrat od velikášských plánů zpět k základu, který spočívá v čistém spojení se svou domovinou.
Rázovitost, folklór, či kultura lidí, žijících v dané oblasti, nemá také zůstávat ve strnulosti a čerpat jen z minulého. Má se pozvedat k novému rozmachu, ve kterém bude každý z obyvatel nacházet prostor pro svoji jedinečnost.
A začátek tohoto rozmachu nese v sobě právě žena, protože dokáže čerpat energie, které trvale poskytuje nádherná bytostná služebnice Héstie.
Skrze ženské pokolení se má začít rozvíjet nový druh působení, opírající se o probuzení jejich citového nitra. V tomto je počátek změny, přinášející všem lidem mír a požehnání
Héstie nechává proudit k Zemi vlákna záření, která přinášejí příležitost pro harmonické soužití všech ras a národů tak, jak tomu dosud na Zemi nikdy nebylo.
Ne však cestou společného smíchání, nýbrž v podpoře jedinečnosti každého národa, aby všechny společně mohly vytvářet souzvuk barev a tónů, které budou v radosti a štěstí velebit Stvořitele.
Klíč k tomu se nachází v domácím krbu, ochraňovaném a podporovaném Héstií.
Ať lidé hledají její inspirace a mnohé se pak uzdraví a uspořádá samo od sebe jako děj, nepříliš vzdálený od zázraku.
Milan Šupa
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