Hérferidé! Ochránkyně domova, mateřství a péče o slabší
Ze sfér duchovních, nacházejících se nad říší přírodních bytostí. Je to záření čistého ženství, zahrnující v sobě ochranu domova, rodu a mateřství, které obsahuje čisté, láskyplné působení určitého druhu sebeodevzdání. A kromě toho je to ještě záření, trvale působící jako pozdvihování života směrem vzhůru.
Hérferidé tato záření shora přijímá a dolů je zprostředkovává všem bytostem pod sebou, žijícím ve hmotném stvoření. Posiluje odvahu mateřské ochrany, posiluje péči o potomstvo i schopnost zachování rodu.
Její záření proniká do hmotných světů a povzbuzuje vůli živých tvorů k naplňování svých úkolů v zachování pokrevní linie a veškeré péče k tomu patřící. Zprostředkovává silné proudy bdělosti a obratnosti v péči, jakož také proudy obrany a ochrany všeho slabšího, kam samozřejmě patří potomstvo a jeho příprava k obhájení si vlastního života. Například u zvířat přináší určitou vynalézavost, houževnatost, trpělivost a schopnost přinést i sebeobětování pro vyšší smysl, spočívající v zachování a pokračování rodu.
K vyzařování Hérferidé patří také princip boje v přírodě, který spočívá ve snaze o přežití a udržení života vlastní pokrevní linie. Toto vše vyzařuje ušlechtilá Hérferidé dolů do hmotného světa přírody, která se tím řídí.
Její postava je plná vznešenosti čistého záření krásy. Je oděná do bílého roucha a na její hlavě svítí diadém ve tvaru andělských křídel. Něžnost, vystupující z její postavy je spojena s neústupnou požadující silou, která v čistě neosobním požadování pohání vše k neustálé snaze o splnění svého poslání.
Každý tvor hmotného stvoření čerpá z jejího vyzařování, aniž by to tušil. Síla, skrze ni procházející, vybízí tvory, aby se pozvedly ve svém vývoji ke Světlu a k pravému životu. To platí naprosto pro všechny, od největšího tvora po nejmenší mikroskopický projev života. Hérferidé má k tomu celé zástupy svých služebnic, které bez únavy roznášejí její záření do těch nejvzdálenějších světů.
Dvě její nejbližší služebnice jsou Erfedité a Hérfeliné.
Úkolem Erfedité je posilovat svým zářením vzájemné vroucí vztahy mezi vším aktivním a pasivním, tedy mezi mužským a ženským principem. Vzájemná přitažlivost těchto dvou protipólů, ať již ve světě zvířat, nebo ve světě lidí je něco velmi silného, co může sám v sobě vnímat každý z nás. Je to vesmírný princip! No a vyzařování a působení tohoto mocného principu má na starosti právě Erfedité.
Hérfeliné podporuje péči o pozemské schránky a spolupůsobí při vzniku každého nového života.
K těmto dvěma je třeba připočítat ještě jednu nádhernou služebnici. Je to Hatheiné. Jejím úkolem je pohánět vše ke vzestupu a vést k čestné odvaze při zápase o svou cestu v každodenním životě. Podporuje odvahu k přežití, působí částečně bojovně, avšak její směr je zaměřen prvotně na obranu a ochranu v uhájení svého bytí ve hmotném světě.
Přestože lidé jsou dnes absolutně vzdáleni od bytostných služebníků a služebnic, působících z Valhally, jejich pomoci a jejich poznání potřebujeme, protože jinak se úplně ztrácíme ve zmatcích, které se na nás valí, ztrácejíc to nejpodstatnější a propadajíc se do podružného.
Tyto vysoké přírodní bytosti, tito zprostředkovatelé čistých, stále se obnovujících sil, jsou nám velmi blízko, neboť působí ve všech hmotných obalech našeho ducha. Obracejme se k nim a vnímejme jejich požehnané působení kolem nás. Pokud uvidí naši opravdovost a duchovní jas, radostně nám budou pomáhat ve chvílích, kdy nebude nikoho jiného, kdo by nám podal pomocnou ruku. Je to součástí jejich poslání a je to naplnění jejich radostné služby Stvořiteli.
On, náš Pán, je nyní přivádí blíže k nám, aby při zesilování jeho Světla na Zemi mohli být nápomocni těm lidem, kteří si to zaslouží.
Hérferidé zprostředkovává nyní od Pána zvýšenou sílu, která vede všechno mateřské, ochraňující a naplněné péčí k probuzení a ke zjasnění v poznání nádherného daru mateřství, poskytnutého lidstvu k užívání zde na Zemi. Všechno, co se snaží být v tomto směru čisté, se může uchýlit pod ochranu záření, proudícího od Hérferidé a od zástupu jejích služebnic.
A až pozemské ženy poznají požehnání z toho plynoucí, které k nim proudí shora právě v době mateřství, výchovy a ochrany nového pokolení, pak se bude moci celé lidstvo pozvednout k velkému světlému rozmachu a vzestupu.
Milan Šupa
Svoboda ducha! Získejme ji pro sebe a dopřejme ji druhým!
Je čas na osobní vnitřní samostatnost a zodpovědnost za vše, co člověk cítí, myslí a koná, protože jedině v tom spočívá začátek vzestupu k pravé svobodě našeho ducha.
Milan Šupa
O vládci říše přírodních bytostí! O mocném Ódinovi!
Abychom pochopili, kdo vlastně Ódin je, kde se nachází a jaké je jeho působení, je třeba se přenést úplně na začátek.
Milan Šupa
Cítíte hněv a rozhořčení? Jste rozrušení? Pozor! Je to past temna!
Obrovský zmatek lidského myšlenkového světa vytváří velkou protichůdnost názorů na vše, co se v současnosti odehrává na Zemi. Z tohoto důvodu je nitro lidí znepokojeno a rozerváno.
Milan Šupa
Poznejme jak a komu pomůže Světlo Páně v Soudu
Údery Soudu zasahují naši Zemi a vyvolávají dění, které nikdo nečekal. Otřásají vším, aby se to probudilo a soudilo. A zatímco jeden úder Světla doznívá jako vzdálené hřmění, už se opět blíží úder další.
Milan Šupa
Pozor! Dojde k otevření brány zapomnění!
Světlo Syna Člověka stojí nad hrubou hmotností Země a svým zářením žene vše do závěrečného naplnění. Může to vnímat každý, kdo se je schopen jasnějším pohledem podívat na to, co se děje v posledních letech.
