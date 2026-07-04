Hermétes - vládce gravitačních sil a řádu ve vesmíru
Od nejmenších částeček hmoty po celé vesmíry. Od krouživých pohybů uvnitř atomů po krouživé pohyby celých galaxií.
Hermétes je vládce nad hmotou. Hmota mu podléhá a on dává jejímu pohybu zákon a řád. Vesmír je Hermétesovým dílem, které vzniklo na základě kroužení částic. Všechno, co můžeme vidět pozemským zrakem, i naše vlastní tělo, vzniká na základě kroužení sil, kterým vtisklo žezlo Hermétesa rytmus a pořádek. Jeho žezlo je symbolem pořádku a moci.
Vysoká postava Hermétese působí zvláštním, přísným, ale zároveň přitažlivým dojmem, protože z něj do dálav vyzařuje opora a jistota v trvání koloběhu světů. Celkový vzhled je umocněn vysokým zlatavým sloupem, nacházejícím se nad jeho hlavou.
Vlasy i jeho vousy mají stříbřitou barvu, co symbolizuje, že působení jeho principu je spojeno se samotnými počátky hmoty.
Klid a zároveň až neúnosný tlak neústupnosti, neuhnutí ve svém principu, tohle všechno v sobě nese vznešený Hermétes.
I kdyby se hmota roztrhala na kusy, třeba prostřednictvím bojovného principu Háreiarse a on by kvůli nečistotě lidstva přinesl její úplné zničení, princip Hermétesa by vzápětí na to dal vznikat novým částečkám hmoty a novým světům, aby se v nich opět zformovaly úrovně, poskytující lidským duchům příležitost dozrát.
Je to koloběh obnovování světových částí a vesmírů, které se v nich nacházejí.
Hermétes je tvůrcem i našeho vesmíru a hvězdy v něm, kroužící nad našimi hlavami, jsou dílem jeho moci a pořádku. Souhvězdí na noční obloze jsou svědectvím jeho tvořivosti.
Velké dění je vepsáno do spojnic jednotlivých hvězd a dává proudit silám pomoci, nebo rozkladu ke každému živému tvorovi prostřednictvím jeho osudu. Jednou se lidé naučí správně číst v těchto zářeních hvězd a poznají v nich síly, které mohou přinést oživující proudění do hmoty.
Nesmírný klid a tvůrčí síla vystupují z důstojné postavy Hermétese a jsou vzorem pro veškerý míruplný, v tichosti se formující řád, který k sobě přitahuje vše, co se přibližuje k naplnění harmonického zachvívání.
Pevné sevření zákonem a řádem hmotného světa má být však pro člověka zároveň výstrahou, neboť člověk potřebuje vystoupit nad tento řád, protože naše duchovní podstata je jiného druhu a my potřebujeme dosáhnout větší volnosti a rozpínavosti své vůle, než nám to umožňuje pořádek Hermétesův.
Člověk musí pochopit, že hmotné stvoření není jeho skutečným domovem, ale je to jen prostor pro hosty, kde se smí vyvíjet ke zralosti a moudrosti. Proto existuje určitá časová hranice, při které dochází k vypuzení lidského ducha z hmotnosti, a to buď nahoru, nebo dolů.
Buď se tak děje směrem vzhůru, k dokončení cesty vědomého vstupu do blaženého duchovního domova, nebo dolů, pod drsným tlakem bytostného služebníka Háreiarse k místům, kde bude spolu se vším hmotným nakonec zbavena podstata člověka vědomosti o sebe samé tak, že zůstane opět jen nevědomé duchovní semínko.
Takovýmto způsobem se pak může vznést vzhůru k výšinám Světla i nevědomá podstata lidského duchovního základu, aby se v ní po čase opět probudilo nutkání k sebeuvědomění.
S tímto nutkáním je pak opět lidská duchovní nevědomá jiskra tlačena k hmotným světům, kde může začít novou cestu svého vývoje. Tak jiskra ducha nastupuje cestu, na které bude vždy bezpodmínečně podléhat účinkům působení velkého Hermétese a v těchto účincích se může vyvinout zase jen dvěma způsoby. Buď ke zralosti vzhůru, nad rámec hmotného stvoření, nebo dolů, ke ztrátě všeho, co zažila a vstřebala do sebe na svých cestách vývoje ve hmotném stvoření.
Koloběh jejího putování v hmotnostech zůstává však vždy v rámci řádu a zákonů, nastavených a udržovaných Hermétesem v přesném souladu s Vůlí Stvořitele.
Hermétes má mnoho pobočníků, k nimž patří andělé jednotlivých světových částí. Nad nimi stojí Hermétes a určuje pohyblivost, hutnost a průzračnost světů, kroužících v jednotlivých světových obcích.
Každý člověk, který bude ve svém vědomí a ve svém životě počítat s působením vysokých bytostných služebníků, bude mít svou cestu hmotnostmi jasnější a radostnější. Jeho duch bude s lehkostí kráčet vším, co musí prožít a na této cestě bude k němu proudit ochrana, opora a pomoc z výšin vznešené Valhally.
Také klid a řád působení Hermétesa ho naplní povzbudivou silou a umožní mu nalézt určitou harmonii a vyrovnanost již zde na Zemi. Do jeho života vstoupí vnitřní síla, spočívající v souladu všech obalů ducha.
Takový člověk bude žít klidným a vyrovnaným způsobem života a tímto způsobem bude nacházet ty cesty, které lze nazvat ideálními. Jeho klidné a vyrovnané jednání bude k němu přivádět posilu od úctyplného Hermétese, který je dárcem klidu a jasného pořádku ve všech věcech.
Milan Šupa
Stručně, jasně a drsně o tom, jak si stojíme vůči přírodním bytostem
Mnoho lidí se ptá, jak je možné, že dochází k tomu, co se kolem nich v současnosti děje. Vůbec netuší, že to jen začátek.
Milan Šupa
Jak správně stimulovat a rozvíjet to citové v sobě?
Chci se na něco zeptat. Pokud chci v sobě objevit schopnost čistého citového prožívání, která je tak velmi důležitá, myslíte si, že je k tomu zapotřebí ztišení vlastní mysli?
Milan Šupa
Duchovně nevědomé lidstvo kráčí k zásadnímu bodu zlomu!
Nadcházející dění Soudu přináší strach a obavy, co však přivede stále větší množství lidí k ptaní se na něco vyšší, na co by se bez tlaku Soudu nikdy neptali.
Milan Šupa
Nic nesmí vznikat za cenu utrpení druhých!
Lidé jsou přesvědčeni o tom, že cokoli, co se má ve společnosti viditelně prosadit a co má mít úspěch, musí být prosazeno prostřednictvím velkého vlivu a velkých událostí.
Milan Šupa
Pro ty, kteří chtějí opravdu rozvinout svoji osobnost. Ti, kteří nechtějí, ať nečtou
Všeobsáhlé chtění k dobru! Mnoho lidí si nad tím láme hlavu, protože existuje tisíc příkladů, kdy se čistá vůle k dobru někomu nevyplatila a dotyčný dobromyslný člověk sklidil od druhých něco nepěkného, nebo utrpěl velkou škodu.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn
Vyprošťování havarovaného nákladního automobilu na D8 mezi Roudnicí nad Labem na Litoměřicku a...
Živnostníci mají od července nižší zálohy. Ne všem ale stát pošle stejnou úlevu
Mnohé osoby samostatně výdělečně činné neboli OSVČ si od 1. července finančně polepšily tím, že se...
Ve Valticích dnes začíná letní škola staré hudby, ještě je možné se zúčastnit
Na zámku ve Valticích na Břeclavsku dnes začíná 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. Ve...
Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky a karakaly
Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř deset milionů korun. Plocha asi...
Prodej bytu 1+1, 38 m2, Cheb, ul. Hviezdoslavovo náměstí
Hviezdoslavovo náměstí, Cheb
2 450 000 Kč
- Počet článků 191
- Celková karma 3,96
- Průměrná čtenost 164x